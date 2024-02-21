Квартира горела в Людиново

Из людей никто не пострадал. Причины возгорания пока не называются.

Около 6:30 загорелась квартира в доме на улице Энгельса.

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