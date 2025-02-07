ТОП стоматологий Калуги-2025

Стоматологические клиники города, которым можно доверить своё здоровье.
У каждого из нас периодически возникает проблема: «Куда пойти лечить зубы?». Возможность выбрать себе стоматолога или стоматологическую клинику – это не роскошь, а разумный выбор человека, неравнодушного к своему имиджу и здоровью. Но выбор стоматологической клиники для многих людей является крайне сложной задачей, ведь их количество достаточно велико, а отзывы и мнения знакомых и родственников зачастую разнятся.
В международный День стоматолога мы составили ТОП стоматологических клиник города.
Дентал ЭХЦ
Комплексное решение стоматологических проблем
Семейная стоматология Дентал ЭХЦ в Калуге – это структурная единица многопрофильного медицинского центра. Наши специалисты используют в лечении цифровые технологии, современные методики, материалы и имплант – системы от ведущих мировых брендов.
Спектр предоставляемых услуг максимально широк:
Диагностика.
Конусно – лучевую томографию челюсти, ортопантограмму Вы можете сделать сразу в день обращения, не затягивая с составлением плана лечения.
Профессиональная гигиена.
Проводится на оригинальном швейцарском аппарате, созданном для решения всех задач профессиональной чистки здоровых зубов, пломбированных, установленных имплантатов, виниров, коронок, мостов, брекет – систем.
Терапия (лечение зубов) любой сложности.
Проводится с использованием дентального микроскопа, который позволяет увидеть малейшие дефекты зубов и десен, выявить патологические состояния, которые невозможно заметить при визуальном осмотре и на рентгеновских снимках.
Лечение зубов в условиях наркоза или поверхностной седации
(под закисью азота) детям и взрослым.
В Дентал ЭХЦ оптимальный вид наркоза подбирает опытный врач – анестезиолог, который наблюдает за состоянием пациента в процессе всего лечения.
Современное анестезиологическое оборудование позволяет полностью контролировать состояние пациента во время наркоза и прогнозировать его, что значительно снижает любые риски. А современные препараты, используемые в семейной стоматологии Дентал ЭХЦ, имеют минимум побочных эффектов и хорошо переносятся как взрослыми, так и детьми.
Ортодонтия.
Большой выбор ортодонтических конструкций для детей и взрослых, которые подбираются индивидуально для исправления прикуса и других патологий, что позволяет добиться высокой результативности лечения
Имплантация и ортопедия.
Используются инновационные методы оперативного лечения и восстановления зубного ряда. В том числе одномоментная имплантация, имплантация по запатентованной системе «All-on-4» и «All-on-6». Выгодные предложения «под ключ» с фиксированной ценой.
Собственная зуботехническая лаборатория.
Дает возможность оперативно и качественно выполнять любые работы по протезированию зубов, вне зависимости от уровня сложности этих работ. Кроме того, позволяет на каждом этапе скорректировать ортопедическую конструкцию, ее форму или внешний вид.
Семейная стоматология «Дентал ЭХЦ» – это структурная единица Эндохирургического Центра, что является еще одним преимуществом, так как позволяет комплексно подойти к решению стоматологических проблем, получив при необходимости консультацию профильных специалистов.
Дентал ЭХЦ – это постоянное движение вперед и непрерывное развитие, освоение новых технологий, внедрение в практику передовых методик лечения.
Добро пожаловать в нашу уютную семейную стоматологическую клинику, где каждый пациент — часть нашей большой семьи! Мы создали пространство, где вы и ваши близкие можете получить качественное лечение, почувствовать заботу и уверенность в здоровье своей улыбки.
9 Почему выбирают нас?
🌟 Семейный подход
Мы заботимся о каждом члене вашей семьи — от самых маленьких до старшего поколения. Наши специалисты найдут подход к каждому, чтобы визит к стоматологу стал комфортным и приятным.
🌟 Комплексное лечение
От профилактики до сложных случаев — мы предлагаем полный спектр стоматологических услуг:
Лечение кариеса и заболеваний десен
Протезирование и имплантация
Исправление прикуса и эстетическая стоматология
Детская стоматология
Гигиена и отбеливание зубов
🌟 Современное оборудование и материалы
Мы используем только современное оборудование и качественные материалы, чтобы обеспечить безопасное и эффективное лечение. Наша клиника оснащена цифровыми технологиями, которые позволяют точно диагностировать и планировать лечение.
