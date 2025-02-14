ТОП новостроек Калуги

В 2025 году рынок первичного жилья продолжает транcформироваться: появляются новые проекты, меняются как предпочтения покупателей, как и подход к выбору жилья.
Как правильно выбрать квартиру в новостройке и надежного застройщика, чтобы впоследствии не жалеть о потраченных миллионах? Каковы критерии выбора первичного жилья и на что обратить внимание в первую очередь? Что чаще всего хотят видеть в жилом комплексе потенциальные покупатели и как застройщики адаптируются к новым запросам? Разобраться в этом поможет наш проект «ТОП новостроек Калуги».
Эталон
на Пухова
Космопарк
Кошелев Парк
Свои
Дом мечты
ЖК Поле Свободы

Жилищный комплекс ЭТАЛОН:

минимум вложений и максимум комфорта
14-этажное здание, которое сейчас возводится в тихом уютном районе на улице Пухова – это не просто очередная новостройка. Это воплощение новой философии комфорта, которую образуют важные составляющие.

В двухподъездном доме на Пухова расположатся 110 квартир, большинство из них 1−2 комнатные.
Их продуманная типовая и универсальная планировка избавит от сомнений при выборе подходящего варианта.
Но самое главное, все квартиры продаются уже отделанными. При этом качество материалов и работ таково, что покупателю не придется через пару лет задумываться о новом ремонте — все сделано прочно, надежно и красиво по готовым эксклюзивным дизайн-проектам. И конечно покупатель сам может выбрать вариант отделки.

Заселяться можно, как только в руках оказались ключи — квартиры будут оборудованы всем необходимым сантехническим, электрическим и отопительным оборудованием. Просто открываешь дверь — и сразу начинаешь жить по-новому без утомительных хлопот.
Особый нюанс в том, что чистовая отделка и оборудование уже включены в ипотечные взносы. Таким образом жильцу не придется взваливать на себя новые кредиты и непомерные расходы по ремонту после оформления квартиры в пользование.

Особенно выгодна эта схема для людей с льготной ипотекой, которые получают полностью готовое жилье фактически по цене базового помещения с голыми стенами.
Проектировщики позаботились не только о комфорте личного пространства, но и об удобстве общественных зон.
Каждый подъезд оборудуется двумя лифтами, чтобы не ждать и не толкаться в кабине. Также предусмотрены зоны для колясок и велосипедов, кладовые.
В здании будет две подземные парковки на 100 машино-мест, здесь предусмотрены даже зарядные станции для электромобилей.
А вот во дворе машины беспокоить не будут — закрытое благоустроенное пространство обеспечит условия для отдыха и прогулок, дети же будут рады оборудованной игровой площадке.
Летним вечером можно будет просто перейти улицу и оказаться на живописном берегу Пуховского пруда, прогуляться по мощеным дорожкам, посидеть на скамейке и даже покормить диких уток.
Расположение комплекса выгодно отличается и тем, что здесь нет шумных улиц, а совсем недалеко Яченское водохранилище и Калужский бор — источник чистого свежего воздуха.
При этом место отнюдь нельзя назвать окраиной, ведь путь до центра Калуги занимает всего лишь 15−20 минут неторопливым шагом.
Яркая черта ЖК ЭТАЛОН — сочетание тонкого стиля и легкости с хорошо продуманной функциональностью. Сегодня ваш дом способен не только демонстрировать образ жизни, но и определять его.
Адрес объекта:
Г. Калуга, ул. Пухова, д. 20
+7 (910) 574-90-90
Пн-пт 09:00 – 18:00
Офис продаж: Г. Калуга, ул. Кирова, д. 2/702
(по предварительной договоренности)
Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
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ЖК «Космопарк» -

