Путеводитель по свадьбе в Калуге

Где подать заявление на регистрацию брака
Управление ЗАГС
пер.Старичков, 2/1
Вт, ср, чт — с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00)
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В МФЦ «Мои документы» по адресам
ул. Хрустальная, д. 34а
Пн: 09:00-20:00, вт-пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-17.00
Выходной день: вс
ул. Ленина, д. 126, стр.1
Пн-ср, пт: 08.00-20.00, чт: с 9:00 до 20:00, сб: 08.00-17.00, вых: вс
ул. Ленина, д. 74
Пн-пт: 10.00-18.00, вых: сб, вс
ул. Вилонова, д. 5
Пн, ср -пт: 08.00-20.00, вт: 09:00:20:00, сб: 08.00-17.00, вых: вс
ул. Георгия Димитрова, д. 24
Пн-ср, пт: 08.00-20.00, чт: 09:00:20:00, сб: 08.00-17.00, вых: вс
Бульвар Моторостроителей, д.9
пн, вт, чт, пт: 11.00-19.00, вых: ср, сб, вс, Последняя пятница месяца санитарный день
ул. Поле Свободы, д. 36а (библиотека им. Н.А.Островского)
Пн-пт: 09.00-13.00, вых: сб, вс
ул.Кубяка, д.8
Пн - чт: 08.00-17.15, пт: 8.00-16.00, обед: 13.00 - 14.00, вых: сб, вс
мкр-н. Куровской, ул. Мира, д. 6а
Пн-чт: 08.00-17.15, пт: 08.00-16.00, перерыв: 13.00-14.00, вых: сб, вс
ул.Кирова, д.21а
Пн-пт: 09.00-18.30, сб: 09.00 — 15.30, вых: вс
ул.Воронина, д.4
Пн-пт. 9.00 – 18.00, обед 13.00 - 14.00, вых: сб, вс
ул.Московская, д.212
Пн-пт. 9.00 – 18.00, обед 13.00 - 14.00, вых: сб, вс