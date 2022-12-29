В Калуге парковку вокруг катка на Старом Торге запретили до 28 февраля
В Калуге новый каток на площади Старый Торг откроется 30 декабря. А в четверг городская управа сообщила, что на весь период работы катка, до 28 февраля, по его периметру будет запрещена парковка.
Со стороны улицы Воробьевской у входа на каток водители смогут лишь останавливаться для высадки пассажиров.
- На время пребывания на катке посетители могут парковать свои автомобили вдоль сквера имени Ленина, Профессионального проезда, улице Воробьевской и других улицах с соблюдением требований правил дорожного движения РФ, - говорится в сообщении городской управы.
Ранее заработал сайт для бронирования бесплатных билетов на каток на Старом Торге.
На площади установят временные знаки, запрещающие парковку.
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