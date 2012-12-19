У каждого из нас периодически возникает проблема: «Куда пойти лечить зубы?». Возможность выбрать себе стоматолога или стоматологическую клинику – это не роскошь, а разумный выбор человека, неравнодушного к своему имиджу и здоровью. Но выбор стоматологической клиники для многих людей является крайне сложной задачей, ведь их количество достаточно велико, а отзывы и мнения знакомых и родственников зачастую разнятся.
Вот несколько советов, которые помогут вам определиться, в какую стоматологию обращаться:
- Проверьте, есть ли у клиники лицензия. В противном случае вам потом некому будет предъявить претензию.
- Изучите отзывы, которые оставляют пациенты в Интернете: понятно, что какие-то мнения могут быть субъективны, но зачастую там есть принципиально важная информация, которая поможет вам разобраться, что из себя представляет стоматология.
- Важный момент - условия приёма: если вам предлагают запись на конкретное и удобное для вас время – значит, не придется ждать очереди. А это – большой плюс.
- Клиника должна быть оснащена оборудованием последнего поколения, которое даст возможность выявить все проблемы с вашими зубами и их устранить.
- С вами обязательно должен быть составлен договор.
В преддверии международного Дня стоматолога, опираясь на все эти параметры, а также на отзывы калужан, мы составили ТОП стоматологических клиник города.