В Калуге на улице Кирова установили арт-объект «Куб»

В субботу, 20 августа, в центре Калуги на улице Кирова установили новый арт-объект «Куб». Об этом сообщила пресс-служба управления городского хозяйства.

По словам пресс-секретаря, новый объект разместили с целью украшения города к празднованию 651 Дня рождения Калуги.

- Арт-объект представляет из себя объёмно-световую конструкцию и лавки в виде полусферы, окружающие «Куб», - сказано в сообщении пресс-службы. - Выполнен объект из металла, каркас полностью окрашен порошковой краской с целью защиты от коррозии и воздействий атмосферных факторов. Внутри куба расположен светодиодный прожектор, что позволит данной конструкции «по-новому» заиграть в тёмное время суток.

В основу изображения взят символ исторического герба областного центра.

По мнению управления городского хозяйства, установленный арт-объект отлично подойдет в качестве оригинальной фотозоны, а также станет комфортным местом ожидания жителями общественного транспорта.

- Надеемся, что данный объект станет не только полюбившимся местом для прогулок, но и новой достопримечательностью нашего города, - сказано в сообщении пресс-центра службы.

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