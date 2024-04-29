Стало известно, кто ответит за смытую дождем краску с бордюров Калуги

Управление городского хозяйства Калуги отправила претензию поставщику краски из Белгорода.

Об этом сообщили специалисты управления в воскресенье, 28 апреля, отметив при этом, что раньше этот поставщик всегда был на хорошем счету.

Недоумение по поводу качества краски калужане стали высказывать ещё до сильного дождя в субботу. Сразу после покраски они обратили внимание на то, что бордюры сильно пачкают обувь. В интернете появилось много фото с белыми следами на дорогах.

После субботнего дождя и вовсе свежее белое покрытие поплыло. Краска смылась практически полностью.

- По факту поставки некачественной краски, заказчик МБУ «СМЭУ» направили поставщику претензию с требованием замены партии краски или компенсации расходов, - рассказали в управлении городского хозяйства Калуги.

Специалисты управления уточнили, что этот поставщик из Белгорода выигравший торги и раньше и раньше неоднократно поставлял краску в Калугу. Так что оснований не доверять крупному поставщику в целый ряд регионов России не было.