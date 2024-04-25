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ТОП-7 мест для отдыха в Калужской области
Осенний маршрут выходного дня
Наступила осень. Но это не повод печалиться и сидеть дома, можно ведь проводить осенние выходные с пользой и удовольствием.

И для этого совсем не обязательно уезжать на несколько недель за сотни километров от дома. Для занятого человека туры выходного дня – отличный вариант отдыха и путешествия.

В проекте «ТОП 7 мест для отдыха в Калужской области» мы расскажем о, пожалуй, самых интересных и привлекательных местах для отдыха в Калужской области.
ЯХОНТЫ
WELNA eco spa resort
ЮХНОВГРАД
Отель-Заповедник «Лесное»
Глэмпинг ЖИЗНЬ - УГРА!
ОРЕШКОВО
Старый замок
Теплая осень в отеле «Яхонты Таруса»
Осень в этом году необыкновенная. Погода стоит отличная, самое время ловить чудесные мгновения золотого времени года.

Увидеть всю красоту природы и отлично отдохнуть можно в отеле «Яхонты Таруса».

Здесь неспешно течёт река Протва, навевая тишину, а по берегам раскинулся яркий осенний лес, бескрайние золотые поля. Вокруг много сосен, поэтому воздух чистый и целебный.

«Яхонты Таруса» идеально подойдет тем, кто хочет провести выходные за городом. Приезжая сюда, вы попадаете на заповедную территорию, занесённую в список Всемирного наследия. И среди всей этой красоты будете жить в современных номерах или в уютном коттедже.

В «Яхонты Таруса» созданы все условия для отличного отдыха с семьей или друзьями! Гостям предлагают разнообразное 3-х разовое питание в ресторане «Шведская линия». Хотите попробовать особенные блюда? Приходите в грузинский ресторан. В меню: Сациви с курицей и ореховым соусом, хачапури, жареный сулугуни, цыпленок Чкмерули, форель с гранатовым соусом…В отеле также есть кафе и ночной клуб с караоке.

Время здесь летит незаметно. На территории находится впечатляющий аквацентр площадью 300 м2: подогреваемые взрослый и детский бассейны, лежаки, раздельная финская сауна.
Отдых у воды дарит столько положительных эмоций! Посвятите пару часов себе, загляните в SPA-зону: расслабляющий массаж, косметические процедуры хорошо снимают стресс.

А чтобы и на отдыхе оставаться в форме, можно посетить групповые тренировки по Zumba и Strong Nation (функциональная высокоинтенсивная интервальная тренировка, где каждое движение идеально синхронизировано с музыкой). Для гостей отеля - абсолютно бесплатно!

А для любителей активного отдыха на природе на выбор - прокат велосипедов, самокатов, мячей, роликов.

Для гостей в отеле работает команда анимации, проходят различные развлекательные программы. Для малышей предусмотрен детский клуб: безопасная игровая комната, мастер-классы, творческие мастерские, спектакли, викторины, конкурсы, увлекательные развивающие занятия, танцевальные программы.
Хотите посидеть на природе, пожарить шашлыки? Можно арендовать деревянные беседки в лесной зоне, рассчитанные на компании от 6 до 20 человек.

«Яхонты Таруса» принимает заказы и на корпоративный отдых, свадьбы, юбилеи, деловые мероприятия. Здесь есть конференц-залы на 1300 человек, переговорные комнаты, площадки для банкетов.
Отдых в «Яхонты Таруса» можно сочетать с экскурсионной программой и посетить:
  • парк птиц «Воробьи»,
  • музей Маршала Жукова,
  • Высоцкий и Владыческий монастыри,
  • Боровский Свято-Пафнутьев монастырь,
  • Оптину Пустынь в Шамордино,
  • Приокско-террасный заповедник бизонов и зубров.
Отель «Яхонты Таруса» сделает вашу осень яркой, оставляя на память красивые фото!
Калужская обл.,
Жуковский район,
д. Грибовка
Ресепшен:
+7 (499) 641-40-40
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WELNA – тысяча и один способ насладиться жизнью
Настала, пожалуй, самая красивая природная пора – осень. Это время года воспевали поэты и музыканты всех времен.

Не стоит грустить об ушедшем лете, ведь с первым прохладным дыханием осени наша жизнь обновляется, хочется новых впечатлений и эмоций.

С этой задачей прекрасно справится отель WELNA ECO SPA RESORT.
Эко-комплекс находится в Тарусе – культурной столице Калужской области. Город с богатой историей и красивыми видами располагается всего в 120 километрах от Москвы. Территория отеля, охватывающая 49 гектаров, находится в окружении живописных пейзажей самобытной природы, что особенно актуально для жителей города, желающих отдохнуть от суеты.

