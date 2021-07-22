Топ мебельных магазинов в Калуге
Что может быть лучше комфорта в любимом доме? А для этого важно правильно подобрать мебель. Мягкий диван или кресло качалка в гостиную, цвет кухонного гарнитура — важные элементы погоды в доме и залог хорошего настроения! Где всё это брать — мы расскажем в наше ТОПе мебельных магазинов.
Студия кухни «MARSEL»
«MARSEL» - это качественные кухни по индивидуальному проекту.
Мебельный магазин «МЕБЕЛЬ 24»
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Фирменный салон фабрики
«Мебель Москва»
Фабрика «Мебель Москва» это качество проверенное временем
Магазин "Домовой"
Нашим клиентам всегда хочется вернуться к нам
Компания "Конфорта"

Выгодное соотношение цены и качества, отличный сервис
«DaVita» мебель
Красивая мебель для жизни
Студия кухни «MARSEL»

МАГАЗИН
Студия кухни «MARSEL» известна не только у нас в Калуге и Калужской области, но и в соседних регионах. Ежегодно тысячи клиентов обращаются сюда за проектировкой и изготовлением уютного и продуманного кухонного гарнитура.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
грамотные дизайнеры с большим опытом проектировки кухонных гарнитуров
именитые фабрики российских и белорусских производителей
индивидуальные размеры кратно 1см
любые стили от классики до лофта
огромный выбор современных фасадов (мдф пвх, акрил, пластик, Fenix, эмаль, натуральный шпон, массив, стекло, каменный шпон, керамика, интегрированные ручки, профиль Gola, Schuco и др.)
столешницы из искусственного камня, кварца и пластика
комплектуем бытовой техникой известных брендов
качественная европейская фурнитура (Blum, Hettich и др.) и материалы
изготавливаем шкафы-купе, двери-купе, гардеробные
СКИДКИ новоселам и пенсионерам
работаем с любыми бюджетами, от эконом до премиального сегмента, доступные цены
индивидуальный подход к каждому клиенту
Мы предоставляем полный спектр услуг:
- бесплатный замер и дизайн-проект;
- бесплатная доставка по Калуге, работаем по всей России;
- профессиональная сборка и установка;
- подключение бытовой техники;
- гарантийное и постгарантийное обслуживание.
«MARSEL» - это оптовый дистрибьютор кухонной мебели в Калужской и Тульской областях. Только в Калуге открыто 23 дилера, которые получили возможность предлагать своим клиентам качественную современную мебель по индивидуальным размерам.
СТИЛЬНАЯ, УДОБНАЯ, СОВРЕМЕННАЯ, КАЧЕСТВЕННАЯ - ТАКОЙ БУДЕТ ВАША НОВАЯ КУХНЯ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В MARSEL!
КОНТАКТЫ
Адрес:
Калуга, ул. Дзержинского, 37 ТЦ «Феникс», отдел 16

Телефон:
8-920-8888-720, 8-920-884-54-54

E-mail: mail@kuhni-40.ru
Сайт: www.kuhni-40.ru
Вконтакте: vk.com
Одноклассники: ok.ru
Инстаграм: instagram.com
Youtube: www.youtube.com
АВИТО: www.avito.ru

Время работы:
понедельник- пятница 10:00—19:00
суббота, воскресенье 10:00—17:00
Мебельный магазин «МЕБЕЛЬ 24»

МАГАЗИН
Зарождение компании произошло более чем семь лет назад. Успешно проработав около трех лет работы под заказ, завися от фабрик и поставщиков, периодических задержек исполнении заказов поставщиков, МЫ задались вопросом: «Почему мы должны заставлять людей ждать мебель, или двери или вообще что угодно если человек хочет получить свой товар именно в тот момент когда он этого решил и захотел?»
Благодаря долгой работе нам удалось добиться возможности отдавать заказ со склада в течении нескольких дней и сократить исполнение заказа до максимума, как нам на тот момент казалось, но и этого было мало. Мы хотели приравнять покупку мебели к покупке гамбургера в McDonalds и у нас это получилось.

К началу 2019 года мы добились возможности доставки более 5000 наименований товаров по Калуге в течении 24 часов. Всего сутки с момента заказа из складского
каталога — это максимальный срок поставки мебели!

Однако, даже скорость работы — не главный показатель успешного бизнеса, осталось качество и доступность.


