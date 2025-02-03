ТОП 9 работодателей Калужской области

Завод «АйСиЭм Гласс Калуга» был построен в 2013 году и уже более 10 лет является одним из крупнейших производителей пеностекольного утеплителя в России.
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Идеальной можно назвать ту работу, которая приносит удовольствие, дает социальные гарантии и возможность для развития. Такие условия предлагают на старейшем предприятии города.
АО «КоМЗ» - профессиональное развитие, возможность зарабатывать, уверенность в завтрашнем дне
ПАО «КАДВИ»: стабильность и уверенная перспектива
ПАО «Калужский двигатель» (КАДВИ) – одно из ведущих промышленных предприятий Калужской области.
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Позиции завода «Фуяо», построенного в 2011 году в индустриальном парке «Грабцево», на улице с символическим названием Автомобильная, изначально были сильными
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