Вы можете выбрать один из 129 номеров различной категории и быть уверены, что проведете свой отдых с комфортом в окружении экологически чистых материалов.
Визитной карточкой эко-комплекса является панорамный SPA-центр с открытым бассейном.

В зимний период он работает как купель, а до наступления первых холодов, в теплую осеннюю погоду, посетители могут насладиться плаванием под открытым небом.

В период бабьего лета, который в этом году обещает продлиться до середины октября, температура воды будет комфортной, и вы сможете полюбоваться красотами осени, не выходя из бассейна.

В SPA комплексе вы сможете сделать настоящий подарок своему телу, выбрав одну из программ ухода. Любители поддать пару по достоинству оценят сауны и хамам. Процедуры рассчитаны не только на взрослых, но и на самых маленьких гостей, для которых оборудована специальная зона с водной горкой.
WELNA подберет ключ к сердцу каждого гостя. В отеле есть возможность провести незабываемый отдых с семьей, повеселиться в шумной компании или отстраниться от всего мира, оставшись наедине с природой и своими мыслями. Отель предоставляет калейдоскоп различных вариантов активного и размеренного отдыха.

Гости могут насладиться красотами русской природы во время прогулки на катере по Оке до музея Поленова, провести уютный вечер в кинотеатре или выбрать одну из множества спортивных активностей. Для любителей экстрима предусмотрены прогулки на квадроциклах, а прогулки на лошадях укрепят нервную систему и подарят заряд положительных эмоций на долгое время.

На огромной территории расположено несколько ресторанов, зоны BBQ, которые подойдут и для романтического ужина, и для праздничного застолья. Для особого повода – свадьбы, юбилея или корпоратива, вы можете арендовать один из конференц-залов. Ваше торжество будет в надежных руках – будьте уверены!


В отеле предусмотрена ежедневная досуговая программа, с которой можно ознакомиться на удобном сайте.

30 сентября Welna ждет гостей на атмосферный праздник – Октоберфест. У посетителей будет возможность погрузиться в атмосферу самого масштабного гуляния в мире.

Единожды посетив WELNA ECO SPA RESORT вы поймете, что все дороги для тех, кто ценит себя и хочет лучшего для близких людей, ведут сюда.
Калужская область,
г. Таруса,
Серпуховское
шоссе, вл. 69
Телефон:
8 (495) 988-09-57
(Отдел бронирования)
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Эко-парк «Юхновград» - путешествие в сказку
Как здорово выбраться за город, нажарить шашлыков, попариться в русской баньке с уличной купелью, погулять в сосновом лесу. Хотите окунуться в настоящую русскую сказку?
Лучше всего это сделать вдали от городской суеты, просыпаясь в уютном коттедже, наполненном ароматом свежего дерева. Огромная территория в окружении соснового леса, оздоровительный комплекс, русская баня, ресторан в виде корабля — за выходные здесь можно получить настоящий полноценный отдых и для тела, и для души.
Тем, кто сейчас переведен на удаленный формат работы — самое прекрасное время поработать в идеальных условиях комфортного загородного отдыха. Коттедж в эко-парке можно арендовать как на несколько дней, так и на длительный срок и жить в нем постоянно или приезжать на выходные.

На территории эко-парка Юхновград — комфортабельные коттеджи разных категорий: можно разместиться семьей на четыре человека, а можно и большими компаниями на шесть-восемь или даже четырнадцать человек. В коттеджах раздельные спальни, каминные зоны, полноценные кухни для самостоятельного приготовления еды. Рядом с каждым коттеджем мангальная зона, также на территории эко-парка есть большая бесплатная парковка, парк-деревянных скульптур, бассейн, мини-зоопарк, мини-гольф, настольные игры и многое другое!
Пообедать или поужинать, можно заказав еду в ресторане «Петр Великий». Он сделанный в виде точной копии фрегата «Штандарт» — первого корабля балтийского флота, построенного по приказу Петра I в 1703 году. В меню — как традиционное блюда, так и авторские от шеф-повара.
На территории парка расположен этнографический музей Юхновграда. В музее представлены коллекции традиционных крестьянских праздничных костюмов конца XIX — начала XX века Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской и Смоленской областей. Экспозиция костюмов поддержана демонстрацией ситцевых платков, бисерных украшений, крестьянской обуви, рушников, домотканых тканей, аксессуаров и инструментов для их изготовления.

