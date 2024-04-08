У жителя Людиново забрали машину за пьяную езду

Автомобиль ВАЗ 211440 конфискован по решению суда, сообщили 8 апреля в прокуратуре.

23-летний мужчина повторно попался пьяным за рулем в декабре прошлого года.

Виновника также оштрафовали на 250 тысяч рублей и лишили водительского удостоверения на три года.