Новогодняя трагедия: в Калужской области двое мужчин до смерти избили собутыльника из-за женщины

В Козельске закончилось расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Их обвиняют в смерти 50-летнего приятеля.

Как сообщили в следственном комитете, 31 декабря 2023 года трое друзей и подруга одного из них отмечали Новый год. Вечером возникла ссора, которая переросла в драку. Это случилось после того, как пострадавший оскорбил женщину.

30-летний мужчина вытащил его в подъезд. Избитый потерпевший лежал там два дня.

В итоге его отвезли в больницу. Он умер 9 января от закрытой черепно-мозговой травмы.

Дело направили в суд. Мужчинам грозит до 15 лет колонии.