Калужская область,
Юхновский район,
г. Юхнов,
ул. Рябиновая, 2/19
Телефон бронирования:
8 903 792 40 70
(с 10:00 до 20:00 ежедневно)
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ОТЕЛЬ-ЗАПОВЕДНИК «ЛЕСНОЕ»

Отель-заповедник «Лесное» - идеальное место для ценителей чистого воздуха, живописной красоты русской природы и комфортного отдыха!

В Малоярославецком районе, среди зеленых лесов, заливных лугов и озер Калужской области, на охраняемой территории площадью 682 гектара расположился уникальный отель-заповедник «Лесное».

Когда-то здесь была большая усадьба, и сегодня отель бережно сохраняет традиции и стиль русской усадьбы в одном из самых экологически чистых мест Подмосковья: тенистые аллеи в парке, собственное усадебное хозяйство, охота, рыбалка, конные прогулки – все, чем славится Калужская земля. И все это в сочетании с высоким уровнем сервиса и комфорта, блюдами из местных продуктов и развлечениями на любой вкус.

Тариф «все включено» предполагает не только проживание и питание, но также и пользование бассейном, банным комплексом, спортивными площадками и большую развлекательную программу для всей семьи.

К услугам гостей, 89 просторных комфортабельных номеров и люксов и коттедж на 6 спален, распределенные по 7 историческим корпусам в стиле дворянской усадьбы XIX века, расположившихся в тени липовых алей усадебного парка.

Номера обставлены в классическом стиле мебелью из натурального дерева, ванные комнаты отделаны мрамором. Помимо основных корпусов, мы предлагаем коттедж на 6 спален.

Для семей с детьми отель предлагает большие семейные номера, где есть все необходимое для самых маленьких гостей – детские кроватки, стульчики и другое оборудование.
В стоимость номера включено четырехразовое питание и напитки – завтраки, обеды, пятичасовой чай и ужин на «шведской линии».

В меню – блюда русской и европейской кухни, по выходным и праздникам устраиваются дни кухонь мира, кулинарные мастер-классы, а для любителей экзотики готовят деликатесы из кабана и оленины, которые можно также приобрести в лавке при ресторане.

За дополнительную плату гости могут заказать блюда из меню «а-ля карт», включая фирменную оленину от шефа-повара.
К услугам гостей в отеле: бассейн и банный комплекс с сауной и хамамом, конный двор, живой уголок и игровая комната для детей, караоке, кинозал, спортивные площадки, катание на квадроциклах, охота, для любителей рыбалки - 4 зарыбленных пруда с мостками, беседками и барбекю-зоной, зимой – ледяная горка и конные прогулки в санях.

Все это и еще множество других развлечений для взрослых и детей сделают ваш отдых в «Лесном» по-настоящему запоминающимся!

Мы приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие, чтобы провести незабываемое время в «Лесном» и влюбиться в заповедные места Калужской области!
Вся информация об отеле, скидки и акции, а также новости отеля на сайте www.lesnoe.ru
и в наших соц сетях: Телеграм и ВК

Уже планируете новогодние праздники и каникулы? Приглашаем вас провести их в «Лесном»! Больше информации на нашем сайте
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Как сделать осень незабываемой
Глэмпинг ЖИЗНЬ-УГРА!
Бархатный сезон необязательно проводить за пределами России, тем более это сопряжено с рядом ограничений.

Достаточно оглянуться вокруг и в 3 х часах от столицы по скоростному шоссе есть уютное спокойное место на берегу живописной реки Угра, которое снимет усталость от суеты мегаполиса.

Это место про течение жизни как реки, потому так и называется Глэмпинг ЖИЗНЬ-УГРА!
Глэмпинг расположен в национальном парке, где вас ждут уединенные хижины и 50 гектаров природных территорий для прогулок и наблюдения за дикой природой.

Пока другие обещают уединенный отдых на природе, Глэмпинг ЖИЗНЬ-УГРА! воплощает это: крытые террасы с мебелью и лежаками у каждой хижины с видом на лес или пойму реки, удаленное расположение хижин, большая территория в молодом лесу без заборов и соседей, несколько км собственной береговой линии со скамьями для созерцания реки, понтонный причал, безопасный лес и прогулочные тропы.
Это действительно позволяет уйти от суеты, сосредоточиться на близких и присоединиться к природе.

Тихий отдых не значит скучный, потому что возможности для активностей разнообразны: сплавы по реке,посещение Никола-Ленивца, велосипедные маршруты, природные достопримечательности, исторические места и необычные музеи.

