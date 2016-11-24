Где отдохнуть в 2019 году

Иногда чтобы хорошо отдохнуть, не обязательно отправляться на дорогие морские курорты с шумными отелями и забитыми туристами пляжами. Ничуть не хуже можно провести время в санатории, к тому же занявшись своим здоровьем. Тем более, что современные санатории давно избавились от советского наследия в виде старого оборудования, некомфортных номеров и хмурого персонала. Теперь это скорее отели, совмещённые с медицинскими центрами.



Санаторий – это не больница, сюда не обязательно ехать за лечением или реабилитацией, а вот профилактика никогда не будет лишней. Здесь за вашим здоровьем будут наблюдать специалисты, при этом вы – гость, а не пациент, так что нет никакой необходимости постоянно ходить на осмотры и тем более принимать таблетки или уколы. Зато можно посетить очень приятные и полезные процедуры – лечебный массаж, грязевые ванны, аромотерапию и многие другие. А при необходимости всегда можно составить индивидуальную программу на основе диагностики.



В санатории оздоровляют не только процедуры, но и сама природа, полезный хвойный воздух. К тому же это фактически тот же all inclusive, разве что без вредных излишеств.



Особо остановимся на одном из лучших детских санаториев региона.