В Калуге провели ямочный ремонт на улице Димитрова

Сейчас работы продолжаются на улицах Николо-Козинской и Воронина.

Для устранения ям там использовали литую асфальтобетонную смесь, сообщили в управлении городского хозяйства.

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