Еда в ресторане вкусна и ароматна благодаря тому, что шеф готовит в казане. Местный плов стал знаменитым, многие заранее просят приготовить именно его. В меню есть блюда с продуктами от местных сыроваров и других фермеров.

- Гости заказывают домашний хлеб, яйца, йогурт, сыры и даже ягодный торт, предупредив за 1-2 дня - добавили в Глэмпинге ЖИЗНЬ-УГРА!


Полного расслабления можно достичь в бане на дровах с панорамными окнами и ледяной купелью, горячем чане или купели с беседками – фотозонами, благодаря СПА процедурам в павильоне посреди леса.

Собраться с компанией или другими отдыхающими можно на костровой зоне или медитариуме, доступны настольные игры и кинотеатр.


Глэмпинг обожает детей и оборудовал для них особое пространство – огромный батут, детский прозрачный домик со своей кухней, игрушками и мультфильмами, а также детскую площадку. У костра мы радуем детей маршмелоу, а взрослых – травяными и ягодными чаями.


Около каждой хижины есть свой мангал. На мини кухне имеется все, чтобы приготовить лёгкое блюдо.


Наши хижины- как современные студии — 24 кв. м., изготовлены на основе сафари-тентов, но имеют оригинальный фахверковый каркас и качественно утеплены. Рассчитаны на размещение до 4-х гостей. Все удобства внутри, – рассказали хозяева глэмпинга.


Кстати Глэмпинг ЖИЗНЬ-УГРА! открыт круглогодично.


«Зимой в нашем лесу особенная атмосфера – как в сказочной заколдованной Нарнии, домики наполовину засыпаны снегом как у хоббитов, но внутри тепло и уютно. По территории проложены маленькие тропинки и лыжные дорожки, есть большая деревянная горка с ватрушками и уютный теплый шатер – медитариум, где можно поиграть в игры, посмотреть фильмы и вкусно поесть».

Жизнь, как река, состоит из капель – мгновений.
Даже короткий отдых в Глэмпинге ЖИЗНЬ-УГРА! наполняет ресурсом вашу жизнь, оставаясь в числе лучших воспоминаний.
Калужская область,
дер. Куприяново
(возле Николо-Ленивца)
Тел.:+79163274957
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Крапивенцева С.В. ИНН 504102487909 Реклама. erid: 2Vfnxxx1dSx
Авиапарк «ОРЕШКОВО»: любовь, небо, авиация.
или
Как улётно провести выходные?
Музейно-развлекательный центр «Орешково» располагается в городе Воротынск Калужской области. В сентябре ему исполнилось два года.
Авиапарк быстро стал местом притяжения для туристов из разных уголков России.

В первый год работы это место удостоилось звания «Лучшая организация туристской индустрии в Калужской области».

У «Орешково» богатая история – здесь приземлялся Юрий Гагарин, работал Герой Советского Союза Иван Кожедуб, а во время Великой Отечественной войны базировался 101-й авиационный полк дальнего действия под командованием легендарной лётчицы Валентины Гризодубовой.
Помимо интересного прошлого, в авиапарке не менее насыщенное настоящее.

Экспонаты музея под открытым небом – легендарные «жемчужины» авиации из разных стран. Многие из них до сих пор в летном состоянии.

Еще одна изюминка Орешково - медведь Мансур, за насыщенной жизнью которого можно понаблюдать в социальных сетях авиапарка.
Первым делом - самолеты
По дороге в «Орешково стоит держать глаза в оба. Здесь часто тренируются летчики и делают потрясающие трюки в небе. Гул железных птиц подогревает интерес, хочется быстрее увидеть все своими глазами.

Перед посещением вы можете забронировать групповую или индивидуальную экскурсию. В выбранное время в авиапарке вас встретят сотрудники, влюбленные в «Орешково» всей душой. Они подстроят путешествие в мир авиации под ваши предпочтения.

Коллекция авиационной техниĸи музея насчитывает более 30 разнотипных самолётов и вертолётов. Знали ли вы, что железными птицами управляют с помощью педалей? Об этом вы сможете послушать, пока сидите в кабине самолетов МиГ-29Б и МиГ-21У или кабине вертолёта Ми-8Т. Сотрудники авиапарка покажут все тонкости управления, которые можно сразу же применить на практике.

Мечты обретают силу высоты
С особым трепетом в авиапарке ждут маленьких посетителей. Не так давно прямо здесь зажглась звезда на небосводе российской авиации. Папа привез на экскурсию свою дочь, которая до этого совсем не увлекалась самолетами. Девочка увидела показательный полет, и это зрелище так ее восхитило, что после 11 класса она поступила в летное училище.

