В Калуге опасную яму обозначили поддоном, веткой и пакетом

В начале недели мы рассказывали об опасной яме, которая появилась на улице Генерала Попова у дома №3.

Она занимает почти всю правую полосу. В итоге водителям приходится или резко тормозить, или быстро перестраиваться влево.

В четверг, 30 марта, наш читатель прислал ещё одно фото этого участка. Яму обозначили поддоном, веткой и пакетом.

- Этот участок включен в план ремонта, - говорится в комментарии администрации. - С наступлением устойчивой теплой погоды проведем работы.

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