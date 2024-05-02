В Калуге пустят дополнительные троллейбусы в Пасхальную ночь

Православные верующие будут отмечать главный праздник в ночь на 5 мая.

После окончания богослужений от площади Старый Торг отправятся семь троллейбусов и один автобус, сообщили в управлении городского хозяйства:

№ 1 - по ул. Ленина до вокзала Калуга-1 – депо,

№ 2 - по ул. Московской - Терепец – депо,

№ 3 - по наружному кольцу по ул. Салтыкова-Щедрина - КЗТА - пл. Победы - кинотеатр «Центральный», далее по ул. Московской в депо,

№ 6 - по ул. Гагарина - ул. Кирова - пл. Победы - ул. Маршала Жукова до ост. «Дубрава» - ул. Карла Либкнехта – депо,

№ 8 - по ул. Московской - пл. Московская - ул. Ольговская – депо,

№ 9 - по ул. Московской - пос. Северный – депо,

№ 10 - по ул. Московской - пл. Московская - ул. Гурьянова – депо,

№ 18 - ул. Гагарина - пл. Мира - мкр. «Кошелев» - депо.