В Калуге парковку вокруг катка на Старом Торге запретили до 28 февраля

В Калуге новый каток на площади Старый Торг откроется 30 декабря. А в четверг городская управа сообщила, что на весь период работы катка, до 28 февраля, по его периметру будет запрещена парковка.

Со стороны улицы Воробьевской у входа на каток водители смогут лишь останавливаться для высадки пассажиров.

- На время пребывания на катке посетители могут парковать свои автомобили вдоль сквера имени Ленина, Профессионального проезда, улице Воробьевской и других улицах с соблюдением требований правил дорожного движения РФ, - говорится в сообщении городской управы.

Ранее заработал сайт для бронирования бесплатных билетов на каток на Старом Торге.

На площади установят временные знаки, запрещающие парковку.

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