🌟 Индивидуальный подход
Каждый пациент уникален, и мы учитываем все ваши пожелания и особенности. Наши врачи разрабатывают персональный план лечения, чтобы достичь наилучшего результата.
🌟 Комфортная атмосфера
Мы создали уютную и дружелюбную атмосферу, чтобы даже самые маленькие пациенты чувствовали себя как дома. Наша цель — сделать визит к стоматологу приятным и безстрессовым.
Наши ценности:
Забота
мы относимся к каждому пациенту с вниманием и теплотой
Качество
используем только проверенные методики и материалы.
Доверие
строим долгосрочные отношения с нашими пациентами.
Запишитесь на прием уже сегодня! Подарите себе и своей семье здоровую и красивую улыбку!
Эль- Дента плюс — стоматология, где вас ждут с любовью и заботой!
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Реклама. ООО «ЭЛЬ-ДЕНТА ПЛЮС». Erid: 2VfnxvsUo4c
Стоматология New Smile
Стоматология New Smile
Стоматологическая клиника для всей семьи «Нью Смайл» 10 лет возвращает пациентам улыбку. Об основных принципах качественной современной стоматологии поговорили с Екатериной Прик, стоматологом клиники «Нью Смайл».
Екатерина Михайловна Прик
— Екатерина Михайловна, что для Вас значит стоматология?
— Для меня стоматология – это не просто работа. Это возможность помогать людям чувствовать себя уверенно – улыбаться без стеснения. Мы создали «Нью Смайл» как место, куда можно прийти всей семьей и быть уверенным, что Вам здесь действительно помогут, вам рады.
— Почему именно семейная концепция?
— Потому что семья - это основа всего. У нас лечатся и дети, и взрослые. Мы стараемся, чтобы визит в клинику был максимально комфортен для всех. Детям мы помогаем преодолеть страх, взрослым – вернуть здоровье и красоту улыбки. Мы работаем для того, чтобы наши пациенты становились нашими друзьями и у нас это получается.
Вишнякова Марина Александровна
— Расскажите о вашей команде?
— У нас замечательные специалисты! Марина Александровна Вишнякова- просто виртуоз в хирургии, пародонтологии и имплантации. Антон Данович Као- наш мастер современного протезирования по винирам и коронкам. Ирина Александровна Астахова и Ксения Викторовна Пропп – это золотые руки терапевтов. Детей лечит Надежда Евгеньевна Попкова, которая умеет найти подход к каждому малышу. Мы все постоянно учимся, посещаем международные конгрессы, чтобы приносить в Калугу современные методики лечения.
— Говорят у вас очень современное оборудование?
— Да, и мы этим гордимся! Например, наш интраоральный высокоскоростной 3D-сканер Primescan Sirona (Германия). Это прорыв в стоматологии! Он создает невероятно точные 3D- изображения зубов и позволяет планировать лечение с ювелирной точностью. Представьте, никаких неприятных слепков-все цифровое, быстрое и комфортное.
Као Антон Данович
— А что скажете про гигиену?
— Одними из первых в Калуге мы внедрили швейцарский протокол профессиональной гигиены GBT(Guided Biofilm Therapy) на аппарате Prophylaxis Master EMS(Швейцария).Это настоящий помощник для профессиональной чистки зубов. Он не только бережно удаляет налет и камень, но и помогает предотвратить заболевания десен. Причем процедура настолько комфортная, что пациенты приходят с улыбкой.
— А импланты? Многие боятся этой процедуры.
— Годы практики позволили нам сделать вывод: импланты Nobel Biocare(Швейцария)— одно из лучших решений, которое сегодня может предложить пациенту имплантолог. Имплантация Nobel -Научно обоснованное качество и надежность.По данным клинических испытаний, приживаемость Нобель составляет от 97,1 до 99,2 %. Они служат на протяжении всей жизни. С ними можно нормально кушать, раскрепощенно улыбаться.
Попкова Надежда Евгеньевна
— Чтобы Вы хотели сказать тем, кто еще сомневается?
-Когда-то давно мы в нью смайл поняли,что именно пациент - главный человек в жизни клиники. Мы готовы помочь каждому, кто хочет улыбаться без стеснения. Приходите, и мы вместе найдем решение для вашей ситуации. Ждем вас и ваших близких!
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г. Калуга, ул. Суворова, д. 77, корп. 3 Запись по тел.: 8-910-047-00-07, 8 (4842) 74-24-80, 8 (4842) 74-24-82