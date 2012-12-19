Каждый день мы приходим на работу, где нас ждут люди, пришедшие за решением своих проблем. Каждый день жизнь ставит нам новые задачи, с которыми мы обязаны справляться. Мы посвятили себя врачебному делу. Стоматология - это наша жизнь!

Путь врача это путь непрерывного обучения. Очень точно это можно описать цитатой из книги Льюиса Кэролла: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!»



Конечно, наличие современного высокотехнологичного оборудования и материалов это замечательно! Развитие технологий произвело революцию в стоматологии. Но все это - всего лишь инструменты! Даже самый лучший инструмент бесполезен, если к нему не приложить человека, умеющего работать руками, головой, а главное - сердцем. Любой инструмент изготавливается на конвейере вместе с сотнями таких же. А каждый человек проходит личный, уникальный путь становления до того, как станет мастером. Из этого следует: инструмент можно заменить, человека - нет!