выход на новую орбиту жизни
Жилой квартал «Космопарк», который в Калуге возводит федеральная компания DOGMA, это современный стандарт, где комфорт, новые технологии строительства и панорамные виды сочетаются с гибкими условиями покупки квартир.
Космический квартал
Качество повседневной жизни напрямую зависит от локации и инфраструктуры комплекса. «Космопарк» гармонично вписывается в классический облик космической Калуги и находится ул. Болдина, занимая масштабную площадь в тихом зеленом районе. И это не только комфортное место жительства, но и быстрый доступ к деловому центру города. Всего 10 минут – и вы у Гостиных рядов или на ул. Театральной, 15 минут – и на вокзале. Развитая транспортная инфраструктура с удобными остановками у дома делает передвижение по городу лёгким и комфортным.
Но главное — это перспективное окружение, в этом микрорайоне собрано всё для полноценной жизни: современные медицинские центры и аптеки, разнообразные торговые комплексы и уютные кафе, банки и образовательные учреждения: детские сады, школы, творческие и развивающие студии. В пяти минутах от «Космопарка» — спортивная школа «Юность». Кроме того, в инфраструктуру самого жилого комплекса входит комьюнити-центр, где жители могут общаться, проводить деловые встречи, посещать мастер-классы, спортивные мероприятия или детские праздники. А на первых этажах домов запланированы различные коммерческие помещения: магазины, пункты выдачи заказов. Вы сможете легко совмещать активную деловую жизнь с комфортной и размеренной: рядом — всё для бизнеса и карьеры, а дома — атмосфера уюта и релакса.
Живите на высоте
Квартал «Космопарк» состоит из 12 монолитных домов. Такие здания отличаются особыми эксплуатационными характеристиками – у них повышенная прочность, долговечность, они устойчивы к нагрузке и усадке. Монолитные дома подходят тем, кто ищет жилье с индивидуальной планировкой, хорошей изоляцией и долгим сроком службы.
Сейчас в «Космопарке» представлено 1630 квартир площадью от 23,6 до 77,6 кв. м.: от компактных студий до больших трехкомнатных. С верхних этажей открываются панорамные виды на меняющиеся в зависимости от сезона пейзажи Оки. Выбирайте 17 планировочных решений, где только вы решаете, как зонировать пространство. Монолитная конструкция с минимальным количеством несущих элементов дает неограниченные возможности для идеальной планировки. Можно создавать просторные открытые пространства для большой семьи, объединять комнаты или изменять их конфигурацию. Здесь нет «гравитаци»: кухни плавно перетекают в гостиные, формируя идеальное пространство для вечерних семейных ужинов и общения. Адаптируйте квартиру под ваш образ жизни.
Полезные опции
В квартале «Космопарк» космический комфорт ощущается во всём. В проект заложены полезные опции. Здесь кладовые помещения для хранения крупных и сезонных вещей вынесены за пределы жилой зоны, освобождая в квартирах ценное пространство для жизни. Плюс в каждом подъезде - колясочные, места для хранения велосипедов и самокатов.
Стильные входные группы спроектированы с учетом принципов безбарьерной среды, что удобно всем жителям, включая мам с колясками.
Закрытый двор, свободный от машин, — это территория спокойствия и безопасности: круглосуточное видеонаблюдение создают ощущение защищенности. А для автомобилей предусмотрен просторный наземный паркинг.
Благоустройство двора хорошо продумано: современные детские площадки, разработанные психологами с учетом принципов нейродинамики, способствуют не только физическому, но и интеллектуальному развитию детей, зоны для воркаута для занятий спортом и уютные уголки для отдыха. Особое внимание уделено озеленению: во дворе будет много деревьев и цветов. А между домами пройдет красивый зеленый бульвар, протяженностью 800 метров.
Стартуйте удобно
В «Космопарке» доступны различные финансовые инструменты, позволяющие подобрать оптимальный вариант покупки. При этом 80% квартир предлагаются с чистовой отделкой, которую можно включить в стоимость.

Один из удобных способов приобретения жилья – рассрочка до конца строительства с возможностью последующего перехода на ипотеку.

Ежемесячный платёж начинается от 20 000 рублей. Остаток суммы вносится за три месяца до сдачи дома. Такой вариант выгоден по нескольким причинам: минимальный пакет документов (паспорт, нотариальное согласие супруга, если это предусмотрено сделкой и договор страхования жизни), вы избегаете переплат, а при появлении более выгодных условий можете перейти на ипотеку.

