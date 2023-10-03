На дороге в Тарусском районе уложили два слоя асфальта

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Калужской области отремонтировали участок дороги Таруса – Лопатино – Барятино - Роща длиной более шести километров. Об этом во вторник, 3 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Там уложили два слоя асфальта, укрепили обочины, восстановили водопропускные сооружения, заездные карманы, посадочные площадки и автопавильоны.

Комиссия, в составе которой были представители министерства транспорта области, ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации Тарусского района, проконтролировала ход ремонта. Участие в этой работе также приняли глава сельского поселения и местные жители.

- По итогам осмотра подрядчику предстоит провести дополнительное укрепление обочин, откосов и кюветов, а также провести очистку полосы отвода от строительного мусора, - заявили в правительстве.