ТОП 9 работодателей Калужской области
АйСиЭм Гласс Калуга
Парк-отель «Яхонты Таруса»
Строительная компания «Дом Мечты»
Калужский Хлебокомбинат
Козельский механический завод
Завод КАДВИ
Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл»
Завод «Фуяо Стекло Рус»
Троицкая бумажная фабрика
Всегда быть на шаг впереди!

Завод «АйСиЭм Гласс Калуга» был построен в 2013 году и уже более 10 лет является одним из крупнейших производителей пеностекольного утеплителя в России.

По стандартам времени
Производство расположилось на территории индустриального парка «Ворсино» в Боровском районе – одном из самых экономически развитых в Калужской области.

У истоков компании стояла госкорпорация «Роснано», которая построила завод на основе немецкого высококачественного оборудования. В 2022 году предприятие перешло в частную собственность, его приобрел предприниматель Филипп Ильин-Адаев.

В основе производства лежат высокотехнологичные процессы по переработке твердых бытовых отходов, а именно стеклобоя, который путём вспенивания превращается в сверхлёгкий и сверхпрочный утеплитель - пеностекольный щебень.

Сегодня это востребованный строительный материал, который давно и хорошо известен в Европе, а теперь и в России.
Новое, надежное, универсальное
Пеностекольный утеплитель не просто современный материал, который эффективен и долговечен в применении, он также совершенно безопасен для человека и окружающей среды.

Уже в первые годы работы предприятие нашло потребителей в разных уголках России, включая столичный регион. Калужский утеплитель верно служит людям в жилых домах, в детских садах и школах, в госпиталях и на объектах Министерства обороны.

К настоящему моменту «АйСиЭм Гласс Калуга» - партнер ведущих строительных компаний России, а также Фондов капитального ремонта Москвы и Калуги.

Потребители ценят не только теплоизоляционные качества пеностекольного щебня, его легкость и негорючесть, но особо отмечают простоту в использовании, что привело пеностекло в индивидуальное жилищное строительство загородных домов и коттеджей.

Долговечность материала также оценили дорожные строительные компании в северных регионах нашей страны, где прокладывают трассы в условиях вечной мерзлоты.

Свойства калужского пеностекольного утеплителя рассчитаны на экстремальные условия и гарантируют устойчивость от разрушительных воздействий внешней среды.

Важный аспект - необычайная стойкость и долговечность пеностекла позволяют после демонтажа объекта использовать его повторно.
Сплоченная команда профессионалов
Безукоризненные универсальные качества материала и бесперебойную работу производства обеспечивает сплоченная команда профессионалов, для которой престиж и успех предприятия не просто слова.

В свою очередь собственники и управленцы создают работникам завода достойные условия для плодотворного труда – от бесплатных обедов и полисов медицинского страхования до достойного вознаграждения и перспектив профессионального роста.

Предприятие не останавливается в развитии, впереди множество планов. Поэтому здесь всегда рады свежим силам, новым умелым рукам и светлым умам, которые верят в будущее производственного сектора России.
С перечнем вакансий можно ознакомиться
в группе завода в ВК

Индустриальный парк Ворсино,
2-й Северный проезд, вл. 3

8 (800) 333-27-09

www.icmglass.ru
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Семейный парк-отель «Яхонты Таруса»

Один из победителей премии «Работодатель года-2024»

Семейный комплекс расположен в границах Тарусского заповедника, экологически чистого района Калужской области. Здесь все пронизано спокойствием и умиротворением. Первозданная тишина природы и пение птиц позволяет отдохнуть от городского шума и будничной суеты.

«Яхонты Таруса» — это заповедные места, комфортные условия размещения, трехразовое питание по системе «шведский стол», выбор дополнительных услуг.

Чистота, уют и особые условия для гостей отеля создаются руками профессиональной команды сотрудников: администраторы радушно встретят гостей, горничные подготовят идеально убранный номер, шеф-повар и его команда предложат вкусное разнообразие блюд. От качественной работы каждого создается общее впечатление о месте.

