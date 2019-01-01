давай поженимся

Путеводитель по свадьбе в Калуге

Семья дело хоть и хорошее, но хлопотное. Наш гид поможет вам сэкономить время и деньги.
Прозвучало волшебное и долгожданное «Да!» и пора готовиться к самому счастливому и запоминающемуся дню вашей жизни — свадьбе. Жених, невеста и все родственники погружаются в предсвадебную суету. Где купить кольца, какой зал заказать для росписи, а какое для торжества, как создать образ невесты, куда отправиться в свадебное путешествие и прочая, прочая, прочая.

Вопросов и организационных моментов тут хоть пруд пруди.

В преддверии открытия свадебного сезона, который по традиции приходится на Красную горку (в этом году это 5 мая) мы составили для калужан гид по свадьбе в Калуге.

Надеемся, он поможет вам значительно сэкономить ваше время и понять, что предсвадебная подготовка бывает не нервной и суетливой, а интересной, захватывающей и увлекательной!

ПОДАём документы

А знаете ли вы, что в Калуге только один зал для росписи - бесплатный, а за остальные придется раскошелиться?
Где подать заявление на регистрацию брака

Управление ЗАГС
пер.Старичков, 2/1
Вт, ср, чт — с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00)

На «Едином портале государственных и муниципальных услуг»
круглосуточно

В МФЦ «Мои документы» по адресам
ул. Хрустальная, д. 34а
 Пн: 09:00-20:00, вт-пт: 08.00-20.00, Сб: 08.00-17.00
Выходной день: вс

ул. Ленина, д. 126, стр.1
Пн-ср, пт: 08.00-20.00, чт: с 9:00 до 20:00, сб: 08.00-17.00, вых: вс

ул. Ленина, д. 74
Пн-пт: 10.00-18.00, вых: сб, вс

ул. Вилонова, д. 5
Пн, ср -пт: 08.00-20.00, вт: 09:00:20:00, сб: 08.00-17.00, вых: вс

ул. Георгия Димитрова, д. 24
Пн-ср, пт: 08.00-20.00, чт: 09:00:20:00, сб: 08.00-17.00, вых: вс

Бульвар Моторостроителей, д.9
пн, вт, чт, пт: 11.00-19.00, вых: ср, сб, вс, Последняя пятница месяца санитарный день

ул. Поле Свободы, д. 36а (библиотека им. Н.А.Островского)
Пн-пт: 09.00-13.00, вых: сб, вс

ул.Кубяка, д.8
Пн - чт: 08.00-17.15, пт: 8.00-16.00, обед: 13.00 - 14.00, вых: сб, вс

мкр-н. Куровской, ул. Мира, д. 6а
Пн-чт: 08.00-17.15, пт: 08.00-16.00, перерыв: 13.00-14.00, вых: сб, вс

ул.Кирова, д.21а
Пн-пт: 09.00-18.30, сб: 09.00 — 15.30, вых: вс

ул.Воронина, д.4
Пн-пт. 9.00 – 18.00, обед 13.00 - 14.00, вых: сб, вс

ул.Московская, д.212
Пн-пт. 9.00 – 18.00, обед 13.00 - 14.00, вых: сб, вс

Расценки-2019
Размер госпошлины составляет:
при подаче лично - 350 рублей
при подаче через портал госуслуг - 245 рублей

Где расписаться

Во время подачи заявления вам предложат несколько вариантов. Будьте внимательны при выборе места. Бесплатно расписывают только в городской управе.
Дворец торжеств в ЗАГСе
  • По будням - 3000 рублей.
  • .По субботам - 9 000 рублей.
Дом музыки
Цена вопроса в этом месте - 7300 рублей.
Квань
Роспись здесь стоит 7900 рублей.

Какие документы требуются?

