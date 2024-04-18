В Калуге арестовали двоих водителей, которые не сняли тонировку

Парни в возрасте 18 и 20 лет арестованы на 5 суток, сообщили 18 апреля в полиции.

Нарушителей задержали на улицах Суворова и Азаровской.

Ранее эти водители уже попадались инспекторам с запрещенной тонировкой. Но в нужные сроки они ее не сняли и продолжили ездить.