Работать с душой
Здесь работают с душой и по любви, поэтому руководство «Яхонты Таруса» благодарит своих сотрудников достойной оплатой их труда.

Сегодня в отеле трудятся около 150 человек, дополнительно открыты вакансии на ряд позиций. Жителей Калужской области приглашают стать частью сплоченной и виртуозной команды семейного парка-отеля.

Для сотрудников на разных позициях организован различный график работы: стандартная восьмичасовая пятидневка, график 2/2 по двенадцать часов, сутки через трое, что позволяет подобрать для себя оптимальный вариант.

Для новых сотрудников, в том числе без опыта, есть сопровождение от опытных коллег: обучение, наставничество, поддержка и введение в коллектив.

Для проживания работников отеля предоставляется современное общежитие: мужские и женские комнаты 1-5 кроватей, комфортная мебель и обстановка, санузел и душевые на этаже.

Для удобного рабочего процесса все организовано как нельзя лучше.

У каждого сотрудника под рукой есть все необходимое для поставленных задач: полный набор современных инструментов для мастеров различных направлений, удобные и качественные средства для уборки помещений, необходимые расходные материалы и прочее, - каждый работник выполняет свои задачи, не отвлекаясь на поиск недостающих ему вещей, под рукой есть все и даже больше.

В течение дня персонал может сделать перерыв в комнате отдыха сотрудников, там уютно и спокойно можно ожидать появления новых рабочих задач.

Есть вакансии!
Сегодня отель «Яхонты Таруса» предлагает работу с официальным трудоустройством, «белой» заработной платой, с возможностью бесплатного проживания в общежитии, полноценного вкусного трехразового питания, выдачи удобной и функциональной форменной одежды.

Если тебе по душе работа в семейном отеле среди заповедной природы, если ты любишь преображать мир вокруг и делать людей счастливее, а трудиться добросовестно, приходи в команду профессионалов «Яхонты Таруса».
Актуальные вакансии
можно посмотреть здесь

Калужская обл.,
Жуковский район,
деревня Грибовка,
территория отеля «Яхонты Таруса»

Контакты для связи:
+7 (985) 791-75-45,
+7 (967) 091-40-73

yahonty.ru
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«Дом Мечты» - Место, где строят счастье и карьеры

Строительная компания «Дом Мечты» - это пространство, где создаются возможности для роста, развития и реализации самых смелых амбиций.

С 2014 года мы строим дома, которые становятся уютным семейным гнёздышком для наших заказчиков. А для наших сотрудников мы создаем условия, которые помогают расти и развиваться. «Дом Мечты» - строим не только дома, но и карьеры!

Почему выбирают нас?
  • Опыт и репутация: 4 коттеджных поселка и более 400 построенных домов в Калуге и области.
  • Инновации: Современные технологии строительства.
  • Команда: Сильные профессионалы с современным подходом к строительству.
Наши достижения:
  • Лауреат премии «Калужский бизнес» в номинации «Строительная компания 2023 года».
  • Аккредитация в 9 ведущих банках.
  • Победитель премии «КАЛУЖСКИЙ БРЕНД-2024»
Что мы предлагаем сотрудникам?
Обучение:
  • Собственная база знаний, тренинги от ведущих экспертов, участие в форумах и выставках.
Корпоративная жизнь:
  • Спортивные мероприятия, квесты, книжный клуб и яркие корпоративы.
Бонусы:
  • Компенсации ГСМ, скидки на покупку дома, поощрения за высокие результаты.
Наша миссия:
Мы не просто строим дома – мы создаем пространство, где люди чувствуют себя счастливыми. И мы точно знаем, что счастливые сотрудники – это залог успеха компании.
Присоединяйся к нам
и строй не только дома,
но и свою карьеру!

