Поэтому флагманское направление — это парикмахерское искусство. Парикмахеры проходят путь от ассистента к мастеру. В нашем салоне вы можете увидеть как выполняется услуга совместно с ассистентом. Топовые мастера делятся своими знаниями и воспитывают новое поколение парикмахеров. Все мастера парикмахеры работают в одной уникальной технике DEMETRIUS, обучаются в одной школе и непосредственно у самой Елены.

Мы не спрашиваем чего хочет клиент, мы знаем, чего хотят ваши волосы. Стрижки и окрашивания, подбираются для каждого клиента исходя из индивидуальных особенностей. Мы обращаем внимание на рост волос на строение головы и подбираем стрижку которая подходит именно вам, только такая стрижка будет удобна в дальнейшей

носке и укладке.