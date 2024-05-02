В Калуге улицу Кропоткина перекроют со 2 по 4 мая из-за проведения ярмарки

С 22:00 четверга, 2 мая, до 20:00 субботы, 4 мая, в Калуге будет закрыт проезд по участку улицы Кропоткина вдоль сквера Ленина. Это связано с проведением очередной сельскохозяйственной ярмарки, сообщили в пресс-службе городской управы.

Движение закроют на участке улицы Кропоткина от дома №43/8 до дома №9/10 на площади Старый Торг.

Ярмарка будет работать с 3 по 4 мая с 8:00 до 18:00.