Контакты:
+7 (4842) 75-00-03

248000 г. Калуга,
ул. Георгиевская, д.39

Подробнее:
доммечты40.рф
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Любимое дело:
работать на Калужском хлебокомбинате интересно, перспективно, престижно

Идеальной можно назвать ту работу, которая приносит удовольствие, дает социальные гарантии и возможность для развития. Такие условия предлагают на старейшем предприятии города.

Калужский хлебокомбинат почти 90 лет выпускает социально значимую продукцию, пережил военные годы, множество кризисов и переходных эпох, но всегда бесперебойно кормил людей хлебом.

Сегодня, во времена искусственного интеллекта и технологий, предприятие продолжает выпекать хлеб по старым традициям – на живой закваске, натуральный, полезный, без всякой химии. Калужане быстро разбирают все в магазинах «У Ржаника».

Сотрудники Калужского хлебокомбината гордятся, что производят всеми любимый продукт.

На предприятии много тех, кто работает долгие годы, есть семейные династии. Калужский хлебокомбинат стал для них родным. Приходят и новые сотрудники, быстро адаптируются и остаются. Работа интересная, перспективная и значимая для города.

Как же удаётся обеспечивать приток новых сотрудников?

Спрос на хлебобулочные изделия всегда высок, а Калужский хлебокомбинат – легендарное предприятие, имеющее бесспорную репутацию лидера рынка. Поэтому стабильность гарантирована.

Это доказывает и награда в региональном конкурсе «Работодатель года», Калужский хлебокомбинат получает её уже два года подряд.

Приходя сюда на работу, сотрудник знает, что у него белая, достойная зарплата, которая выплачивается всегда вовремя, пенсионные отчисления.
Есть премии и доплаты. Лучших работников отмечают и награждают. Все социальные гарантии на предприятии строго соблюдаются. Оплачиваются больничные, отпуска.

Условия здесь комфортные: чистые, хорошо оборудованные производственные площади. На каждую смену работники цеха обеспечиваются чистой спецодеждой.

Работа по сменам, по графику, что тоже удобно: остается время для домашних дел.

Большой плюс в том, что есть возможности для роста. Можно прийти на работу без опыта, новичку помогут, поддержат, всему обучат.

На предприятии создана благоприятная атмосфера партнерства и все условия для того, чтобы получить профессиональные навыки.
Особое внимание уделяется развитию специалистов среди своих кадров: сотрудников отправляют на обучение, на курсы повышения квалификации.

Работодатель заинтересован в профессионалах.

Славится Калужский хлебокомбинат и профсоюзными традициями. На праздники сотрудники получают подарки, на Новый год - сладкие подарки для детей.

Регулярно для коллектива организуют увлекательные поездки, экскурсии, походы в театр.

Коллектив здесь замечательный, дружный. Отношения между людьми тёплые и доброжелательные. И это тоже весомое преимущество.
Ждем вас в нашу дружную команду!

Актуальные вакансии:
kaluga.hh.ru

Отдел кадров:
+7 (4842) 55-50-37
+7 964-146-98-64
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Козельский механический завод
Федеральные проекты, современные условия и достойная оплата труда

АО «КоМЗ» - профессиональное развитие, возможность зарабатывать, уверенность в завтрашнем дне

АО «Козельский механический завод» — это более 90 лет истории и честного труда профессионалов отрасли.

Предприятие одно из старейших в Калужской области: было запущено в 1931 году.

С тех пор сменилась специфика производства, но неизменным остался подход к работе: здесь в главу угла ставят качество и надежность, вот почему продукция АО «КоМЗ» - это всегда изделия высококлассного уровня.

Сам завод все десятилетия держит марку серьёзного партнёра и надёжного работодателя.

Федеральные проекты
Сейчас основная работа предприятия — это проектирование и изготовление оборудования для газоэнергетических компаний.

