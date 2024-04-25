ТОП-7 мест для отдыха в Калужской области

Отель-заповедник «Лесное» - идеальное место для ценителей чистого воздуха, живописной красоты русской природы и комфортного отдыха!
- Гости заказывают домашний хлеб, яйца, йогурт, сыры и даже ягодный торт, предупредив за 1-2 дня - добавили в Глэмпинге ЖИЗНЬ-УГРА!
Полного расслабления можно достичь в бане на дровах с панорамными окнами и ледяной купелью, горячем чане или купели с беседками – фотозонами, благодаря СПА процедурам в павильоне посреди леса.
Собраться с компанией или другими отдыхающими можно на костровой зоне или медитариуме, доступны настольные игры и кинотеатр.
Глэмпинг обожает детей и оборудовал для них особое пространство – огромный батут, детский прозрачный домик со своей кухней, игрушками и мультфильмами, а также детскую площадку. У костра мы радуем детей маршмелоу, а взрослых – травяными и ягодными чаями.
Около каждой хижины есть свой мангал. На мини кухне имеется все, чтобы приготовить лёгкое блюдо.
Наши хижины- как современные студии — 24 кв. м., изготовлены на основе сафари-тентов, но имеют оригинальный фахверковый каркас и качественно утеплены. Рассчитаны на размещение до 4-х гостей. Все удобства внутри, – рассказали хозяева глэмпинга.
Кстати Глэмпинг ЖИЗНЬ-УГРА! открыт круглогодично.
«Зимой в нашем лесу особенная атмосфера – как в сказочной заколдованной Нарнии, домики наполовину засыпаны снегом как у хоббитов, но внутри тепло и уютно. По территории проложены маленькие тропинки и лыжные дорожки, есть большая деревянная горка с ватрушками и уютный теплый шатер – медитариум, где можно поиграть в игры, посмотреть фильмы и вкусно поесть».