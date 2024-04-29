Дмитрий Денисов предложил убрать пешеходный переход с площади Победы в Калуге

Переход у соединения кольца площади Победы и улицы Маршала Жукова, по мнению градоначальника, является небезопасным.

В понедельник, 29 апреля городской голова Калуги во время обхода площади Победы обратил внимание на этот пешеходный переход. Здесь часто происходят ДТП с участием пешеходов.

Предлагается его не просто ликвидировать, но и закрыть подходы к нему с помощью леерного ограждения.

Чуть дальше есть еще одна зебра на пересечении улиц Маршала Жукова и Фридриха Энгельса.

Окончательное решение пока не принято.

- Этот момент надо тщательно проработать, - отметил градоначальник.

Также стало известно, что сразу после майских праздников саму площадь ждет обновление. Будет отремонтирован плиточный камень памятника Жукову и световые консоли на стеле.