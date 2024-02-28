В Людиново дороги расчистят с помощью грейдера

Работы начнутся 29 февраля в микрорайоне Ломпадь, сообщил глава районной администрации Стефан Перевалов.

Там же, на левой стороне от ул. 3-го Интернационала, дорожники будут работать 1 марта.

4 марта грейдер приедет в микрорайон Сукремль, 5-6 марта – в микрорайон Ломпадь, на правую сторону от ул. 3-го Интернационала.

На улицах 1-ой и 2-ой Лесной будут использоваться тракторы.

Заявки на уборку в городе принимают по телефону 8(903) 026-22-55.