Благоустройство в Сосенском завершат до конца мая

Там на улице Машиностроителей приводят в порядок общественную территорию.

В прошлом году это место жители выбрали в ходе Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства.

- В настоящее время подрядная организация выставляет бордюрный камень и укладывает плитку, - рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин. - В ближайшее время приступят к установке освещения.