1
Заявление
Должно быть распечатано на одном листе с двух сторон и подписано женихом и невестой.
2
Документы, удостоверяющие личность
То есть паспорта жениха и невесты.
3
Свидетельство о расторжении брака
Требуется только в том случае, если одна из сторон, или обе, ранее уже состояли в браке и развелись.
4
Разрешение родителей или опекунов
Требуется, если жених или невеста, либо оба - несовершеннолетние. Большие дядечки и тётечки добро от родителей берут исключительно по желанию и документально подтверждать его не требуется :).
5
Квитанция об оплате госпошлины
А вот это - обязательный документ для всех!
Интересный фактик
Перед свадьбой обязательно организуйте девичник и мальчишник. Почему? Да потому что психологи отмечают очень положительный эффект такой вечеринки.

Как правило, на девичниках и мальчишниках подруги невесты и друзья жениха делятся с ними своим опытом семейной жизни, плачутся друг другу в жилетку, устраивают шумные вечеринки, в общем, создают сильные эмоциональные ситуации.

А это лучший способ сбросить напряжение перед таким важным днём, как свадьба.

выбираем кольца

Об обручальных кольцах знают все. А известно ли вам, что такое помолвочные кольца?
ПОМОЛВОЧНОЕ КОЛЬЦО. КАК ВЫБРАТЬ?
Раньше после свадьбы помолвочное кольцо помещали в шкатулку и надевали, например, в дни годовщин. Сейчас невесты носят оба аксессуара на одном и том же пальце. И обручальное и помолвочное – это модно!

Кольцо для помолвки — это не просто подарок, а особенный символ, которому придается огромное значение. То, как мужчина делает предложение любимой, какое кольцо дарит, женщина будет вспоминать потом еще очень долго. Само кольцо зачастую хранится как семейная реликвия и передается следующим поколениям. Именно поэтому так важно серьезно подойти к его выбору.
За комментарием мы обратились к специалисту, директору ювелирного магазина "У Никитской" Инне Витальевне Иванковой.

Первое, что стоит для себя решить, — это какую сумму вы готовы потратить на кольцо для помолвки?

Рекомендация проста: дарите то, которое можете себе позволить, выбирая из классических вариантов.

Помолвочное кольцо по определению не будет очень дешевым (поскольку по традиции оно должно быть выполнено из драгоценного металла и украшено камнем), но сегодня выбор таких колец достаточно велик, можно найти очень красивые и достойные варианты.

И еще один совет: попробуйте подобрать модель с изюминкой, даже если это классический стиль.

Итак, вы определились с бюджетом, самое время выяснить размер кольца. Этот этап может стать самым сложным, но здесь есть свои хитрости. Вы можете обратиться за помощью к подруге вашей будущей невесты или попробовать выяснить размер самостоятельно.

Если ваша девушка носит кольца, то задача немного облегчается. Вы можете втайне взять кольцо девушки и прийти с ним в ювелирный магазин или можете заранее его измерить.

Инна Витальевна Иванкова
директор ювелирного магазина "У Никитской"
Большой выбор помолвочных колец и не только ждет вас в ювелирном магазине «У Никитской» по адресу:
г. Калуга, ул. Ленина, д. 98
тел. 8(4842) 56-18-12
Часы работы: с 10.30 до 18.30
Суббота с 10.30 до 16.30
Воскресенье с 10.30 до 15.00
ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА
Теперь же перейдём к кольцам, которые будут с молодожёнами всю их совместную жизнь.

Подготовка к свадебному торжеству всегда наполнена самыми разными хлопотами, и покупка колец - одно из самых важных дел, ставшее традицией. Никто уже не задумывается, как давно появились кольца и каково было их первоначальное предназначение.

История кольца уходит в далекое прошлое. Своим рождением оно обязано древнеегипетской цивилизации. В Древнем Египте, а затем и в Древнем Риме кольцо было символом власти. Но уже в IV веке н.э. кольцо приобрело смысл, близкий современному: жених вручал его родителям невесты – оно было подтверждением намерения мужчины создать семью.
Уже в VI веке христиане использовали его как обязательный атрибут при заключении брака.

Кольцо - материализованное воплощение символа вечности круга (круг - символ бесконечности и вечности, который имеет большое значение в христианстве), то есть приобрело важную смысловую нагрузку. Для христианской церкви кольцо – символ любви и единения душ. Но только в XVI веке был узаконен обряд венчания и обмен кольцами в знак твердой решимости навсегда связать свои жизни в горести и радости.

