Дорога в Староскаковское освободилась от воды

Дорогу в эту деревню затапливает практические ежегодно. На период паводка там работает переправа.

Вечером в воскресенье, 7 апреля, глава администрации Дзержинского района Егор Вирков сообщил, что путь в Староскаковское открыт.

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