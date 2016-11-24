пора подумать о приятном
Где отдохнуть в 2019 году
Готовь сани летом, а отпуск - прямо сейчас! (с) Древняя всенародная мудрость.
Море
Санатории
Дома отдыха
Наступил новый год и вместе с ним - пришло время планировать свой отпуск.

Да-да, отдых дело такое, что никогда не рано начать о нём заботиться. Ведь каждый грамотный отдыхающий знает, что больше шансов отыскать подходящий вариант в период так называемого раннего бронирования.

А может, кто-то захочет отдохнуть прямо сейчас? Для любителей зимнего релакса в нашем новом проекте «Где отдохнуть в 2019» тоже найдётся полезное.

В рамках него мы подготовили обзор различных видов отдыха - на море, отпуск и лечение в санаториях Калужской области, а также обзор баз отдыха.
Море
- Там только и разговоров, что о море. А ты? Что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там, наверху, тебя окрестят лохом... (с) к\ф "Достучаться до небес"
Многие воспринимают слова «отпуск» и «море» как синонимы. Действительно, когда с утра ты проклинаешь будильник, а на работе всё валится из рук, лучшее решение – поскорее взять билет к тёплым берегам. Тем более, что сейчас можно подобрать варианты практически на любой вкус и кошелёк.
Традиционно лидером среди направлений является Турция. Эту страну омывают целых 4 моря – Мраморное, Средиземное, Чёрное и Эгейское, так что тут есть, из чего выбирать.

Добавьте сюда знаменитый турецкий all inclusive, прекрасно налаженную работу детских аниматоров, весьма умеренные цены и отсутствие необходимости оформлять визу, и получите действительно прекрасный вариант. К тому же в курортных зонах практически весь персонал говорит по-русски.

По-прежнему у калужан очень популярны Греция и Кипр. Это страны с похожим климатом и культурой, Кипр, как правило, обходится более бюджетно, а Греция несколько дороже, к тому же понадобится оформить шенген. Здесь вас ждут прекрасная кухня, разнообразные и недорогие вина, а также настоящий античный колорит. Идеальное решение для тех, кто разрывается между пляжным и культурным отдыхом.
Предложения из Краснодарского Края и Крыма потихоньку теснят иностранные курорты.

Сервис становится всё лучше, цены напрямую не привязаны к курсу валют, а море здесь такое же тёплое, как в Европе.

Ну а прекрасные крымские пейзажи вряд ли оставят кого-то равнодушным.

В Калуге довольно заманчивые предложения появились у одного из лидеров рынка туруслуг - туроператора «Калуга-Лэнд». Остановимся на них подробнее.
Автобусные туры в Крым и Краснодарский край
Туроператор «Калуга-Лэнд» - лучшая туроператорская компания Калужской области по итогам конкурса, проведенного региональным министерством культуры и туризма.

«Калуга-Лэнд» предлагает автобусные туры в Крым и Краснодарский край - на Черное и Азовское море.

Автобусы отправляются из Калуги, Козельска, Обнинска, Кондрово и Мещовска.

Преимущества автобусных туров:
  • доступно: это экономичный отдых хорошего уровня;
  • удобно: вас доставят практически от дома до гостиницы;
  • быстро: время в пути - 15-24 часа (на многие курорты на автобусе удастся добраться быстрее, чем на поезде);
  • комфортно: удобные сиденья, регулярные остановки в специально отведенных местах, кондиционер, ТВ.
  • безопасно: современные автобусы, экипаж (2 водителя + сопровождающий).
Основные направления:
  • Крым. В этом году огромный выбор курортов: Феодосия, Береговое, Коктебель, Судак и новое направление – Евпатория. Едем через Крымский мост по новой трассе «Таврида».
  • Ейск, Азовское море. Доступно, близко, комфортно! Всего 15-16 часов в пути (включая одну ночь) - и вы окажетесь в отличном месте для семейного отдыха, где всегда теплое море, где в непосредственной близости вся необходимая отпускнику инфраструктура: парки и аттракционы, дельфинарий, аквапарк, исторический центр города, достопримечательности. Можно заказать интересные экскурсии по окрестностям.
  • И, конечно, традиционные курорты Краснодарского края: Анапа, Витязево, Джемете, Геленджик, Кабардинка, Туапсе, Лермонтово, Архипо-Осиповка, Лоо, Лазаревское, Сочи, Адлер. К услугам туристов благоустроенные пляжи, экскурсии, развлекательные центры, дегустационные залы.
До 31 марта 2019 года действуют специальные условия по акции «Раннее бронирование» (скидки - до 50%). Звоните! Количество мест ограничено!