Козельский завод принимает прямое участие в реализации новых федеральных проектов, а также в капитальном ремонте работающих газоперекачивающих агрегатов как в нашей стране, так и за рубежом.

Кроме того, АО «КоМЗ» входит в разработку новой федеральной программы по беспилотным летательным аппаратам, в рамках которой создан новый продукт - мобильно-растворный комплекс (МРТ).

Коллектив АО «КоМЗ» составляет около 200 человек. Главные партнеры Козельского предприятия — «Газпром», «Транснефть», «КамАЗ», «Россети», «Мосгортранс», спецслужбы.

Заказчики высокого уровня, а потому сотрудничество с ними стабильно, заказы расписаны на месяцы вперед и их количество регулярно растет. Если в 2023 году произведено продукции на 1 млрд рублей, то в 2024 году достигли показателя в 1,5 млрд рублей.

Из-за большого количества проектов Козельский механический завод открывает на производстве вторую смену, а потому активно проводит набор сотрудников.
Достойная оплата и современные условия
100 000 рублей - средняя заработная плата на АО «КоМЗ». Верхней границы нет, важно лишь ​желание работать и зарабатывать. Белая заработная плата, выплаты два раза в месяц, - ​здесь всё стабильно и надежно.

На предприятии созданы современные комфортные условия труда: уютная и просторная столовая со вкусным разнообразием блюд, зоны отдыха в цехах и административном здании оборудованы кофемашинами.

Для сотрудников, которые приезжают на собственном автомобиле, на территории предприятия есть парковка, для остальных заводчан из ближайших городов и сельских поселений организован подвоз на комфортных автобусах.

Руководство ценит свои кадры, вот почему специалистов, выполняющих особо важные функции на производстве, обеспечивают жильём, а иногородним оплачивают проезд.

Отличившихся трудолюбивых работников регулярно отмечают перед коллективом: достижения поощряются подарками и премиями. Для новых сотрудников введена система наставничества и поддержки, выплата подъемных, при успешной сдаче экзамена ученик получает стимулирующие выплаты.

Козельский механический завод — ​это партнеры федерального уровня, перспективные проекты, современные и комфортные условия труда.

АО «КоМЗ» для тех, кто ищет стабильность и достойную заработную плату.
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Калужская обл.,
г. Козельск, Заводская пл., 1

Свое резюме
вы можете направить
по адресу:
ok@komz.ru

Телефон:
+7 (916) 777-78-22,
+7 (48442) 2-06-07

komz.ru
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ПАО «КАДВИ»: стабильность и уверенная перспектива

ПАО «Калужский двигатель» (КАДВИ) – одно из ведущих промышленных предприятий Калужской области.

Завод специализируется на выпуске газотурбинных двигателей разной мощности, имеет устойчивую динамику роста производства и освоения новой продукции.

  • ПАО «КАДВИ» присвоен высокий статус «Трудовая слава Калужской области».
  • За высокие трудовые заслуги завод награжден Благодарственным письмом Президента РФ.
  • Предприятие неоднократно награждалось «За высокую социальную эффективность» в разных номинациях.
  • В 2024 году заводу присужден главный приз 10-й Международной премии «Малая энергетика — большие достижения» - за разработку новой газотурбинной электростанции ГТЭС АГ100 СТ400 мощностью 100 кВт.
Новые проекты развития предприятия, предоставляемые сотрудникам льготы, активная общественная и спортивная жизнь привлекают на завод профессиональных специалистов и молодежь для трудоустройства.

Завод принимает на обучение новых работников и осуществляет профессиональную практическую подготовку персонала на рабочих местах в производстве, как ключевой работодатель, участвует в проекте «Профессионалитет».

