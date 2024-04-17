Жители Александровки попросили обустроить автобусную остановку

Об этом представители населенного пункта в Ферзиковском районе заявили на встрече с министром транспорта Калужской области Александром Шпиренко.

- Этот процесс требует времени, но задачу решим, - пообещал министр.

Он поручил соответствующим специалистам выбрать место для будущей остановки, чтобы оно отвечало требованиям безопасности.

Кроме того, на личном приеме жители деревни Адамовское попросил обустроить светофор на дороге Калуга – Медынь. Шпиренко рассказал, что на место обязательно выедут, чтобы оценить ситуацию.