Телефон «Калуга-Лэнд» в Калуге:
8 (4842) 40-30-70
www.KALUGA-LAND.com
Если же Чёрное море надоело, а Турция и Европа кажутся слишком пресными, то можно отправиться в Африку, например, в Тунис.

Необычная кухня, прекрасные пляжи и экскурсионные туры – всё это можно найти и здесь.

Кроме того, в Тунисе прекрасный дайвинг, а также уникальная талассотерапия – лечение морским климатом, солёной водой и водорослями.
Отдохнуть здесь можно по весьма демократичным ценам, а если удастся найти горящий тур, то есть шанс уложиться в совсем скромный бюджет. Ну и не надо закладывать стоимость визы и время на оформление – в Тунис можно въехать по загранпаспорту. Главное, чтобы срок его действия был ещё не меньше 3-х месяцев.
Санатории
- Если ты здоров - это хорошо. Если здоров я - это ещё лучше (с) Эрих Бёрн, легендарный американский психолог и психиатр
Иногда чтобы хорошо отдохнуть, не обязательно отправляться на дорогие морские курорты с шумными отелями и забитыми туристами пляжами. Ничуть не хуже можно провести время в санатории, к тому же занявшись своим здоровьем. Тем более, что современные санатории давно избавились от советского наследия в виде старого оборудования, некомфортных номеров и хмурого персонала. Теперь это скорее отели, совмещённые с медицинскими центрами.

Санаторий – это не больница, сюда не обязательно ехать за лечением или реабилитацией, а вот профилактика никогда не будет лишней. Здесь за вашим здоровьем будут наблюдать специалисты, при этом вы – гость, а не пациент, так что нет никакой необходимости постоянно ходить на осмотры и тем более принимать таблетки или уколы. Зато можно посетить очень приятные и полезные процедуры – лечебный массаж, грязевые ванны, аромотерапию и многие другие. А при необходимости всегда можно составить индивидуальную программу на основе диагностики.

В санатории оздоровляют не только процедуры, но и сама природа, полезный хвойный воздух. К тому же это фактически тот же all inclusive, разве что без вредных излишеств.

Особо остановимся на одном из лучших детских санаториев региона.
Санаторий «Спутник»
Здоровье — бесценный дар. Берегите его и восстанавливайте на курортах родного края, так как телесное и душевное благополучие — главные составляющие человеческого счастья!
ГАУЗ КО «Калужский санаторий «Спутник» представляет собой небольшую уютную здравницу в сосновом бору, где могут пройти санаторно-курортное лечение не только взрослые, но и особая категория отдыхающих — мамы с детьми.

«Спутник» предоставляет бесплатные путевки по программе «Мать и дитя» по линии министерства здравоохранения Калужской области. Для получения бесплатной путевки необходимо обратиться к своему лечащему педиатру.

Дети получат квалифицированное лечение по следующим нозологиям:
 ● заболевания нервной системы
● заболевания органов дыхания и ЛОР-органов.

Отдыхающие смогут снять накопившуюся усталость, подышать наполненным фитонцидами соснового бора воздухом, получить квалифицированное санаторно-курортное лечение.

К их услугам — современные медицинские методики и оборудование: массаж, электро- и магнитотерапия, прессотерапия, ультразвук, магнитотурботрон, сухие углекислые ванны, сауна, кедровая бочка, галокамера, тренажерный зал и др. Отдыхающие размещаются в уютных номерах со всеми удобствами.

