В Калуге свалку устроили рядом со Дворцом спорта

Местные жители просят коммунальщиков срочно это вывезти, чтобы не позориться перед гостями города.

В субботу, 27 апреля, на жалобу отреагировали в администрации.

- На уборку всех контейнерных площадок в городе потребуется время, так как их на обслуживании более 800 штук, - прокомментировали в городской управе. - Службы делают всё возможное, чтобы как можно скорее привести их в надлежащее состояние. Обязательно уберем и эту, но, из-за большого объема работ, сроки, к сожалению, подсказать пока не сможем.