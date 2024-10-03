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5 способов классно провести время в Калуге

Наш ТОП интересных развлечений в любимом городе и на природе близ него.
Калуга умеет удивлять, и речь идет давно не только о космосе. Индустрии отдыха и развлечений тоже есть, что показать.
Мы отобрали пять свежих и нестандартных идей , при помощи которых вы сможете разнообразить свой отдых. Для любителей драйва — живописные сплавы на байдарках, ценителям эстетики и красивых видов — расслабляющая прогулка на теплоходе по Оке.
Тех, кто хочет ненадолго вырваться из реальности, современная сеть игровых VR-клубов перенесет в другие миры, не покидая города. Также мы включили в наш ТОП два экзотических варианта: познавательную экскурсию на ферму по выращиванию улиток и атмосферный отдых на уютной яблочной ферме.

«Байдаркины 40»

Сплавы по калужским рекам – новый хит выходных
Шум машин, уведомления, которые сыпятся в мессенджеры нон-стоп, и серый асфальт под ногами. До боли знакомая картина. Но в последние пару лет в Калужской области наметился любопытный поворот: люди потянулись менять офисные кресла на спасательные жилеты, а вид на пробки – на зеркальную речную гладь.

На этом поле работает, например, компания «Байдаркины 40». Ребята на рынке с 2022 года, успели получить премию «ПРОтуризм» в номинации «Активный туризм», откатали уже четыре полных сезона.

За плечами – больше сотни сплавов, корпоративов, дней рождений.
Первое, что пугает обывателя: байдарка – это обязательно мокро, тяжело и где-то там точно перевернешься. Спойлер: не перевернетесь.

Маршруты здесь все первой категории сложности из шести возможных. То есть река скорее добрая, чем кусачая. Главная любимица – извилистая, спокойная Ресса. Есть уютная Жиздра под Козельском, Угра, Протва и даже Серена.

Утром группу забирает автобус из Калуги, до берега реки ехать часа полтора. Для сплавов используются каркасно-надувные байдарки «Шуя-3». Перед тем, как залезть в воду, инструктор проводит короткий инструктаж.

Интересно, что 90% гостей весло в руках держат впервые в жизни, и это совершенно не напрягает. Группы маленькие, до 20 человек, так что каждому уделяют внимание.
Многие едут сюда не за спортивными достижениями, а за впечатлениями и вкусной едой. Через полтора часа неспешной гребли назначен привал с чаем и печеньками.
А на финише вас ждёт казан с горячим пловом, который на костре готовит шеф-повар.

Есть важный нюанс. Алкоголь на маршруте находится под строгим запретом. Потому что, когда вокруг дети и люди, которые воду с байдарки видят первый раз в жизни, трезвые участники – это вопрос безопасности.
К безопасности тут вообще относятся педантично. Реки на всех маршрутах организаторы лично проверяют и заранее чистят от завалов. Гостям выдают жилеты, гермомешки и питьевую воду.
Индустрия шагнула далеко вперёд. Нет времени на полноценные выходные? Есть короткие вечерние сплавы на пару часов – отличный способ перезагрузить голову после рабочей недели.

В этом году в арсенале появились ещё и рафты (большие лодки на 8–10 человек) и SUP-борды – для тех, кому интереснее стоять на воде, чем сидеть.

Хочется романтики? Двухдневные туры с ночёвкой в палаточном лагере. Закат, походная баня на берегу, песни под гитару и утренний кофе с видом на туманную реку.

Ещё у «Байдаркиных» есть детские 5-дневные лагеря. Школьники живут в палатках, сами варят еду на костре, осваивают основы выживания и гребли.
Сезон у «Байдаркины 40» идёт до середины сентября.

Телефон для связи: +7 (910) 525-90-44

Байдаркины40.рф

vk.com/baydarkini40

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«Лето на Оке»

Самое время для речных приключений!
Друзья, мы часто думаем, что самые лучшие летние деньки бывают только в июле. Но нет!