В России обряд обмена кольцами, т.е. соединение обручения с венчанием, был утвержден Святейшим Синодом в XVIII веке. В наши дни сохранился обряд обмена кольцами в ЗАГСе. Не существует и особенных правил при выборе кольца. Неизменно только то, что православные христиане носят кольца на безымянном пальце правой руки, т.к. издавна считалось, что через него проходит особая «сердечная вена».

Выбор кольца зависит от вкуса и материальных возможностей жениха и невесты. Прилавки ювелирных магазинов поражают разнообразием – от классических гладких колец разной ширины до сложных, состоящих из золотого сплава разного цвета, с бриллиантовыми вставками, с алмазной обработкой.

Как же в этом многообразии найти свой, неповторимый вариант?
ООО «Фирма «Ресса» уже более 20 лет на ювелирном рынке. Коллекции ювелирных украшений из золота и серебра способны удовлетворить самые взыскательные вкусы: драгоценные и полудрагоценные камни, демократичные фианиты и, конечно же, многообразие форм - от традиционной классики до авангарда. Продавцы-консультанты всегда дадут вам квалифицированный совет и помогут в выборе.

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Часы работы: с 10:30 до 18:30
суббота с 10:30 до 17:00
воскресенье с 10:30 до 16:00
г. Киров, ул. Пролетарская, д. 79в, тел.: 8 (48456) 2-11-05
Часы работы: с 10:00 до 18:00
выходные с 10:00 до 14:00
Электронная почта: ressa22@mail.ru
На что обратить внимание?
Качество
Выбирая обручальное кольцо нужно помнить, что от его качества будет зависеть его долговечность и комфорт при ношении. Нужно обратить внимание на особую маркировку кольца – клеймо, на котором должна быть отображена проба изделия, а также знак производителя.
Материал
Традиционным для обручальных колец является золото. Но с каждым днём всё популярнее становится платина и даже сочетание этих металлов.
Стиль
При выборе кольца стоит учесть строение рук жениха и невесты. Широкие и массивные кольца подойдут на пухлые и короткие пальцы, а вот на тонких и длинных пальцах лучше будут смотреться изящные и небольшие колечки.
С камнем или без?
Существует поверье, что чем глаже обручальное кольцо, тем спокойнее семейная жизнь. Однако, современные технологии позволяют даже кольца с камнями шлифовать в ровную красивую линию. Главное помнить, что обручальное кольцо станет вашим ежедневным украшением, оно должно выдержать любые погодные и бытовые условия, а так же сочетаться с вашей одеждой и стилем.
как же тебе повезло
Образ невесты
Образ невесты — главная составляющая свадьбы. Ведь именно с ней ассоциируются такие символы как свадебное платье, фата, красивая причёска.

Подбор платья всегда индивидуален для каждого типа фигуры. Стилисты советуют на примерку платья в салоне ходить с фотоаппаратом. Подруга, мама или продавец могут сделать пару снимков в понравившемся вам платье. Это даст более объективную картину. Вам будет проще взглянуть на себя со стороны или показать фото кому-то ещё, чтобы посоветоваться.
Уже несколько десятилетий свадебная мода в России радует невест разнообразием и оригинальностью моделей. Каждый год вносятся новинки в свадебную культуру и почти сразу попадают в журнал и в салоны российских городов.

Разнообразие моделей позволит учесть особенности фигуры и стать на свадьбе главной жемчужиной праздника.

Свадебные платья сезона 2019-2020 уже были представлены на модных показах дизайнерами и мы поделимся общими тенденциями.
Модель под названием «рыбка» или «русалка» с открытой спиной.
Дизайнеры предлагают по-новому взглянуть на свадебную индустрию — кроме трендовых оттенков белого цвета - кремого, молочного и пудровом, дизайнеры представили модели ярких цветов. Главными декоративными элементами нынешнего сезона будут жемчуг, кружево, а также банты. Смелым и ярким декором модного свадебного наряда и для бручных костюмов и для классического платья стали перья. Такой декор сделает наряд необычным и запоминающимся.

