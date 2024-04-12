В Калужской области начали благоустраивать территории, выбранные жителями

Работы проходят во многих населенных пунктах с начала теплого времени года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Работы уже начаты в Калуге, Людиново, Кирове, Спас-Деменске, Сосенском, Сухиничах, Кондрово, Тарусе, Износках, Льва-Толстого, Хвастовичах и Березичском стекольном заводе, - рассказал министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

За этот год приведут в порядок 60 территорий, выбранных жителями в прошлом году.