Широкий спектр ежедневных культурно-развлекательных программ, экскурсий, дополнительных платных услуг: бильярд, выезды на бассейн, прокат спортивного инвентаря — а также разнообразие сувенирной продукции, обеспечение качественным и разнообразным питанием делают пребывание в санатории насыщенным позитивными эмоциями, зарядом бодрости и хорошего настроения. Гостеприимный и ответственный персонал санатория сделает все для успешного лечения и комфортного отдыха ваших детей.
контакты
Людиновский район, н/п «Спутник»
Тел./факс:
+7 (48444) 6–03–01
+7 (48444) 6–03–02
Электронная почта: lsputnik@kaluga.ru
Сайт: http://sputnik-kaluga.ru/
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Базы отдыха
- Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами. Одна природа делает великое даром. (с) Александр Герцен, русский публицист, писатель
Провести прекрасный отпуск можно и не выезжая далеко от дома. Для этого нужно просто выбрать подходящую базу отдыха.

Здесь можно гулять на природе, купаться, ловить рыбу, заниматься спортом или в конце концов просто пожарить с друзьями шашлыки.

На самом деле - отличная альтернатива пляжному отдыху и заграничным поездкам.
Парк-отель «Усадьба Отрада»
Отдых и развлечения на любой вкус
В 95 км от столицы, на живописном берегу реки Оки, в Тарусском районе, в окружении прекрасных пейзажей - смешанных лесов и полей - есть место, которое соответствует вашим представлениям об идеальном отдыхе.


Чистейший воздух, уют, медицинское сопровождение, оздоровительный комплекс услуг, спектр развлечений, культурная программа, уровень сервиса и комфортабельность в парке-отеле «Усадьба Отрада» соответствуют мировым стандартам гостеприимства.

Здесь вы сможете найти увлекательные развлечения, мероприятия и варианты интересного времяпрепровождения и в летний, и в зимний период как в компании друзей, так и в кругу семьи. Русская баня, хамам, бассейн, фитобочка, рыбалка, караоке, дискотеки, катания с горки и на коньках зимой, футбол и волейбол, купание на песочном пляже реки Оки и посиделки с гитарой у костра летом - все это вы найдете у нас.

Поселившись на территории парка-отеля «Усадьба Отрада», вы сможете посетить старые русские города: Серпухов, Протвино, Пущино, каждый из которых имеет свою интересную историю.
А в это время профессиональные повара нашего ресторана «Та-Русь» приготовят для вас блюда на любой вкус из экологически чистых продуктов, выращенных в атмосфере любви и бережного отношения к природе без добавления химических удобрений. Фермерские продукты обладают отличным вкусом, прекрасно сохраняют все свойства, заложенные живой природой и приносят неоценимую пользу организму.

В парке-отеле «Усадьба Отрада» всегда действуют акции, скидки, проводятся конкурсы. Не упустите свой шанс: следите за действующими спецпредложениями, узнавайте обо всех последних новостях, о мероприятиях и фестивалях, которые будут проходить в нашем парке-отеле.

У нас интересно и вкусно! Приезжайте и убедитесь в этом сами!
контакты
Тарусский район, с. Волковское
Телефоны:
+7 (977) 107-27-27
+7 (915) 019-03-50
Сайт: www.usadbaotrada.com
e-mail: usadbaotrada@inbox.ru

Юхновград
Здесь все времена года похожи на сказку.
Как здорово выбраться на денек за город, нажарить шашлыков, натопить баньку, покататься на велосипедах. Хотите окунуться в настоящую сказку?

Приезжайте в гостеприимный парк-отель Юхновград. Находится он всего в часе езды от Калуги, в окружении национального парка Угра. Это уютное местечко, где можно отлично отдохнуть, сбежав от городского шума и суеты.

Вы будете дышать чистейшим воздухом, гулять по лесным тропинкам и наслаждаться красотой природы. А на майские праздники, когда весна расцветает, всё вокруг благоухает — это место приобретает особое очарование.