Среди модных тенденций выделяется модель под названием «рыбка» или «русалка». Такое платье способно подчеркнуть идеальные формы невесты, благодаря приталенному верху и расширяющемуся низу платья. Корсет выполняется в стиле бюстье, с глубоким вырезом и широкими/узкими бретелями, декор кружевом и камушками позволят придать свадебным платьям года желанный эффект.

Тем, кто предпочитает более пышные формы подойдут модели с многослойным низом.

Не утрачивает своей актуальности свадебный наряд со слегка расширяющимся низом A-силуэта. A-фасон любят за то, что он подходит девушкам с разного типа фигурой, и легко дополняется аппликациями и вышивкой.

Среди модных свадебных причёсок сезона 2019-2020 пользуются популярностью свадебные цветы из прядей. Для яркости их покрывают блеском или делают колорирование.

Так же не первый год популярны элементы плетения — это греческие и французские косы,

Так же топе модных причёсок распущенные и слегка растрепанные волосы с элементами плетения кос.

В свадебном макияже традиционно приветствуются естественность и лёгкое акцентирование отдельных зон. Акцент можно сделать на глаза, либо губы, выбрав насыщенную помаду или яркие тени.
Стать самой счастливой невестой
В салоне KOROLEVA можно создать полный свадебный образ.
Выбрать свадебный наряд – дело очень непростое. Чтобы его поиски превратились в приятные хлопоты, а не стали тягостной участью, важно заранее определиться со стилем платья мечты и найти хорошего специалиста, который воплотит эту мечту в жизнь.
Дорогие девушки, мы вас понимаем и стараемся выполнить ваши пожелания, подчеркивая вашу индивидуальность. Для нас важно увидеть в каждой клиентке ее изюминку, понять ее историю - и подобрать для нее ТО САМОЕ платье.

Приходите в салон KOROLEVA - мы вместе создадим ваш полный свадебный образ.
Для этого мы каждый день постигаем что-то новое, ищем дизайнеров, расширяем линейки платьев и аксессуаров, узнаем секреты выбора тканей и фасонов. Мы идем в ногу со временем, не забывая о качестве. Благодаря разнообразию фасонов и комбинаций каждая невеста найдет у нас подходящий для себя наряд.
Приезжайте и посмотрите на наши платья: они такие разные и волшебные – каждое по-своему. Одно шепчет о любви и нежности, другое говорит о сдержанности, третье поет о легкости и беззаботности.

Но ведь нужно найти не просто платье мечты, а наряд по желаемой цене.
В салоне действует услуга: назовите эту цену, и мы найдем приемлемое именно для вас решение.
Для вас здесь работает и дизайнер свадебных украшений и аксессуаров. Вы оцените эти важные мелочи: украшения для волос, туфельки, подвязки, букеты невесты.
Согласитесь, за какой бы услугой мы ни обращались, хочется, чтобы к нам отнеслись со всей искренностью и заботой. Особенно актуально это при создании свадебного образа, ведь это такой трепетный момент!

Встреча со своим платьем похожа на яркую вспышку или любовь с первого взгляда. Готовы к этому долгожданному знакомству? Салон KOROLEVA всегда рад стать вашим проводником в прекрасный мир свадебных нарядов!

Салон KOROLEVA
Калуга, Правый берег, ул. Спартака, 6, 2-й этаж
Телефон: 8-910-519-61-54
vk.com/koroleva_kaluga
www.instagram.com/koroleva_kaluga

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Я была твоя уже на «здрасьте»
Образ жениха
Образ жениха это почти всегда классический костюм который дополняется стильными деталями - материал, стиль, оттенок, подкладка, фасон карманов и лацканов.

Также не стоит забывать об общем стиле для пары. Главное в мужском костюме, по мнению свадебных стилистов, одно общее условие – три части костюма должны идеально сидеть на фигуре мужчины: брюки, жилет и пиджак. Ничего не должно висеть, всё должно быть подобрано по фигуре.

Любителям классики рекомендуют использовать чёрно-белый стиль одежды для жениха.
Сюда входит черный смокинг, черный галстук-бабочка, белый смокинг, запонки, черные лакированные туфли. По желанию можно дополнить образ шпильками кнопками, квадратным карманом и подтяжками.