В связи с расширением производства на заводе открыт прием рабочих и технических специалистов ключевых профессий.
ПАО «КАДВИ» ПРЕДЛАГАЕТ:
оформление по ТК РФ, полный социальный пакет
своевременную выплату заработной платы 2 раза в месяц
ежегодную индексацию заработной платы
обучение по рабочим профессиям с выплатой стипендии
отсрочку от призыва на военную службу
питание с частичной оплатой за счет предприятия в заводских столовых и буфетах
частичную оплату съема жилья (для иногородних)
организацию доставки корпоративным транспортом
повышение квалификации, обучение вторым и смежным профессиям
поощрение работников за трудовые заслуги и к юбилейным датам
доплату молодым специалистам-выпускникам ВУЗов, техникумов или колледжей за диплом с оценками «отлично» и «хорошо»
Полный список вакансий
доступен на сайте:
www.kadvi.ru

Мы ждем Вас по адресу:
г. Калуга, ул. Московская, 247

Телефон:
(4842) 76-32-98, 76-32-98

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ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» набирает персонал для новых линий производства

Производственная площадка в Обнинске начала работать в 2018 году, продолжив традиции знаменитого на весь мир Калужского «Кристалла».

Предприятие сразу взяло энергичный старт, обеспечив не только внушительные объемы выпускаемой продукции, но и широкий ассортимент.

Интерес к продукции КЛВЗ растет, производство активно развивается. Уже сейчас предприятие работает в круглосуточном режиме, выпуская более 40 млн бутылок в год.

При этом огромный спрос диктует необходимость непрерывного развития. В настоящее время завод готовится к запуску двух новых производственных линий.

И уже сегодня «Кристалл» начал набор персонала для них. Ведь перед запуском работники проходят обучение и спецподготовку.
Предприятие нуждается в специалистах для полного производственного цикла — ​от укладчиков и упаковщиков до операторов промышленного оборудования, наладчиков, мастеров.

На КЛВЗ будут рады видеть как опытных специалистов, так и людей, готовых пройти обучение.

Кроме того, практикуется вариант работы в гибком графике. Работник может подрабатывать в ночных сменах и в сменах выходного дня.

Попробовав себя в таком ключе, многие изъявляют желание стать полноценными членами нашей дружной команды.

Сотрудники КЛВЗ получают все социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, а их зарплата выше, чем средняя по отрасли.

Уверенное развитие продолжается, а значит перед каждым специалистом открыта надежная перспектива как профессионального роста, так и увеличения личного благосостояния.

Впереди у предприятия еще много свершений и побед.
За более подробной информацией о перечне вакансий и условиях работы обращайтесь в отдел кадров

по телефону:
+7 (902) 395-87-59

на электронную почту:
kadru@klvzk.ru
Реклама. ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ». erid: 2Vfnxx2fSyn
Завод «Фуяо Стекло Рус»

Позиции завода «Фуяо», построенного в 2011 году в индустриальном парке «Грабцево», на улице с символическим названием Автомобильная, изначально были сильными

Предприятие входит в группу компаний «Фуяо Глас Индастри Групп» - одного из самых известных производителей автостекла в мире, за плечами у которого почти 40-летний опыт работы. Компания начала свою деятельность еще в прошлом веке, пережила не один кризис и продолжает оставаться в лидерах.

В июне 2011 года проект Fuyao Russia был подписан в Кремлевском дворце в присутствии тогдашнего председателя Китая Ху Цзиньтао и премьер - министра России Дмитрия Медведева.

В сентябре 2013 года был успешно запущен первый этап проекта по производству безопасного стекла для автомобилей в количестве 1 млн. штук. За 10 лет производственные мощности выросли до 2,5 млн стёкол в год. На заводе производится более 5000 видов ARG, а годовой объем продаж составляет 6 млрд рублей. Доля рынка ARG в России составляет 60%.

Опираясь на лучшие технологии, инновационную культуру и лучшие кадры, мы повышаем конкурентоспособность. Эти достижения строятся на доверии наших клиентов, акционеров, сотрудников, поставщиков, дистрибьюторов, правительства и общества в целом.
Продукция компании:
Калужский завод «ФУЯО» производит и обычные автостекла, и стекла звукопоглощающие и теплопоглощающие, с обогревом, с системой проецирования приборной панели. Выпускает ламинированное, закаленное, инкапсулированное стекло и закаленный триплекс.

