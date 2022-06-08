В Калужской области за шесть месяцев 12 042 водителя оштрафовали за непристегнутый ремень

За последние шесть месяцев в Калужской области камеры зафиксировали 12 042 водителя, которые ехали с непристегнутым ремнем. Об этом в среду, 8 июня, сообщили в региональном «Центре безопасности дорожного движения».

Подобные нарушения в нашей области начали фиксировать с 1 декабря прошлого года.

- По статистическим данным, правильно пристегнутый ремень безопасности увеличивает шансы на выживание в ДТП на 75%, - прокомментировали в ЦБДД. - Другими словами, пристегиваясь, вы увеличиваете свои шансы в случае аварии остаться в живых почти в три раза.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.