Стало известно, что скрывается за красным забором бывшего магазина «Юбилейный» в Калуге

Последний островок советской торговли ушел в прошлое в августе прошлого года. Не так давно фасад скрылся за глухим железным забором.

В понедельник, 29 апреля градоначальник рассказал, что будет располагаться в этом здании на площади Победы.

По словам Дмитрия Денисова, забор установлен для безопасности горожан на период ремонта. В здании будет полностью заменены витринные окна, обновлен фасад.

- Часть помещений собственник планирует сдать под офис одному из банков, - рассказал городской голова.

Ремонтные работы собственник обещал закончить в мае нынешнего года. Для калужан перед обновленным фасадом разместят удобные скамейки.