Один из самых дорогостоящих образов — стиль «Белый галстук». В костюм входит чёрный фрак, белый галстук-бабочка, рубашка-смокинг с расширенным рукавом, кнопочные запонки, жилет с лацканами, чёрный смокинг и чёрные лакированные туфли.

Если свадьба носит свободный и более неформальный характер, то можно выбрать коктельный стиль. Здесь темно-синий или синий костюм одевают с однотонной рубашкой, цветным галстуком-бабочкой, запонками и чёрными или коричневыми туфлями.

Место для торжества

Природа или ресторан?
Одним из главных вопросов после подачи заявления в ЗАГС является вопрос, где отметить свадьбу, и какой выбрать сценарий? Современная свадебная индустрия много необычных и креативных решений.

Но нужно учитывать образ и стиль жизни молодых, а так же бюджет под свадьбу. Кроме этого необходимо учитывать и мнение и интересы приглашённых гостей. К примеру, старшее поколение вряд ли оценит яркий свадебный опенэйр с рок-концертом.

Самые популярные идеи, которые рассматривают чуть ли не каждый жених и невеста - на природе и в ресторане.
Свадьба на природе
Для лета это самый подходящий вариант. Всевозможные базы отдыха предложат шатры, сауны и шашлычные. Ресторанный бизнес уже давно работает на выезд, поэтому доставить уже готовые блюда не будет проблемой. Главное озаботиться тёплой одеждой на вечер, а так же репеллентами, особенно если рядом пруд или озеро.
Свадьба в ресторане
Это традиционный вариант празднования, который продолжает пользоваться популярностью среди молодоженов. Плюсов свадьбы в ресторане много:
  • огромный выбор площадок в городе
  • большой выбор в оформлении
  • Не нужно нанимать машины, оборудование, палатки и пр.

Сказочная свадьба в «Юхновграде»

Креативная, стильная, красивая свадьба на природе – отличная идея и модный тренд!
Парк-отель «Юхновград» - оптимальный вариант для яркого, запоминающегося тожества. Он находится в живописном месте – в самом сердце национального парка Угра. А исконно русский колорит поселка придаст вашему мероприятию особый шарм.

Окруженные природой деревянные коттеджи – огромный простор для творчества в плане декора. Вы словно попадаете в сказку! Представьте, какой волшебной может стать ваша свадьба на фоне пышной зелени, цветов и пения птиц!

Жених и невеста проведут романтичный вечер, наполненный трогательными и нежными эмоциями. А гости окунутся в атмосферу отдыха и веселья до поздней ночи.
Банкет на историческом фрегате
Для вас – яркие двухэтажные коттеджи, сервис высокого уровня и шикарный ресторан, выполненный в виде корабля «ПЁТР ВЕЛИКИЙ». Ваша свадьба пройдет на историческом фрегате!

Ресторан «Петр Великий» - идеальное место для проведения любых праздников и банкетов. Это - точная копия фрегата «Штандарт» – первого корабля балтийского флота, построенного по приказу Петра I в 1703 году.

Здесь есть всё необходимое для проведения мероприятий с большим количеством гостей. А шеф-повар порадует высокой кухней. Вы оцените гостеприимство, внимание и гармонию вкуса.
Свадьба под шатрами
Такое тоже возможно! Летом, в хорошую погоду для вас организуют свадьбу в шатрах прямо на открытой площадке – очень эффектный вариант, рассчитанный на прием до 370 гостей.

Декорировать шатер можно очень интересно: шары, атласные ленты, живые цветы. На таком торжестве легко реализовать самые невероятные идеи: запуск китайских фонариков, шуточные квесты, фотозоны, разнообразные шоу-программы.

Хорошо и летом, и зимой
И главное - все близко! Парк-отель «Юхновград» - настоящая находка, здесь есть все: место для свадебного банкета, гостиница для иногородних гостей, площадка для танцев. Праздновать свадьбу в «Юхновграде» можно хоть круглый год! Осенью природная зеленая палитра сменяется благородным оранжевым, медным цветом и охрой. Это невероятно красиво! Зимой белые пейзажи в сочетании с деревянными коттеджами создают оригинальный колорит и особое очарование.