Выбирайте подходящий вам деревянный двух- или трехэтажный коттедж. Каждый –эффектно оформлен, в каждом царит атмосфера домашнего уюта: стильная мебель, изящные лестницы, оборудованная кухня, высокоскоростной Wi-Fi, в больших домиках – еще и бильярдный зал. Рядом - мангальная зона и парковка.
На территории «Юхновграда» работает шикарный ресторан «Петр Великий». Он сделанный в виде точной копии фрегата «Штандарт» – первого корабля балтийского флота, построенного по приказу Петра I в 1703 году. Приглашаем вас! В меню – как традиционное блюда, так и авторские от шеф-повара. Невероятно вкусно! А рыбное меню особенное – можно выбрать живого морского обитателя из установленного здесь аквариума, повара приготовят его специально для вас.

В ресторане «Петр Великий» проходит множество свадеб, юбилеев и корпоративов. Место настолько необычное, что все гости в восторге!

В «Юхновграде» столько интересного! Можно вдоволь покататься на лыжах, снегоходах, ватрушках и коньках, поплавать в бассейне, сходить в тренажерный зал, попарится в горячей баньке. На территории работают замечательные музеи «Музей Вятичей» и «Музей древнерусского быта». Вы сможете увидеть и самую большую картину Ильи Глазунова. Словом, волшебных впечатлений хватит на всех!

Телефон: 8 930 751 57 24
Электронная почта: info@uhnovgrad.ru
Сайт: www.uhnovgrad.ru


«Усадьба на Запрудной»

Комфортный отдых в сельской глубинке.
Сюда приезжают те, кто хочет отдохнуть от суеты современного города, но при этом не терять связи с цивилизацией.

Территория усадьбы, что в селе Хотьково, огорожена и хорошо освещена. Здесь много зелени и вариантов отдыха.

На территории «Усадьбы на Запрудной» расположились 3 уютных дома. Рядом – сад и русская банька с ледяной купелью. Вокруг - живописная тишина, воздух кажется целительно волшебным. Сон здесь особенно сладок.

Все любят отдыхать с комфортом, поэтому в нашей усадьбе соединились девственная природа и достижения цивилизации: центральное газовое отопление, бытовая техника, артезианская вода (горячая и холодная) из собственной скважины. В домах всегда тепло, светло и радостно на душе. В каждом помещении – своя изюминка и красота.

К подбору интерьера и экстерьера мы подошли с особой любовью, поэтому каждый гость найдет себе комнату по вкусу и занятие по душе.
В теплое время года на территории организуются спортивная и детская площадки. Самые юные наши гости могут кататься с горки и качаться на качелях, а взрослые - играть в футбол, волейбол и заниматься другими активностями.

Те, кто предпочитает спокойный отдых, могут расположиться на шезлонгах и наслаждаться ароматами и тенистой прохладой яблоневого сада и березовой рощи. Для любителей шашлыка и дружеских посиделок на природе у нас предусмотрены площадка для костра и мангалы. Любители тихой охоты могут заняться сбором грибов и ягод.

В центре села Хотьково есть продуктовый магазин, где вы сможете купить все необходимые продукты. Вам нужна пища духовная? Рядом находятся Святой колодец, купель, церковь и мемориал памяти солдатам Великой Отечественной войны.
В 1 км от усадьбы сверкает река Рессета, а рядом с ней устроена трасса для мотоциклов и квадрациклов.
Если не поленитесь совершить 2-минутную пешую прогулку до пруда, то сможете позагорать на песчаном пляже, искупаться, порыбачить и насладиться красивейшим закатом.

Приезжайте! Вам у нас понравится!
контакты
Думиничский район, c. Хотьково, ул. Запрудная, 41
Телефоны:
+ 7 (920) 872-05-00
+ 7 (926) 550-51-61
(WhatsApp, Viber, SMS)
Сайт: www.zaprudom.ru