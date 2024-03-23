Ограничения для грузовиков в Калужской области заработают с 25 марта

С понедельника на месяц вводится запрет на передвижение по дорогам региона машин с превышением массы перевозимого груза.

В Калуге предельно допустимая нагрузка на каждую ось транспортного средства - 4 тонны.

- Это делается для сохранения дорог в период весенней распутицы, - рассказал министр транспорта области Александр Шпиренко. - Ведь именно в это время, когда грунт и основание дорог напитано влагой, есть риск нанести ущерб дорогам под воздействием больших нагрузок.

Контролировать водителей большегрузов будут с помощью передвижного поста весогабаритного контроля. Он будет выявлять нарушения совместно с ГИБДД.