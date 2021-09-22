ТОП салонов красоты

Из салона красоты выйдешь королевой ты!
Красоту современной женщины невозможно представить без должного ухода. Даже самая эффектная красавица прилагает усилия, чтобы выглядеть ярко и ухоженно.
Дамы знают, насколько важно найти СВОЕГО мастера. Это касается как прически, так и маникюра-педикюра или эпиляции. Хороший косметолог или стилист ценится не меньше личного доктора. Ведь он способен выдать женщине пропуск в мир красоты и восхищенных взглядов!
Давно известный факт: девушки стараются произвести эффект не только на мужчин. Особый шик - увидеть восхищение на лице другой дамы! А уж мы-то знаем, как умеют соперницы заметить и не вовремя отросшую седину, и предательски выжившие кутикулы…что уж говорить про мелкие морщинки и не очень удачную стрижку!
Поэтому мы решили рассказать о лучших салонах красоты (по версии сайта www.kp40.ru), о мастерах – виртуозах своего дела, которые способны победить и первые возрастные признаки, и помочь дамам грамотно преподносить свои достоинства и скрывать недостатки.

Студия красоты Светланы Тальяновой
Студия красоты основана в 2015 году и занимает одну из лидирующих позиций на рынке оказания бьюти- и парикмахерских услуг в Калужской
области и городе Калуге. Имеет высококлассный уровень сервиса и обслуживания клиентов. Оснащена современным профессиональным оборудованием. Ценовая политика студии устроена таким образом, что каждый сможет
получить высокопрофессиональную и качественную услугу по своему бюджету.

Студия красоты создана VIP стилистом, тренером по парикмахерскому искусству РФ, экспертом индустрии красоты РФ, победителем многочисленных бизнес-премий, человеком года 2019, активным общественным деятелем и лидером ассоциации профессионалов индустрии красоты Торгово-промышленной палаты Калужской области, творческой личностью, квалифицированным экспертом парикмахерского искусства, более 30 лет работающим в индустрии красоты, Светланой Тальяновой. Студия красоты неоднократно признавалась калужанами победителем премии «Бренд года». Светлана Тальянова имеет опыт работы в Студии красоты Александра Тодчука г. Москва, также она прошла Индивидуальный курс Сергея Зверева, Академия Долорес.
Мы предлагаем широкий спектр парикмахерских и бьюти- услуг:
  • услуги VIP зала, где в уютной и комфортной обстановке с Вами работает VIP стилист Светлана Тальянова;
  • женские, мужские стрижки и окрашивание любой сложности;
  • креативное окрашивание;
  • все виды причёсок и укладок;
  • диагностика состояния волос и кожи головы;
  • лечение и spa- процедуры для волос;
  • создание полноценного образа для любого торжества;
  • макияж;
  • ногтевой сервис (маникюр, педикюр, спа-программы, наращивание ногтей);
  • консультации стилистов и имиджмейкеров;
  • консультация VIP стилиста бесплатно при обслуживании у любого мастера.
Все мастера владеют уникальной техникой стрижки с учетом роста и структуры волос, по которой волосы лежат практически без укладки.Благодаря этой технике есть возможность подобрать стрижку и цвет волос, которые подойдут непосредственно вам!
ШКОЛА КРАСОТЫ, КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ, МАСТЕР МАНИКЮРА И БАЗОВЫЙ КУРС ПО МАКИЯЖУ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.

Школа красоты осуществляет набор в мини-группы и обучение по следующим направлениям:
  • Парикмахерское дело с нуля
  • Курс по женским стрижкам
  • Курс по мужским стрижкам
  • Курс по прическам
  • Курс по колористике «Математика цвета независимо от бренда
  • Курс «Мастер маникюра»
  • Курс по наращиванию ногтей
  • Курс по дизайну ногтей
  • Курс «Базовый макияж. Салонный мастер»
  • Курс по макияжу для себя

Обучаясь в школе красоты Светланы Тальяновой, вы приобретаете знания по уникальной авторской программе, а также приобретаете гарантированный опыт и практику. Также вы можете рассчитывать на рабочее место в студии при отличной сдаче выпускных экзаменов.
Школа за время своего существования выпустила уже более 250 отличников и профессионалов своего дела, которые добиваются высоких результатов и работают в ведущих салонах нашего города и г. Москвы.

