Ремонт дороги Высокиничи – Чаусово начнется в мае

Там приведут в порядок 10-километровый участок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

- Сейчас покрытие этой дороги преимущественно состоит из плит, но по завершении работ люди смогут комфортно ездить по новому асфальту, - рассказал 25 апреля министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.

Завершить все работы должны к следующему лету.