Путепровод в Людиново ждет реконструкция

Работы запланированы на следующий год, сообщили в министерстве транспорта Калужской области.

- Проводился осмотр путепровода специалистами, - рассказали в министерстве. - В результате осмотра реконструкция была запланирована на 2025 год.

Ранее наши читатели сообщали об аварийном состоянии путепровода.