Красоту современной женщины невозможно представить без должного ухода. Даже самая эффектная красавица прилагает усилия, чтобы выглядеть ярко и ухоженно.
Дамы знают, насколько важно найти СВОЕГО мастера. Это касается как прически, так и маникюра-педикюра или эпиляции. Хороший косметолог или стилист ценится не меньше личного доктора. Ведь он способен выдать женщине пропуск в мир красоты и восхищенных взглядов!
Давно известный факт: девушки стараются произвести эффект не только на мужчин. Особый шик - увидеть восхищение на лице другой дамы! А уж мы-то знаем, как умеют соперницы заметить и не вовремя отросшую седину, и предательски выжившие кутикулы…что уж говорить про мелкие морщинки и не очень удачную стрижку!
Поэтому мы решили рассказать о лучших салонах красоты (по версии сайта www.kp40.ru
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