И еще одно неоспоримое преимущество «Юхновграда» - большая территория и отдельные домики для гостей. Здесь можно оставаться всем вместе и, в то же время, при необходимости, отдохнуть от шумной компании.

И гости, и молодожены будут всегда с теплотой вспоминать этот счастливый день!
Парк-отель «Юхновград»
Калужская область, Юхновский район, г. Юхнов, ул. Рябиновая, 2/19
Телефон - 89037924070 (Viber, WhatsApp)
Сайт: www.uhnovgrad.ru
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Организация торжеств

Чтобы после свадьбы остались яркие воспоминания о задорных конкурсах, веселых тостах, надо подумать о деталях: тамаде, фотографе, оформлении зала и прочем.
Ведущий
Фотограф
Оформление
Транспорт
Этот вопрос важно так же продумывать заранее. Здесь выделим два момента: машина жениха и невесты и авто для гостей.
Лимузин для молодых
Обычно для молодоженов подбирают транспорт светлых цветов. Хорошо если она уже есть у пары или у кого-то из друзей. А если нет?

Тогда стоит максимально чётко определится с вопросами к водителю арендуемого свадебного авто. Нужно выяснить:
  • стоимость одного часа аренды и минимальное количество часов
  • входит ли в стоимость оформление машины, и если нет, готов ли водитель к тому, что вы украсите авто самостоятельно.
  • входит ли в стоимость подача автомобиля
  • в каком состоянии автомобиль и как давно он «на ходу»
Бибики для весёлой компании
Сначала стоит определиться с тем, будет ли это свадебный кортеж из нескольких легковых машин или транспортировка гостей парой минивэнов или комфортабельным автобусом до места празднования.

Важно посмотреть заказываемый транспорт вживую. Это поможет составить впечатление и о водителе, и о машине сразу на месте.

Упустив этот момент, и сделав выводы об авто по фото, и гости, и молодожены в день свадьбы рискуют получить неприятный сюрприз в виде ржавого корыта, а то и не одного.
и ещё один совет
Музыка очень важна. Обсудите этот момент с водителем или подберите треки сами. Не забудьте поинтересоваться, имеются ли в автомобилях разъемы для USB-флешки или подключение по bluetooth. Вы не поверите, но в наш цифровой век всё ещё попадаются свадебные автомобили только с CD-магнитолами.
Оформление и декор зала - это один из самых сложных вопросов в подготовке свадьбы. Ведь это та составляющая, которая задаёт настроение праздника.

Если есть желание и вы обладаете необходимыми навыками, то вполне можно взять это дело в свои руки. Но прежде стоит прислушаться к советам профессионалов, которые помогут вам избежать критических ошибок.

Попробуем разобраться с основными.
Выбираем шаблон аккуратно
Главная ошибка в оформлении — выбирать шаблон из интернета, не учитывая специфики места под свадьбу . Например, выбранное цветовое сочетание не подойдёт к стилистике и цветовой гамме помещения и получится, что ваша свадьба само по себе, а зал сам по себе.
Готовимся раскошелиться
Многие заблуждаются, думая, что самостоятельное оформление зала выходит дешевле. Наоборот, оформление обходится очень дорого, если пара закупает всё сама. У опытных оформителей всегда есть связи с оптовыми поставщиками, что-то из элементов декора у них уже имеется и может использоваться неоднократно. Особенно это касается дорогостоящих драпировок и светотехники.
Уточняем детали
Если вы празднуете свадьбу в банкетном зале или ресторане, то обязательно заранее, за несколько дней до свадьбы, уточните, будет ли зал свободен загодя. А то нередки случаи, когда за день до свадьбы там проводится друге мероприятие и вместо спокойного сна родственники, а то и сама пара проводит на стремянках, развешивая шарики и наглаживая чехлы на стулья ранним утром, перед поездкой в ЗАГС.
Выводы
Уж этот вопрос точно лучше оставить профессионалам. Как правило оформители приезжают на площадку рано утром, а зачастую даже ночью и работают над украшением зала практически до самого начала банкета.
Ещё одним важным пунктом в подготовке к свадьбе является выбор фотографа. Сначала стоит определится со снимками, которые вы бы хотели видеть.

