Новое уличное освещение появится в Калужской области

Работы в нынешнем году пройдут в Жуковском районе, сообщил 24 апреля министр транспорта Александр Шпиренко.

Фонари заработают вдоль региональной дороги в деревнях Корсаково и Орехово.

Также Шпиренко рассказал, что в Белоусово на участке между магазином и гаражами на улице Жуковской обустроят новый тротуар.