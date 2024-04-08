Калужанин убил сына электрическим током

Вынесен приговор 73-летнему жителю Сухиничей, который лишил жизни своего 39-летнего сына летом прошлого года. Он проведет 8 лет в колонии строгого режима.

Пенсионер увидел пьяного мужчину спящим в пристройке к дому, включил в розетку электровилку с оголенными проводами, прижал их к телу сына и держал, пока тот не перестал подавать признаки жизни.

- На допросе осужденный сообщил, что его 39-летний сын был ранее судим, нигде не работал, и отец не одобрял его образ жизни, - рассказали 8 апреля в Следственном комитете. - На этой почве между отцом и сыном регулярно происходили конфликты, противоправное и аморальное поведение потерпевшего признано судом смягчающим обстоятельством.