Альтернативой является семейная ипотека. Первоначальный взнос по данной банковской программе составит от 20,1%, срок кредита – до 30 лет. Это шанс приобрести более просторное жильё для счастливой жизни.

Военнослужащие могут воспользоваться специальными программами, включая военную ипотеку и дополнительные скидки.

Копания DOGMA предлагает гибкие условия покупки и выгодные акции как на покупку первого жилья, так и для растущей семьи. В новом и современном квартале будет удобно не только жить, но и учиться, развиваться, работать и отдыхать, не тратя время на долгие переезды. «Космопарк» — это новое качество жизни, новая орбита комфорта и возможностей
Г. Калуга, ул. Болдина, д. 22
Тел. +7 4842 21-98-31
Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
Рассрочку предоставляет ООО «СЗ «Д-ФИНАНС». Предложение действует до 30.07.2026 г. и не является публичной офертой.
Условия программы на сайте.
Услуги кредитования оказывает Банк-ПАОСбербанк. Ген. лицензия ЦБ РФ №1481 от 11.08.2015г. Предложение не является
публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Изучите все условия кредита (займа) на сайте.
Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Д-ФИНАНС». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
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ЖК «КОШЕЛЕВ ПАРК» —

в гармонии с природой
недалеко от центра
Жилой комплекс «КОШЕЛЕВ ПАРК» — современный жилой квартал, расположенный в спальном районе Калуги на улице Первых Коммунаров. Он находится в окружении лесного массива, всего в 10 минутах от центра и еще ближе к окружной дороге.
Преимущества покупки квартиры
в ЖК «КОШЕЛЕВ ПАРК»:
  • дома комфорт-класса
  • тихий спальный район
  • развитая инфраструктура
В шаговой доступности уже есть школа №28, детский сад №26. По проекту планируется реконструкция детсада и строительство собственных новых школы и детского сада.
  • благоустроенная территория
  • детские и спортивные площадки
  • пешеходные и парковые зоны
  • парковки для автовладельцев
На первом этаже предусмотрены просторные холлы с лифтами и колясочными. На цокольном этаже – кладовые с прямым доступом на лифте.
  • функциональные планировки
  • большие окна
  • звуко- и теплоизоляция пола в квартире
  • грамотно продуманная разводка электричества
В каждой квартире индивидуальное отопление. На выбор представлены 2 вида отделки: предчистовая «White box» (Вайт бокс) и чистовая отделка под ключ «Премиум».
Квартиры соответствуют всем современным тенденциям комфортной жизни. Панорамные лоджии и большие окна открывают прекрасные виды на лесной пейзаж и реку Оку.
Кстати, в ЖК «КОШЕЛЕВ ПАРК» лоджии есть в каждой квартире, и что особенно важно – на лоджию уже выведен электрический кабель под свет.
Дом 1-й очереди построен, идут отделочные работы, ключи от квартиры уже в этом году!
Купить квартиру в ЖК «КОШЕЛЕВ ПАРК» можно несколькими способами:
  • Наличный расчет
  • Рассрочка от застройщика
  • Различные ипотечные программы
  • Акции и скидки
Жилой комплекс «КОШЕЛЕВ ПАРК» - живите там, где комфортно и уютно, благоустроенно и практично!
8 (4842) 909-600
Офис продаж:
г. Калуга, ул. Гагарина, 6а/47

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Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
Застройщик - АО «Специализированный Застройщик «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ».
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
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Жилой комплекс «СВОИ»:

Комфорт с выгодой для больших и маленьких семей
Жилой комплекс СВОИ - место, призванное стать первым комплексом с концепцией добрососедство. Место, которое объединяет близких по духу людей.
Строится комплекс в Калуге на улице Радостная (Левый берег, Северный микрорайон)
Философия уюта
ЖК «СВОИ» строится застройщиком ООО СЗ «Нордис 40», который ранее доказал свою надежность качеством строительства в Калуге и сдачей объектов в срок.

