Городская управа планирует отремонтировать разрушенный тротуар в Калуге

Ранее мы писали, что в Калуге городские власти полгода разбираются в причинах разрушения тротуара, более шести месяцев люди вынуждены выходить на проезжую часть прямо перед крутым поворотом на перекрестке улиц Городенской и Ждамировской.

В понедельник, 14 августа, городская управа Калуги прояснила ситуацию с проблемным участком.

- Тротуар на перекрёстке улиц Ждамировской и Городенской планируем отремонтировать в этом году, - сказано в комментарии.

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