Завод эффективно выстроил все процессы производства. «Фуяо» держит уровень ответственности перед своими партнерами и заказчиками.

Коллектив и условия работы
На калужском заводе за 14 лет сложился высокопрофессиональный коллектив, сформировалась сильная корпоративная культура. На заводе трудятся 650 работников.

«Фуяо» предоставляет социальные гарантии, стабильность, возможность обучения, карьерный и профессиональный рост, конкурентоспособные зарплаты.

Здесь официальное оформление, доставка корпоративным транспортом, работает столовая, есть компенсация питания. Сотрудников обеспечивают спецодеждой, при необходимости предоставляют общежитие.

Организуются корпоративные мероприятия, сотрудников поздравляют с праздниками, а лучших отмечают премиями.

Для детей устраивают экскурсии на завод. Компания ориентирована на привлечение молодых специалистов, всегда готова помочь в развитии и раскрытии потенциала. Многие начинали работать на «Фуяо» со стартовых позиций, а теперь занимают руководящие должности.
В связи с запуском новых производственных линий компания ООО «Фуяо Стекло Рус» приглашает на работу сотрудников.
Актуальные вакансии можно посмотреть здесь:
kaluga.hh.ru
На все вакансии
рассматриваются
кандидаты без опыта
работы с обучением
на рабочем месте.

За подробностями
по условиям работы
обращаться в отдел
персонала по телефону:
8 (4842) 90-96-13

Заполнить анкету и пройти собеседование
вы можете по адресу:
г. Калуга,
1-ый Автомобильный
проезд, д. 6.

Или прислать резюме:
personal.hr@fuyaogroup.com

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Троицкая бумажная фабрика – это новая жизнь старейшего предприятия в Калужской области, где тебя ждут вызовы и возможности!

Более двух веков истории, более 25 стран-партнеров, уникальное производство пищевого пергамента – это не скучная старина, а мощный плацдарм для твоей карьеры!

Троицкая бумажная фабрика входит в группу компаний «Объединенные бумажные фабрики» и сегодня – это современное производство с амбициозными планами на будущее.

Троицкая бумажная фабрика - победитель всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи в номинации «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» в декабре 2024 года.

На ТБФ готовы развивать молодых и активных, интересующихся и думающих, талантливых и амбициозных.
Почему ТБФ – это круто для тебя?
Реальный вклад:
работать на производстве, продукция которого востребована по всему миру – это повод для гордости! Твой труд напрямую влияет на успех предприятия.
Команда мечты:
здесь ценят каждого! Дружелюбная атмосфера, взаимовыручка и поддержка – это не просто слова, а стиль нашей работы.
Прокачай свой скилл:
мы заинтересованы в твоем росте! Учеба, повышение квалификации, возможность построить карьеру – все это реально.
Бонусы и плюшки:
достойная зарплата, зависящая от твоих результатов, спорт, социальные инициативы – мы заботимся о твоем благополучии!
Учись у лучших:
специально для тебя открыта кафедра в Калужском индустриально-педагогическом колледже – филиал в городе Кондрово! Получи востребованную профессию и начни карьеру уже во время учебы. После учебы приходи работать на ТБФ и получи высшее образование за счет предприятия в ведущих профильных ВУЗах страны.
ТБФ ищет инициативных, увлеченных, творческих – тех, кто готов создавать будущее бумажной индустрии вместе с нами! Не бойся предлагать свои идеи, бери на себя ответственность, расти и развивайся!
Готов стать частью нашей команды?
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на сайте hh.ru

Контакты для соискателей:
г. Кондрово
ул. Маяковского, дом 1
Тел.: (48434)3-24-21
+7 919-031-55-37
ukobf.ru
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