Путеводитель по свадьбе в Калуге

Выбрать свадебный наряд – дело очень непростое. Чтобы его поиски превратились в приятные хлопоты, а не стали тягостной участью, важно заранее определиться со стилем платья мечты и найти хорошего специалиста, который воплотит эту мечту в жизнь.

Дорогие девушки, мы вас понимаем и стараемся выполнить ваши пожелания, подчеркивая вашу индивидуальность. Для нас важно увидеть в каждой клиентке ее изюминку, понять ее историю - и подобрать для нее ТО САМОЕ платье.



Приходите в салон KOROLEVA - мы вместе создадим ваш полный свадебный образ.

Для этого мы каждый день постигаем что-то новое, ищем дизайнеров, расширяем линейки платьев и аксессуаров, узнаем секреты выбора тканей и фасонов. Мы идем в ногу со временем, не забывая о качестве. Благодаря разнообразию фасонов и комбинаций каждая невеста найдет у нас подходящий для себя наряд.

Приезжайте и посмотрите на наши платья: они такие разные и волшебные – каждое по-своему. Одно шепчет о любви и нежности, другое говорит о сдержанности, третье поет о легкости и беззаботности.



Но ведь нужно найти не просто платье мечты, а наряд по желаемой цене.

В салоне действует услуга: назовите эту цену, и мы найдем приемлемое именно для вас решение.

Для вас здесь работает и дизайнер свадебных украшений и аксессуаров. Вы оцените эти важные мелочи: украшения для волос, туфельки, подвязки, букеты невесты.

Согласитесь, за какой бы услугой мы ни обращались, хочется, чтобы к нам отнеслись со всей искренностью и заботой. Особенно актуально это при создании свадебного образа, ведь это такой трепетный момент!



Встреча со своим платьем похожа на яркую вспышку или любовь с первого взгляда. Готовы к этому долгожданному знакомству? Салон KOROLEVA всегда рад стать вашим проводником в прекрасный мир свадебных нарядов!