Приглашаем вас по адресу:
г. Калуга, ул. Московская, 63
8 980 714 8888
Он-лайн запись https://dikidi.net/554573
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Салон красоты «ВеснаВсегда»

«Работаем на возвращаемость»
Салону красоты «ВеснаВсегда в марте этого года исполнилось 5 лет. Салон предоставляет большой спектр услуг, а клиенты, чтобы получить качественную услугу съезжаются со всей области и не только с Калужской.
Елена Марей
Руководитель и владелец салона красоты «ВеснаВсегда», так же парикмахер, тренер и руководитель факультета женской стрижки в школе DEMETRIUS в Москве
Поэтому флагманское направление — это парикмахерское искусство. Парикмахеры проходят путь от ассистента к мастеру. В нашем салоне вы можете увидеть как выполняется услуга совместно с ассистентом. Топовые мастера делятся своими знаниями и воспитывают новое поколение парикмахеров. Все мастера парикмахеры работают в одной уникальной технике DEMETRIUS, обучаются в одной школе и непосредственно у самой Елены.
Мы не спрашиваем чего хочет клиент, мы знаем, чего хотят ваши волосы. Стрижки и окрашивания, подбираются для каждого клиента исходя из индивидуальных особенностей. Мы обращаем внимание на рост волос на строение головы и подбираем стрижку которая подходит именно вам, только такая стрижка будет удобна в дальнейшей
носке и укладке.
Сейчас в салоне красоты трудятся мастера различных направлений. Все направления салона работают на косметике премиального класса. Мастера салона проходят обучение минимум 2 раза в год.
Маникюрный зал
  • Маникюр аппаратный и комбинированный
  • Покрытие гель-лак
  • Укрепление ногтевой пластины гелем
  • Спа-уход для рук
  • Мужской маникюр
  • Педикюр классический и аппаратный
Зал бровей и ресниц
  • Архитектура бровей
  • Окрашивание бровей хной
  • Перманентный макияж бровей и губ
  • Наращивание ресниц
  • Ламинирование ресниц
  • Ботокс ресниц
Парикмахерский зал
  • стрижки мужские и женские
  • окрашивания любой сложности
  • спа процедуры для волос
  • укладки вечерние
  • наращивание волос
Салон растёт, клиентов становится все больше, но мы ценим каждого, поэтому у нас действует система лояльности для каждого гостя индивидуально. Каждый мастер профессионал своего дела, и выполняет свою работу на высшем уровне. Поэтому большинство наших клиентов ходят к нам постоянно уже стали нашими друзьями и давно в нашей секте! Приходите к нам и вы, попробуйте наш тёплый приём, ведь какая бы ни была погода за окном в нашем салоне ВеснаВсегда.
Адрес: ул. Баумана, 12/17
Телефон: 8 953 321 68 68
Сайт: весна-всегда.рф

Режим работы: пн-пт 10:00–20:00; сб,вс 10:00–18:00
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Территория красоты «Sweet House»
Это обновлённое пространство для совершенствования Вашей красоты и получения максимального удовольствия.
Мы гуру депиляции всех направлений и ручных техник и аппаратных, сейчас продвигаемся дальше и вводим для Вас услуги массажа с лучшими специалистами и максимально натуральной косметикой. Разнообразные спа-программы и все виды массажа, абонементы со скидкой и индивидуальный подход.

А так же солярий- коллагенарий, мягкий загар с дополнительными функциями. Это не просто солярий, это настоящая находка для Вашего тела. Такого в городе Вы не найдете.

