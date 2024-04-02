В Калужской области отремонтируют участки дороги до Мосальска и Кирова

На дорогу, соединяющую Киров, Барятино, Мосальск и федеральную трассу Калуга-Вязьма, часто жалуются водители, рассказал 2 апреля министр транспорта региона Александр Шпиренко.

Он признал, что местами покрытие сильно износилось и пришло в негодность.

Дорогу ремонтируют частями. В прошлом году отремонтировали 14 километров в Юхновском районе и 15 километров от Мосальска до границы с Барятинским районом.

Сейчас начат ремонт 19-километрового участка в Кировском районе. Его обещают завершить до сентября.

Также заключены договоры на ремонт еще 20 километров в Мосальском районе и 21 километра в Барятинском районе. Там работы продлятся до 2025 года.