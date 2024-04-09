У жителя Медыни изъяли 2000 пачек сигарет

По версии следствия, он купил их в Москве, а потом продавал в киоске в родном городе, сообщили 9 апреля в прокуратуре Калужской области.

На табачной продукции не было акцизных марок. Общая стоимость партии оценивается в 200 тысяч рублей.

По уголовной статье предпринимателя грозит до трех лет лишения свободы.