В Перемышле благоустроят спуск к пляжу

Работы пройдут в нынешнем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщил 8 апреля министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Также по этой программе в Ахлебинино приведут в порядок территорию возле пруда.

В деревне Большие Козлы пройдет ремонт крыши дома №21.

В селе Калужская опытная сельскохозяйственная станция по программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» заменят 450 метров теплосетей. Также там ведется реконструкция очистных сооружений канализации.