ТОП новостроек Калуги

Более 500 коттеджей построено за последние 10 лет. В 20 раз вырос штат сотрудников уже в первые три года работы. Это проектировщики, строители, юристы, менеджеры — все те, кто полностью берет на себя многочисленные составляющие строительного процесса, избавляя заказчика от хлопот, экономя его силы и время.



Компания работает не только в Калуге, но и в соседних регионах, и география ее деятельности продолжает расширяться. В активе уже не только отдельные дома, но и целые коттеджные поселки.



В компании есть услуга Трейд-ин — это обмен квартиры на дом.



У компании своя философия создания высококлассного жилья, в которой ряд обязательных слагаемых.



Первое — это строгое соблюдение всех государственных стандартов строительной отрасли. Никакой самодеятельности и экономии за счет надежности и безопасности не допускается.



Второе — использование проверенных качественных материалов. Обычно это газобетонные блоки и сортовая древесина. Срок строительства дома 8−10 месяцев. А прямые закупки у производителей позволяют существенно снизить расходы на материалы.



Третье — технологии полного цикла. Если у вас еще нет участка под строительство, «Дом мечты» поможет его подобрать и оформить. За основными строительно-монтажными работами следует подключение коммуникаций и отделка.