В Калуге преподавателя МГТУ оштрафовали на 1,6 миллиона рублей за взятки

Женщине вынес приговор районный суд, сообщили 5 марта в объединенной пресс-службе судов региона.

Как выяснило следствие, преподаватель вводила в заблуждение студентов и их родителей и получила от них в общей сложности 1,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что она брала деньги, обещая студентам, что они смогут без проблем сдать зачеты и экзамены по разным предметам.

На данный момент женщина уже не работает в Бауманке.