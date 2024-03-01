Повышение безопасности дорожного движения обсудили в Калуге

Заседание соответствующей рабочей группы провел министр транспорта региона Александр Шпиренко.

По его словам, зимой из-за погодных условий, возникает проблема с фиксацией нарушений ПДД камерами.

- Например, когда дорога не почищена и не видно стоп-линии, нельзя зафиксировать нарушения. Обсудили порядок действий в таких случаях, - прокомментировал он.

Также речь шла о введении временных весенних ограничений движения большегрузного транспорта по региональным дорогам.

- Проговорили регламент работы передвижного комплекса весогабаритного контроля совместно с Ространснадзором и ГИБДД, - заявил министр. - Мы вкладываем большие средства в ремонт и содержание дорог, поэтому наша задача не допускать их разрушения большегрузами, которые перевозят грузы сверх установленной нормы.