Август и сентябрь — это самая лучшая пора, когда солнце такое ласковое, закаты становятся золотыми, а Ока — особенно уютной.

И это идеальное время, чтобы собрать своих друзей и устроить праздник на воде!

А вы знаете, что арендовать целый теплоход может быть дешевле, чем купить для всех билеты на рейс!
Что можно сделать компанией на теплоходе?
Делимся идеями:
  • Классическая прогулка на теплоходе.
    Идеально для тех, кто хочет просто насладиться пейзажами, провести время в кругу своих коллег или родных и близких.
  • Индивидуальная экскурсия.
    Только для вас и ваших друзей разработаем индивидуальный маршрут и экскурсионную программу (в Тарусу, усадьбу Полено, Алексин, Каширу, Серпухов и т.п.).
  • Фуршет с видом на воду.
    Возможно организовать угощение для гостей на верхней открытой палубе, а также нижней закрытой. На «Альтаире» есть удобные диванчики и столы, которые можно сдвигать.
  • Вечеринка с ведущим и диджеем.
    Хотите, чтобы встреча запомнилась надолго? Пригласите ведущего или диджея. Квесты, конкурсы, музыкальная программа — все это возможно на борту наших теплоходов. Эта поездка останется в вашей памяти не просто как «мы куда-то плавали», а как яркое событие со своим сценарием.
  • Детский праздник без хлопот.
    Для малышей нет ничего интереснее, чем корабль, пираты и река. Пока дети ищут сокровища на палубе с аниматором, взрослые могут спокойно насладиться общением.
И главное — почему это выгодно?
Кажется, что аренда — это дорого. Но давайте считать.

Вы просто складываете стоимость билетов для всех ваших друзей и коллег и сравниваете. Собранная группа всегда выходит дешевле, чем покупка билетов каждому гостю по отдельности. Это математика, которая делает ваш праздник еще и рациональным.

Мы подберем удобное время, рассчитаем точную стоимость под ваше количество гостей и сделаем ваш день незабываемым!
«Лето на Оке» — ваш личный гид для счастливых моментов!

Как заказать?

Оставьте заявку

по телефону: +7 961-124-05-25

по почте: letonaoke@mail.ru

на нашем сайте: летонаоке.рф

vk.ru/letonaoke

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VISION: вселенная без границ

Как виртуальная реальность превращает обычный отдых в захватывающее приключение
Как только появились компьютеры, в индустрии доступных развлечений открылась новая страница – это, конечно, игры.

Даже первые простенькие бродилки и стрелялки затягивали в себя игроков на долгие часы, а что говорить о современных огромных виртуальных мирах, реалистичных и зрелищных, управляют которыми мощные процессоры!

Ну, а с появлением виртуальных очков погружение в игровой процесс вышло на совершенно иной уровень.
Сеть игровых VR-клубов VISION дает тебе возможность на время стать героем и испытать то, чего не найти в череде обычных будней.

Хочешь выйти в открытый космос? Одно движение джойстиком – и тебя окружает звездное небо! Мечтаешь открывать тайны мирового океана? Не вопрос, виртуальный шлем перенесет тебя в мир причудливых подводных обитателей. Любишь скорость и экстрим – вжух! – и ты рассекаешь облака крыльями своего истребителя.

Защити город от кровожадных зомби, сразись с монстрами на другой планете, выследи опасного зверя в заболоченных джунглях – виртуальная реальность способна дарить подлинные ощущения и эмоции.

VISION – это два клуба и арена в разных районах Калуги. Если в клубах ты совершаешь подвиги, буквально не сходя с места, то арена площадью 230 квадратных метров дает возможность передвигаться, добавляя в игру новые грани драйва и реализма.

Ты можешь играть один, но гораздо интереснее взять с собой друзей и сразиться в команде. Особенно популярны игровые квесты, где нужно работать не только джойстиком, но и головой, решая увлекательные логические задачки в необычной атмосфере.
VISION – это не только игровые площадки, но и комфортные банкетные зоны. А значит, у тебя есть возможность организовать для друзей незабываемый день рождения или выпускной. Администраторы позаботятся, чтобы праздник прошел на должном уровне, организуют вынос торта и музыкальное оформление.

