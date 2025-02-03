ТОП 9 работодателей Калужской области

Калужский хлебокомбинат почти 90 лет выпускает социально значимую продукцию, пережил военные годы, множество кризисов и переходных эпох, но всегда бесперебойно кормил людей хлебом.



Сегодня, во времена искусственного интеллекта и технологий, предприятие продолжает выпекать хлеб по старым традициям – на живой закваске, натуральный, полезный, без всякой химии. Калужане быстро разбирают все в магазинах «У Ржаника».



Сотрудники Калужского хлебокомбината гордятся, что производят всеми любимый продукт.



На предприятии много тех, кто работает долгие годы, есть семейные династии. Калужский хлебокомбинат стал для них родным. Приходят и новые сотрудники, быстро адаптируются и остаются. Работа интересная, перспективная и значимая для города.



Как же удаётся обеспечивать приток новых сотрудников?



Спрос на хлебобулочные изделия всегда высок, а Калужский хлебокомбинат – легендарное предприятие, имеющее бесспорную репутацию лидера рынка. Поэтому стабильность гарантирована.



Это доказывает и награда в региональном конкурсе «Работодатель года», Калужский хлебокомбинат получает её уже два года подряд.



Приходя сюда на работу, сотрудник знает, что у него белая, достойная зарплата, которая выплачивается всегда вовремя, пенсионные отчисления.