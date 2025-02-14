ТОП новостроек Калуги

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
Рассрочку предоставляет ООО «СЗ «Д-ФИНАНС». Предложение действует до 30.07.2026 г. и не является публичной офертой.
Условия программы на сайте
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Услуги кредитования оказывает Банк-ПАОСбербанк. Ген. лицензия ЦБ РФ №1481 от 11.08.2015г. Предложение не является
публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru
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Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Д-ФИНАНС». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф
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