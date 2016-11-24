Где отдохнуть в 2019 году

Туроператор «Калуга-Лэнд»
- лучшая туроператорская компания Калужской области по итогам конкурса, проведенного региональным министерством культуры и туризма.«Калуга-Лэнд»
предлагает автобусные туры в Крым и Краснодарский край - на Черное и Азовское море.
Автобусы отправляются из Калуги, Козельска, Обнинска, Кондрово и Мещовска.Преимущества автобусных туров:
- доступно: это экономичный отдых хорошего уровня;
- удобно: вас доставят практически от дома до гостиницы;
- быстро: время в пути - 15-24 часа (на многие курорты на автобусе удастся добраться быстрее, чем на поезде);
- комфортно: удобные сиденья, регулярные остановки в специально отведенных местах, кондиционер, ТВ.
- безопасно: современные автобусы, экипаж (2 водителя + сопровождающий).