Так же мы готовы предложить Вам лучший сервис - детская зона с 0+, уютная и большая зона ожидания, вежливый персонал, у нас действительно девчачий мир, но и мужчинам мы тоже рады: мужская депиляция, мужской массаж, а так же солярий ждет сильный пол.

Sweet House - это дом из которого не хочется уходить, а возвращаться всегда приятно.
Наши контакты:
г. Калуга ул. Достоевского, 53
8 920 888 1918
Режим работы: ежедневно, 10:00–21:00
Вк https://vk.com/sweet_house40
Инста https://instagram.com/sweethouse_40
Сайт https://sweethouse40.ru
«Искусство быть красивой» Студия Ирины Нечаевой
Сейчас салонов красоты очень много, практически на каждом шагу. И выбрать из всего предложенного очень сложно. Двери нашего салона открыты для всех желающих, а наши мастера – настоящие волшебницы, которые воплотят все ваши желания.
Ирина Нечаева основатель и руководитель студии. Является золотым и серебренным призером Международного чемпионата 2019 по ПМ. В бьюти сфере она работает 2012 года. Сначала работала одна, потом стала набирать мастеров, так как пошел поток клиентов . Каждый мастер относится к своему делу очень ответственно и трепетно, как и к клиентам.

Ирина Нечаева
Основатель и руководитель студии. Действующий мастер по Перманентному макияжу, визажист, мастер по наращиванию ресниц и оформлению бровей, преподаватель
Красота для девушки – это залог уверенности в себе.
Каждая девушка, женщина мечтает восхищать своей красотой и ловить взгляды мужских глаз.В этом вам поможет наша профессиональная команда мастеров. В нашей студии мы Рады предложить вам услуги настоящих профессионалов в индустрии красоты. Мастера в сфере наращивания, ламинирования ресниц и оформления бровей, а также мастер перманентного макияжа, смогут угодить любой капризной даме. В нашей студии вы почувствуете себя, как дома, а уходя, вы захотите вернуться снова и снова. Ведь красота для девушки это залог уверенности в себе.
Идеальные брови делаем мы!
Перманентный макияж умными пигментами – удивят Вас!
Наращивание ресниц надолго!
Есть онлайн запись!
Наша команда ждет вас по адресу: г. Калуга ул. Труда, 15 (этаж 3, офис 310)
тел.: 8 905 642 33 53

Режим работы:
Пн - Пт 9:00 - 21:00
Сб - Вс 9:00 – 20:00

https://vk.com/eyebrows12
https://vk.com/iskustvobytkrasivoy
https://instagram.com/iskusstvo_byt_krasivoy

Центр красоты Slim & Beauty
Авторские программы похудения и комплексный подход к решению проблем лишнего веса!
БОЛЕЕ 15
современных и безопасных аппаратов
более 4500
человек избавились от лишнего веса.
Составим вам индивидуальную программу похудения!
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Высокое качество услуг и отличный клиентский сервис!
Наши услуги:
  • Лазерная эпиляция
  • Ультразвуковая кавитация
  • Вакуумно-роликовый массаж
  • Криолиполиз тела
  • Микроволновая терапия
  • Прессотерапия
  • Smas Lifting лица и тела
  • Вибро массаж
  • Миостимуляция
  • Гидромассажная ванна
  • Фотоомоложение
  • Карбоновый пилинг
  • SPA программы на одного, двоих или троих персон!
  • Все виды мануального массажа
  • В нашей команде работают профессионалы-косметологи по телу и лицу, диетологи-нутрициологи, психологи и массажисты!
    Строгое соблюдение всех санитарных норм и правил
    Привитый персонал от COVID-19!
    г. Калуга, пл. Мира, 4/1
    г. Калуга, 65 лет Победы, 15
    8-960-515-1000
    Ежедневно с 10.00 до 20.00
    https://slim-beauty.ru/
    Инстаграм @slim.beauty.official