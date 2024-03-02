В Калуге хотят построить пешеходный мост через Яченское водохранилище

Картинки с тем, как это может выглядеть, опубликовал городской голова Дмитрий Денисов.

Предполагается, что мост пройдет параллельно дамбе и свяжет набережную и бор.

Мост собираются разделить на пешеходную и велосипедную части. Каких-либо сроков реализации проекта и источники финансирования чиновники пока не называют.