Это малоэтажный проект с продуманной инфраструктурой, большими квартирами и благоустроенной территорией.

Комплекс состоит из четырех жилых домов с низкой плотностью застройки, что обеспечивает простор и уединенность. Первая очередь (два дома по 32 квартиры) планируется к сдаче уже в конце 2025 года, хотя официальный срок — I квартал 2026. Строительство идет с опережением графика, а значит, долгожданное новоселье ждет жителей раньше запланированного.
ЖК «СВОИ» — это не просто жилье, он задуман как сообщество, где каждый может обрести спокойствие и максимум комфорта. Здесь ценят добрые отношения между соседями, совместные праздники и спокойную атмосферу.
Комплекс находится в тихом районе, но при этом в шаговой доступности от всего необходимого. Школы и детские сады расположены всего в пяти минутах ходьбы, а магазины, спортзалы и поликлиника — в непосредственной близости. До остановки общественного транспорта всего минута пешком.
К 2030 году в районе появится новая транспортная развязка, торговый центр, дополнительные школы и сады, что сделает жизнь здесь еще удобнее.
Просторно, безопасно, доступно
Какие преимущества ждут будущих жильцов?
  • Безопасность
    Одна из ключевых особенностей комплекса. Видеонаблюдение по всей территории и закрытый двор с электронными пропусками обеспечивают покой и уверенность.
  • Большие пространства
    Квартиры отличаются увеличенными площадями и функциональными планировками. В некоторых предусмотрены гардеробные и дополнительные окна, что делает пространство еще более комфортным.
  • Свой парк
    На территории комплекса разбит собственный парк с зонами для спорта и отдыха. Здесь есть места для пикников с костровой зоной и барбекю, где можно проводить время с семьей и друзьями.
  • Предфинишная отделка
    Все квартиры сдаются с предчистовой отделкой (whitebox), что позволяет сэкономить на черновых работах. Новым жильцам останется только выбрать дизайн интерьера по своему вкусу.
  • Индивидуальное отопление
    Автономные двухконтурные котлы позволяют регулировать микроклимат в каждой квартире, создавая максимально комфортные условия.
В ЖК «СВОИ» представлены самые большие однокомнатные квартиры в Калуге, а также трехкомнатные варианты по доступной цене. Особого внимания заслуживают новые для города эркерные двухкомнатные квартиры.
Сейчас на отдельные лоты действует специальное предложение — скидка 500 000 рублей.
ЖК «СВОИ» — это место, где создаются традиции. Здесь можно быть собой, наслаждаться тишиной и общением с близкими. Если вы ищете в Калуге уютный дом с продуманной инфраструктурой и комфортными условиями, этот проект — отличный выбор.
Программы приобретения
Действует льготная субсидированная ипотечная программа
Подробнее со всеми условиями можно ознакомиться на сайте https://жк-свои.рф
Проектная декларация https://дом.рф/
Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
Сайт: жк-свои.рф
Офис продаж:
г. Калуга, ул. Труда, 15
+7 965 705 00 99
Реклама. ООО СЗ «Нордис 40», ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Erid: 2VfnxxsLJDn

НЕ ПРОСТО КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ:

как калужская строительная фирма меняет подход к загородному жилью
Компания «Дом мечты» стремительно ворвалась на калужский рынок малоэтажного строительства и в течение всего нескольких лет заняла на нем уверенные лидерские позиции.

Более 500 коттеджей построено за последние 10 лет. В 20 раз вырос штат сотрудников уже в первые три года работы. Это проектировщики, строители, юристы, менеджеры — все те, кто полностью берет на себя многочисленные составляющие строительного процесса, избавляя заказчика от хлопот, экономя его силы и время.

Компания работает не только в Калуге, но и в соседних регионах, и география ее деятельности продолжает расширяться. В активе уже не только отдельные дома, но и целые коттеджные поселки.

В компании есть услуга Трейд-ин — это обмен квартиры на дом.

У компании своя философия создания высококлассного жилья, в которой ряд обязательных слагаемых.

