ТОП-7 мест для отдыха в Калужской области

Собраться с компанией или другими отдыхающими можно на костровой зоне или медитариуме, доступны настольные игры и кинотеатр.

Глэмпинг обожает детей и оборудовал для них особое пространство – огромный батут, детский прозрачный домик со своей кухней, игрушками и мультфильмами, а также детскую площадку. У костра мы радуем детей маршмелоу, а взрослых – травяными и ягодными чаями.

Около каждой хижины есть свой мангал. На мини кухне имеется все, чтобы приготовить лёгкое блюдо.

Наши хижины- как современные студии — 24 кв. м., изготовлены на основе сафари-тентов, но имеют оригинальный фахверковый каркас и качественно утеплены. Рассчитаны на размещение до 4-х гостей. Все удобства внутри, – рассказали хозяева глэмпинга.

Кстати Глэмпинг ЖИЗНЬ-УГРА! открыт круглогодично.

«Зимой в нашем лесу особенная атмосфера – как в сказочной заколдованной Нарнии, домики наполовину засыпаны снегом как у хоббитов, но внутри тепло и уютно. По территории проложены маленькие тропинки и лыжные дорожки, есть большая деревянная горка с ватрушками и уютный теплый шатер – медитариум, где можно поиграть в игры, посмотреть фильмы и вкусно поесть».