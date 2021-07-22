Благодаря долгой работе нам удалось добиться возможности отдавать заказ со склада в течении нескольких дней и сократить исполнение заказа до максимума, как нам на тот момент казалось, но и этого было мало. Мы хотели приравнять покупку мебели к покупке гамбургера в McDonalds и у нас это получилось.



К началу 2019 года мы добились возможности доставки более 5000 наименований товаров по Калуге в течении 24 часов. Всего сутки с момента заказа из складского

каталога — это максимальный срок поставки мебели!



Однако, даже скорость работы — не главный показатель успешного бизнеса, осталось качество и доступность.