Кстати, забудьте про стереотип, что компьютерные игры – детская забава. В VISION с удовольствием приходят и студенты, и люди более старшего поколения. Здесь предоставляют отличную возможность для занятий тимбилдингом или корпоративного торжества.

VISION — это не просто технологичный аттракцион, а портал в миры, где законы физики и серость будней перестают существовать.
Стирая грань между реальностью и фантазией, вы превращаете досуг в событие, которое запоминается ярче любого фильма.

Забудьте о скучных выходных — надевайте шлем, берите джойстик и позвольте себе роскошь быть кем угодно.

В конце концов, лучшие инвестиции — это эмоции, а в VISION они гарантированно выходят за рамки привычного, оставляя после себя лишь одно желание: «Хочу еще!».

VR-арена – Телевизионная, 33а

8 (964) 144-40-41

vision-arena40.ru

VR-клубы – Достоевского, 29

и Академическая, 15

8 (910) 919-73-12

vision40.ru

vk.ru/vision_vr_club

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«Империя улиток»

Без рук, без ног, но с домиком: как живут улитки на арт-ферме и откуда они прилетели?
То, что когда-то считалось французским деликатесом, сегодня стало достоянием мировой кухни. И Россия не исключение - закуски из улиток давно уже не экзотика.

Но как садовая улитка становится изысканным блюдом на нашем столе? В каких условиях икринка превращается в крупную особь всего за три месяца, а не за восемь заложенных природой лет? Каким способом это удивительное существо без ручек и без ножек строит свой причудливый домик-ракушку?

Получить ответ на этот и многие другие вопросы вам помогут на ферме «Империя улиток» - здесь всегда рады гостям.
Доехать до места вы сможете всего за час на машине – ферма расположилась в уютной березовой роще недалеко от Кондрово.

Это территория Национального парка Угра - места здоровья, спокойствия и релакса. В 2002 году парку присвоен статус биосферного резервата ЮНЕСКО.

Кстати, неподалеку находится парк Никола-Ленивец, место проведения знаменитого Архстояния.

С первых шагов гостям становится ясно, что прибыли они не просто на ферму, а на оригинальный арт-объект, в который вложены и старания, и любовь.

Здесь оборудованы укромные уголки, где можно просто отдохнуть, впитывая энергию чистой природы.

Тут найдутся и прекрасные планы для фотографий. Ну а дети могут поиграть в мяч, бадминтон или просто побегать – пространства и вариантов для развлечений достаточно! А в августе хозяева планируют проводить ежегодный чемпионат по улиточным бегам.
Но вернемся к улиткам. После инкубатора они живут и растут на улитковом поле. Фактически это открытое пространство в условиях дикой природы, однако участки огорожены – питомцы склонны разбегаться.

– Улитосы любят покой и прохладу, поэтому прячутся под досками, – поясняют организаторы проекта, приподнимая с травы специальные деревянные щиты. А полезную им атмосферную влагу создают специальные распылители.
Наблюдать за жизнью улиток очень интересно, ведь в них необычно абсолютно все – от внешности до повадок.

– Мы верим, что они прибыли на нашу планету из других миров, – говорят на ферме. – Не случайно на въезде вы видите указатель с летающей тарелкой.
Интересно, что улиток выращивают не только для стола, но и для… красоты! Дело в том, что вместе с пеной они выделяют муцин – белок, крайне полезный для здоровья и молодости кожи.

И конечно поездка не обойдется без дегустации! Блюда из улиток не только вкусные, нежные, ароматные, но и крайне полезные.

Ведь там и легкоусвояемый белок в рекордной концентрации, и аминокислоты, и необходимые нам микроэлементы. А вот жира наоборот очень мало.

Но и на этом программа экскурсии не закончится. Вам обязательно понравится мастер-класс по рисованию: с помощью кистей и красок вы научитесь превращать пустые ракушки в оригинальный элемент декора.

