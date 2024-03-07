Массовые проверки ГИБДД пройдут в Калуге

7 марта инспекторы будут проверять машины на наличие запрещенной тонировки, сообщили в полиции.

С начала года в городе уже 282 водителя попались на таком нарушении.

За слишком темные стекла автомобилистов наказывают штрафом в 500 рублей. При повторном нарушении он может вырасти до 4000 рублей. Также предусмотрены административный арест или обязательные работы.