«Орешково» – прекрасное место для профориентации ребенка. Здесь дети могут узнать, какие специальности бывают в авиации. В музей часто приезжают бортпроводницы, а на аэродроме работают профессиональные техники.
Также маленькие гости могут прочувствовать эмоции от полета на авиасимуляторе.

Недавно в Орешково открылся тренажер для вестибулярного аппарата, в котором каждый гость может проверить свою выносливость.

Для важных моментов
Авиапарк – нестандартная и запоминающаяся локация для любого праздника. «Орешково» станет прекрасной площадкой тимбилдингов, семинаров и фестивалей.

В авиапарке комфортно в любое время года. В прохладную погоду здесь всегда напоят горячим чаем и кофе, после просмотра экспонатов можно согреться в музейном ангаре с экспонатами, а перекусить в кафе, которое находится в салоне вертолета.

Из музея невозможно уехать с пустой галереей в телефоне. Локаций для фото тут множество, воспоминания об этом месте останутся с вами надолго.
Забронировать экскурсию можно на сайте авиапарка. В будние дни входной билет – 300 рублей, в выходные и праздники – 500 рублей.
Калужская область,
Бабынинский район,
п. Воротынск,
ул. Аэродромная, 4
По всем вопросам обращайтесь по телефону:
8 (961) 125-56-57.
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Реклама. ООО «АВИАПАРК ОРЕШКОВО». erid: 2VfnxvyrFGU Информация на момент публикации.
Поместье "Старый замок"
Поместье Старый замок находится в деревне Козельское Боровского района Калужской области, в 80 км. от МКАД по Киевскому шоссе, вдали от городской суеты.

К нам удобно добираться и калужанам, и москвичам, и жителям Тульской области.
На территории 1 гектар владелец Поместья, последние 20 лет воплощает свою мечту жить на земле и строить крепость.

Все строения из дерева с элементами средневекового стиля: дом-Замок, дом-Ратуша, собирательный образ крепостных стен с башнями, въездные ворота, мельница, сухой ручей.

Внутренний дизайн помещений ручной работы: уют создают природные ткани - гобелены, лён, крапива рами, оформление стен «под каменную кладку», средневековые орнаменты на деревянных балках.
Гостям предлагается арендовать на выбор один из домов: дом-Замок для большой компании или семейный дом-Ратуша. Поместье принимает гостей круглый год.

Мы поможем вам провести у нас день рождения, юбилей, ролевую игру в стиле фэнтези, любое мероприятие, в том числе в средневековом стиле или просто отдохнуть. Услуги для гостей: командная игра «Лучные бои», кухня средневековая и не только, дегустация сыра из калужской сыроварни, средневековый квесты и игры.

Дизайнерский Дом-Замок – произведение искусства, вмещает до 25 гостей и отлично подходит для отдыха групп путешественников, семей с детьми, компании друзей или родственников. Замок сдается только целиком для одной компании, это помогает на время почувствовать себя одной большой семьей в уютном доме без соседей.
В 3-х этажном доме площадью 400 кв.м.есть все привычные городские удобства: холодная/горячая вода, Интернет, бытовая техника, оборудованная кухня-столовая. Разместиться на ночлег можно в спальнях на 2, 3, 3, 6, 4 человека или двухуровневой спальной зоне.

В доме зимой тепло, которое создают настоящие дровяные камины. В каждом помещении также есть электрообогреватели. Летом в домах прохладно, на улице спастись от жары помогает бассейн.

Дом-Ратуша вмещает до 8 человек и подходит для семейного отдыха.
У каждого из домов оборудована беседка со всем необходимым для отдыха на природе и приготовления еды на углях. Любимым местом гостей стала круглая костровая беседка с удобными скамейками и большим кострищем. Теплое и душевное место для близких людей.
Для детей в Поместье– детская площадка в виде крепостной стены со скалодромом, горкой, качелями, веревочной тропой, смотровая башня. Дети любят летом бегать босиком по траве, ловить рыбу в пруду, плескаться в бассейне.

Зимой всей компанией можно покататься на ватрушках с горки, построить снежную крепость, нарядить елку на улице. Для любителей парилки – русская баня на дровах с дубовыми вениками, а из парной можно прыгать сразу в снег!

Отдых на природе, чистый воздух, безопасная закрытая территория, теплая атмосфера, необычные строения «как из сказки» – все это Поместье «Старый Замок».
Калужская область, Боровский район,
д. Козельское,
ул. Солнечная, д.4
Тел.:8-909-995-93-91
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