В Калуге завалило тротуар на улице Никитина

Местный житель сообщил, что в районе дома №4 людям приходится выходить на проезжую часть, так как дорожку завалило снегом с крыши.

При этом перед домом повесили ленточку, чтобы пешеходы не ходили в этом месте.

- Мы уже запросили информацию по поводу данной ситуации в профильном отделе, - прокомментировали 7 марта в городской управе. - К сожалению, пока не получили обратной связи от коллег, требуется немного времени, чтобы выяснить все обстоятельства. Постараемся сделать это оперативно и в понедельник вернемся с ответом.