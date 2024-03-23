В Калуге добавят автобус на маршрут №72

Он ездит от Минской, 36 через детский сад «Карусель» до «ФуяоСтеклоРус».

Еще один автобус среднего размера дополнит те, что используются сейчас, с понедельника, 25 марта, рассказали в управлении городского хозяйства.

Чиновники обещают мониторить ситуацию и вносить изменения в график работы маршрута, если это понадобится.

Расписание автобуса №72 в Калуге с 25 марта.