Будет ли это постановочная фотосессия на природе или это будут общие фото с росписи и прогулки. Какие фотографии вам нравятся и какие из них вы готовы хранить в семейном альбоме.

Будут ли это классические снимки ил вы готовы к экспериментам? Постарайтесь заранее обозначить важные точки где вы бы хотели сфотографироваться, особенно если фотограф не знает местных достопримечательностей.

Главное — вам должно быть легко и приятно общаться с фотографом. Тогда фотографии получатся естественными и живыми.
Главное на свадьбе хорошее настроение и положительные эмоции.

Если гостей на свадьбе будет много, у вас просто не будет времени развлекать их всех. И именно тут на помощь приходят ведущие. Поиск нужно начинать за несколько месяцев до вашей свадьбы — ведь у хорошего ведущего почти все даты запланированы заранее.
Вот несколько важных моментов
Договор и оплата услуг
Важно сразу определиться — сколько будут стоить услуги профессионала и заключить договор. Это поможет избежать неприятностей и форс-мажоров с одной и другой стороны.
Опыт ведущего
Не бойтесь задавать вопросы об опыте ведущего и посмотрите фотографии и видеоролики с других проведённых им свадеб. Понравился ли вам стиль его ведения праздника, подойдёт ли он вам и вашим гостям?
Сценарий свадьбы
Интересуйтесь тем, какие именно конкурсы ведущий проводит на свадьбе, обговорите программу заранее, чтобы не получилось неприятных сюрпризов на свадьбе. Обратите внимание на то как ведёт себя ведущий, если он не идет на уступки и пытается вам навязать готовую и проверенную программу, а вам она не интересна, стоит поискать другого профессионала
Организационные детали
Обсудите с ведущим дресс-код, ведь он будет присутствовать рядом с вами весь день, что означает необходимость его соответствия окружающей атмосфере и стилистике. Стоит уточнить вопрос с транспортом и перемещениями профессионала в течении дня. Предоставьте ведущему расписание вашего свадебного дня, а также особые моменты, которые нужно учесть при составлении сценария!
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С милым рай и в шалаше, но лучше на сейшелах
Свадебное путешествие
Медовый месяц - это святое! А ещё - прекрасная возможность поехать в ту страну, о которой всегда мечтали.

Выбирая страну для путешествия, учитывайте её сезонность. Поехав в марте-апреле в Тайланд, вы можете застать там сильные дожди, которые испортят всю романтику, а запланировав поездку в Арабские Эмираты на лето рискуете сидеть безвылазно под кондиционером в номере отеля.

Но если затрудняетесь с выбором направления поездки, то мы попробуем помочь вам, разделив эти страны по четырём условным группам.
Классическая романтика
Если вам хочется созерцать красивые восходы и закаты над прозрачным голубым морем, вас привлекает экзотика островов и пальмовых домиков, то Мальдивы, Сейшелы с золотистыми пляжами, Тайланд или Бали — идеальный вариант.
Активная экзотика
Если вы непоседы и любите все необычное, то стоит выбрать страны с необычными экскурсионными программами, подобных которым в других местах вы не найдете. Вам подойдут Коста-Рика, Маврикий или Доминиканская Республика.

Рыцарская романтика
Если вас интерсуют старинные замки и по узким улочкам древних городов, то в первую очередь, конечно, обратите внимание на города Европы. Данное направление идеально подойдет тем, кто хочет совместить отдых с культурной программой. При этом совсем необязательно отказываться от моря и солнца. Испания, Италия, Корсика, Греция дают прекрасную возможность совместить пляжный отдых и экскурсионку по главным местам Старого света.
Необычные места
Всё чаще молодожёны выбирают что-то необычное и если вы из таких, то обратите свой взор на Китай с его древней историей, экзотичной архитектурой и пляжами острова Хайнань, который называют азиатским Майами. И не зря, ведь он находится на одной широте с американским курортом. Так же становятся популярны путешествия на Кубу и Южную Америку, Индию и Шри-Ланка, Вьетнам.