Первое — это строгое соблюдение всех государственных стандартов строительной отрасли. Никакой самодеятельности и экономии за счет надежности и безопасности не допускается.

Второе — использование проверенных качественных материалов. Обычно это газобетонные блоки и сортовая древесина. Срок строительства дома 8−10 месяцев. А прямые закупки у производителей позволяют существенно снизить расходы на материалы.

Третье — технологии полного цикла. Если у вас еще нет участка под строительство, «Дом мечты» поможет его подобрать и оформить. За основными строительно-монтажными работами следует подключение коммуникаций и отделка.
Прокладываются дороги и тротуары, возводятся детские игровые площадки.
Хотите оригинальный дизайн-проект для своего уголка уюта и спокойствия? Специалисты компании помогут подобрать даже мебель!

И еще одна важная и приятная составляющая: вручив вам ключи от нового жилья, «Дом мечты» не уходит из вашей жизни, а остается заботливым другом. Уже стали доброй традицией коллективные праздники, которые компания проводит для своих заказчиков.

Берем клиентов в свою семью!
говорит коммерческий директор
компании Сергей Козлов
Клиенты в свою очередь помогают компании в различных добрых делах – таких, как восстановление храмов и помощь участникам СВО.
Интересная особенность - если заказчик сам участвует в создании образа своего будущего жилища, проект получает его стилизованное имя. Так проект для Валентины назвали «Валенсия», а семья Майковых живет в доме, названном «Майями».

- Наш подход принципиально отличается от стандартного строительства жилья, — резюмирует Сергей Козлов. — Мы проектируем не просто квадратные метры, а особую атмосферу, в которой хочется жить и радоваться каждому дню. И это возможно только тогда, когда сами создатели проекта вдохновлены своей работой и верят в то, что делают.
г. Калуга, ул. Георгиевская, 39
г. Обнинск, ул. Энгельса, 10
+7 (4842) 75-00-03, +7 (930) 758-17-87
Реклама. ИП Козлов С.А. ИНН 400801277502. Erid: 2VfnxxV5UdE

ЖК Поле Свободы

Дом сдан. Ключи в сентябре!
Специальное предложение в Калуге — современный жилой комплекс комфорт-класса в одном из самых перспективных районов города уже полностью построен!
Самый высокий дом в этом районе отличает не только архитектура, но и качество исполнения. Продуманная инфраструктура жилого комплекса и самого района делают его замечательным выбором для семей с детьми, молодых пар, специалистов и всех, кто ценит сочетание уюта, безопасности и выгодного расположения.
Дом возведён по передовой монолитной технологии, использованы только современные и экологичные материалы. Инженерные системы соответствуют новейшим стандартам.
В подъездах — качественные скоростные лифты.
В цоколе - кладовые для хранения колясок и велосипедов.
В продаже — просторные квартиры свободной планировки площадью от 48 кв.м. Большие окна и панорамное остекление балконов освещают комнаты светом и открывают потрясающие виды на город и зелёные массивы.

Возможность реализовать любые дизайнерские решения: распланируйте пространство так, как удобно именно вашей семье!
Территория комплекса огорожена и благоустроена: организованы современные игровые и спортивные площадки.
Рядом с домом — всё необходимое для жизни: магазины, аптеки, обширная сеть учебных заведений и детских садов, современные спортивные центры, остановки общественного транспорта. Всего 10 минут до центра Калуги и главных деловых, культурных и развлекательных точек города!
Стоимость квартир — от 105 000 руб./кв.м. На квартиры действует льготная семейная ипотека.

Не упустите возможность купить комфортное жильё в новом доме с ключами уже этой осенью!

Живите комфортно сегодня и инвестируйте в лучшее завтра!


Адрес объекта:

г. Калуга, ул. Пухова, 58


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Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Телефоны:
+7 (961) 126-86-61,
+7 (920) 888-88-97
Адрес:
ул. Кирова, 2, оф. 727,
АН «Самолет Плюс»
Застройщик - ООО "КИП". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
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