Качество — это тщательно подобранный персонал, квалифицированный, приветливый и любящий свое дело. После долгих поисков мы собрали не просто коллектив, а прекрасную команду, которая, работая как одно целое выполняет все условия и требование нашего гостя — Вас!

А добиться доступности опять же помогаете нам исключительно ВЫ, наши клиенты, ведь чем больше мы продаем, тем дешевле становиться товар.

Так же в 2019 у нас появилось свой производственный цех и соответственно возможность исполнять любые желания клиента. Мебель, созданная под заказ нашими мастерами, не уступает фабричной по качеству, а превосходит по многим параметрам. Мы используем только немецкий материалы и премиальные кромки.

Конечно, у нас есть общие правила работы и перечень услуг, но настоящий Сервис рождается только с индивидуального подхода к каждому, и каждый может прийти и обратиться к нам как к своим друзьям. А мы попробуем максимально удовлетворить Ваши пожелания и потребности.

И все это только потому что мы не занимаемся «Спортом по зарабатыванию денег», а занимаемся Бизнесом который приносит Вам радость и удовлетворяет потребности. Ждем вас в гости на Достоевского 27!

Всегда ваша, команда компании «Мебель24»
Адрес:
г. Калуга, ул. Достоевского 27

WhatsApp
8-930-754-44-54

Телефон
40-44-54


E-mail: info@kalugamebel24.ru
Сайт: kalugamebel24.ru
Вконтакте: vk.com
Instagram: kalugamebel24

Время работы:
  • понедельник- пятница 11:00—19:00
  • суббота, воскресенье 11:00—18:00
    Фирменный салон фабрики
    «Мебель Москва»

    МАГАЗИН
    95 лет успешного опыта в области деревообработки и производства мебели .

    Наша история начинается в далеком 1926 году, и с тех пор миссия компании остается неизменной — мы делаем жизнь красивее и уютнее.
    Костяк нашей компании составляют высококвалифицированные профессионалы, чей богатый опыт — лучшая гарантия качества и впечатляющего дизайна нашей продукции.

    Стоит отметить огромный ассортимент и разнообразие стилевых решений в интерьере от ультра модного модерна до респектабельной классики.

    Фабрика « Мебель Москва» создает спальни, гостиные, прихожие, а также все необходимые предметы интерьера для детских и подростковых комнат, спален, студий и кабинетов.
    КОНТАКТЫ
    Адрес:

    г. Калуга ул. Гагарина д. 1, МЦ "Гагаринский"
    2 этаж, салон «Мебель Москва»

    Телефон
    8(4842)20-15-37
    8 902-394-92-08

    E-mail: mebel-moskva.v.kaluge@mail.ru
    Сайт: www.mebel-moskva.ru

    Время работы:
    ежедневно с 10.00 до 20.00
    Магазин "Домовой"


    МАГАЗИН
    История магазина Домовой тянется с далекого 2007 года. Молодая семья решила открыть свое дело. Все начиналось с небольшого офиса продаж по окнам, а сейчас у нас 4 больших магазина по Калужской области, развитые соцсети, интернет магазин и впереди еще много всего.
    На данный момент в Домовом можно приобрести абсолютно любую мебель, от дивана до индивидуальной кухни, входные и межкомнатные двери, ПВХ и алюминиевые конструкции, рулонные шторы и жалюзи, натяжные потолки. В каждом розничном магазине работают компетентные менеджеры, которые с удовольствием проконсультируют, посоветуют и предложат подходящий товар.
    Главная цель нашей компании – довольный клиент.

    Ведь довольный клиент приведет двух, недовольный – уведет 10-ых. Поэтому наша компания делает акцент на сервисе и обслуживании. Мы тщательно занимаемся подбором и обучением персонала, интерьером наших магазинов, а главное - актуализацией витрин, чтобы нашим клиентам всегда хотелось вернуться к нам.
    НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
    Наш магазин существует на рынке с 2007 года
    Конкурентные цены
    Любой товар в наших магазинах можно приобрести в рассрочку или кредитованием
    Вы можете посмотреть наши работы и отзывы в соцсетях
    Индивидуальное производство
    Мы предлагаем гибкую систему скидок постоянным клиентам
    Наши компетентные менеджеры всегда подскажут и посоветуют с выбором нужного товара
    Мы сотрудничаем более чем с 50 фабриками, которые известны по всей России
    Большая складская программа позволяет привозить вам товары в кротчайшие сроки
    Мы работаем честно и на совесть
    Для индивидуальных проектов в нашей компании работает замерщик и проектировщик, которые помогут вам АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО
    Доставка, подъем и сборка - все это можно дополнительно заказать в нашем магазине
    КОНТАКТЫ
    Сайт: 1doms.ru
    Инстаграм: domovoi40
    ВКонтакте: vk.com/komp.domovoi

