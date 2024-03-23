В Калуге жалуются на автобус №73

Пассажиры рассказали, что с конца прошлого года наблюдаются постоянные проблемы: очень мало маршруток либо они просто отсутствуют.

- Люди подолгу стоят в огромных очередях, затем приходится набиваться в маршрутку, нарушая все правила перевозки пассажиров, - жалуется одна из калужанок. - Вечером после 19:00 уехать нереально: водители высаживают пассажиров в 18:15 и сходят с маршрута. Есть ли расписание и почему оно не соблюдается? Почему отсутствует контроль за работой данного маршрута?

В городской управе заявили, что руководителю транспортного предприятия поручено провести внеочередной инструктаж с водителями. Кроме того, власти обещают на этом маршруте частный транспорт заменить на муниципальный до 2026 года.