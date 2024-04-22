В Людиново построят тротуары на двух улицах

Дорожки для пешеходов в нынешнем году появятся на улицах Куйбышева и 20 лет Октября, сообщил на днях глава районной администрации Стефан Перевалов.

На эти работы потратят 5 миллионов рублей.

- Благодаря поддержке областного правительства реализуем проекты инициативного бюджетирования не только на селе, но и в городе, - рассказал Перевалов.