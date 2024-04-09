Из-за обрушения моста поезда из Минска в Москву отправили через Сухиничи и Калугу

Путепровод обрушился вечером в понедельник, 8 апреля, на въезде в Вязьму со стороны Калужской области.

Бетонные конструкции перекрыли железную дорогу Минск – Москва. Поэтому поезда дальнего следования отправили в объезд – через Сухиничи и Калугу, сообщили в Московской железной дороге.

Вероятно, именно с этим связаны задержки поездов между Калугой и Москвой утром 9 апреля. Очевидцы сообщают об опозданиях на 30-40 минут.

Момент обрушения путепровода в Смоленской области 8 апреля.