Покидая «Империю улиток», вы увезете с собой массу ярких эмоций и интересных познаний. Также прихватите с собой запас улиток (будет, чем порадовать гостей). Интересные фото сохранят память об этой оригинальной поездке.

И еще этот день подарит вам немного тайны – может, улитки на самом деле инопланетяне?

Телефон для связи: +7 (900) 580-72-19

Группа ВК

Канал в Макс

Реклама. Нестеров Сергей Александрович. ИНН 772800727321. erid: 2VfnxwfrxZ1

Агрофирма АБЛЪКО

Посетите яблочную сказку!
Агрофирма АБЛЪКО работает в Калужской области несколько лет.

За это время она стала не только одним из успешных производителей натуральных продуктов, но и настоящей достопримечательностью Мещовского округа и всего региона.

Главное направление в работе этой необычной компании – яблоки и напитки из них. Огромные сады дают достаточно урожая, чтобы обеспечивать собственное производство вкусных и полезных органических напитков.
Здесь же выращивается картошка, морковь, свекла, тыква, малина и ароматные травы.

Изначально ферма была задумана не просто как производство, но и как место притяжения для туристов – калужан и гостей региона. Поездка на ферму в Торкотино – отличный способ провести выходные, насладиться захватывающими пейзажами, прогуляться среди бесконечных яблонь, а еще – посетить интересную и познавательную экскурсию на производство напитков – с дегустацией, конечно!
Уже стали традицией ежегодные июньские фестивали в рамках областного «Сельского лета» - люди приезжают целыми семьями, чтобы отдохнуть, повеселиться, попробовать вкусненького.

Не так давно организатору осуществили давнюю мечту и открыли здесь базу отдыха. На лоне природы расположили футуристичные круглые домики с панорамными окнами и прозрачной крышей, через которую вечером можно любоваться звездным небом – оно на природе невероятно яркое и глубокое.

Занятий и развлечений хватит и детям, и взрослым. Возьмите напрокат велосипед и прокатитесь в соседний Мещовск, посетите Музей трех цариц, осмотрите старинные храмы и Свято-Георгиевский монастырь.

Совершите захватывающую поездку на квадроцикле – скорость, драйв, ветер в лицо и потрясающие виды природы будут вам наградой.

Рядом с фермой большое водохранилище – не упустите возможность искупаться и покататься на сапборде. А если захватите с собой удочку, то сможете и порыбачить – местный повар с радостью поможет приготовить из пойманной рыбы любое угощение.
Кстати, на территории работает кафе – домашние блюда готовятся из собственных продуктов: все свежее, натуральное, полезное и очень вкусное.
Ну, а собственноручно собранные ягоды, яблоки, тыквы вы можете захватить домой. Как и сладкий натуральный мед – на ферме есть и своя пасека.

Еще здесь восстановили старинный русский рецепт – мещовский гусь. В прошлом году это блюдо было удостоено премии Rrussian traveler awards.
Кроме традиционных русских угощений, вам предложат и блюда чешской кухни, среди которых трдельник с мороженым и чешская секана с картофельным пюре.

Не останавливается здесь веселое оживление и зимой – к услугам гостей есть тюбинг и лыжи, а окрестные крутые горки гарантируют массу ярких эмоций.
Агрофирма АБЛЪКО сегодня - это пространство семейного отдыха, где слились воедино щедрость калужской земли, инновационный подход и искренняя забота о госте.
Сюда приезжают не только отдохнуть но и провести незабываемый праздник – это может быть и день рождения, и корпоративное торжество, и даже свадьба.

Это место, где даже обычное яблоко превращается в маленькое чудо, а выходные запоминаются яркими эмоциями и теплыми фотографиями.

Приезжайте в Торкотино в любое время года — и убедитесь сами: настоящая сказка не заканчивается на последней странице, она ждет вас здесь, чтобы вы стали ее главным героем.

Калужская область, Мещовский район

дер. Торкотино

+7 (995) 327-28-32

ablko.ru

vk.ru/ablko.resort

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