     Многоканальный телефон:
    +7(4842)75-50-50

    Наши адреса:

    г. Калуга ул. Генерала Попова 3 (батутный центр Невесомость),
    телефон:
    +7 (902) 396-67-38
    Режим работы:
    понедельник-пятница 10:00–19:00
    суббота 10:00–18:00
    воскресенье 10:00–17:00

    п. Воротынск ул. Железнодорожная 6 ,
    телефон:
    +7 (901) 995-50-50 - 2 этаж
    +7 (902) 933-35-84 - 1 этаж
    Режим работы:
    понедельник-пятница 10:00–20:00
    суббота - воскресенье 10:00–18:00

    п. Товарково мкр. Молодёжный 2а,
    телефон:
    +7 (902) 933-36-08
    Режим работы:
    понедельник-пятница 10:00–19:00
    суббота - воскресенье 10:00–17:00

    с. Перемышль ул. Ленина 59,
    телефон:
    +7 (953) 467-44-61
    Режим работы:
    понедельник-пятница 09:00–18:00
    суббота 09:00–17:00
    воскресенье 09:00–16:00
    Компания "Конфорта"

    МАГАЗИН

    Компания "Конфорта" на протяжении более чем 10 лет занимается продажей мебели для дома.

    Мы можем предложить огромный ассортимент мебели на любой вкус и кошелек. У нас вы найдете мебель для любого уголка дома. Если не найдете решение в готовых вариантах, мы изготовим мебель по индивидуальным размерам. Для клиентов разработана гибкая система скидок, которая действует как для новых клиентов, так и для тех, кто обратился в нашу компанию впервые. Возможны различные варианты оплаты: наличный и безналичный расчет, кредит и рассрочка.


    В каталоге магазина мебели представлены такие виды изделий:
    Кухонные гарнитуры и столы
    из современных материалов
    Детские
    экологичные, функциональные, оригинальные
    Гостиные
    любой комплектации, форм и размеров
    Шкафы-купе
    с дверцами из разных материалов, встроенные и корпусные
    Диваны
    прямые, угловые (в том числе раскладывающиеся) и кресла
    Прихожие
    комплекты для хранения одежды, обуви и разных мелочей
    Наш мебельный магазин в Калуге реализует эстетичные и удобные изделия, которые производятся из экологически чистых и долговечных материалов. Они оснащаются надежной фурнитурой и отличаются функциональностью и стильным дизайном.
    Магазин мебели в Калуге «Конфорта» – это выгодное соотношение цены и качества на все виды продукции, отличный сервис и свобода выбора!
    Адрес:

    г. Калуга, Грабцевское шоссе, 20

    Вконтакте: vk.com
    Сайт: conforta.ru

    Время работы:
    • Понедельник-пятница 10.00-19.00
    • Суббота-воскресенье 10.00-17.00
      «DaVita» мебель

      МАГАЗИН
      Фабрика мебели «Витра» – это бренд, объединяющий производство и продажу корпусной мебели для дома и офиса под товарным знаком «DaVita» с 2006 года.

      Каждая коллекция «DaVita-мебель» – это сочетание уникальных технологий, декора и качества. У нас вы найдете мебель для кухни, спальни, гостиной, прихожей, детской, подростковой комнаты и даже для домашнего кабинета. Авторский дизайн мебели способен сделать неповторимым интерьер вашего дома, ведь именно мебель определяет его характер.
      Гарантия на всю мебель 8 лет. Легкость сборки в домашних условиях (подробная и понятная схема-сборки к каждому изделию). Контроль качества на каждом этапе производства мебели. Авторский дизайн и использование технологий 3D-печати и лазерной гравировки.
      Почему покупают DaVita:
      · 3Д проектировщик.
      Дизайн проекта – бесплатно
      · Цены от производителя
      · Экологичность
      Большой ассортимент мебели во все комнаты
      Мы являемся официальным представителем и находимся по адресу:

      г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 43. 3-этаж, ТЦ «Мега»

      Телефон:
       8 (4842) 79-52-02, 8-953-328-19-70

      Сайт: davitamebel.ru

      Время работы:
      • Понедельник-пятница 10.00-19.00
      • Суббота-воскресенье 10.00-17.00