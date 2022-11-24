В Калуге подорожало такси

С 22 ноября на такси в областной столице стало передвигаться дороже.

Это следует из сообщений, которые получили водители самого крупного агрегатора в Калуге.

- С 22 ноября в Калуге повышаются все пассажирские тарифы, - говорится в сообщении. - Максимальная стоимость километра в пути возрастет до 9,5 рублей в городе и до 25 рублей за городом. В стоимость посадки будет включено не 2 километра и 6 минут, а 1,8 километра и 5 минут в пути. Долгие по времени поездки – например, во время пробок – должны стать выгоднее для водителей.

Уважаемые читатели, а вы ездите на такси? Сколько тратите на это в месяц? Расскажите в комментариях!

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