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ТОП стоматологий Калуги
Клиники города, которым можно без опаски доверить своё здоровье.
У каждого из нас периодически возникает проблема: «Куда пойти лечить зубы?». Возможность выбрать себе стоматолога или стоматологическую клинику – это не роскошь, а разумный выбор человека, неравнодушного к своему имиджу и здоровью. Но выбор стоматологической клиники для многих людей является крайне сложной задачей, ведь их количество достаточно велико, а отзывы и мнения знакомых и родственников зачастую разнятся.

Вот несколько советов, которые помогут вам определиться, в какую стоматологию обращаться:

  1. Проверьте, есть ли у клиники лицензия. В противном случае вам потом некому будет предъявить претензию.
  2. Изучите отзывы, которые оставляют пациенты в Интернете: понятно, что какие-то мнения могут быть субъективны, но зачастую там есть принципиально важная информация, которая поможет вам разобраться, что из себя представляет стоматология.
  3. Важный момент - условия приёма: если вам предлагают запись на конкретное и удобное для вас время – значит, не придется ждать очереди. А это – большой плюс.
  4. Клиника должна быть оснащена оборудованием последнего поколения, которое даст возможность выявить все проблемы с вашими зубами и их устранить.
  5. С вами обязательно должен быть составлен договор.
В преддверии международного Дня стоматолога, опираясь на все эти параметры, а также на отзывы калужан, мы составили ТОП стоматологических клиник города.
стоматологическая клиника
New Smile
Профессиональная стоматология
В самом центре Калуги находится современная стоматологическая клиника «Нью Смайл», двери которой всегда открыты для тех, кто ценит качество лечения, заботится о здоровье зубов.

О Клиники New smile нам расскажет главный врач Прик Катерина Михайловна.
Клиника NEW SMILE является клиникой полного лечебного цикла, в числе услуг:
  • лечение кариеса и корневых каналов под дентальным микроскопом
  • атравматическое удалении зубов и имплантация
  • эстетическое протезирование
  • профгигиена, профилактика кариеса, отбеливание зубов
  • лечение на брекет-системах
  • детская стоматология
  • цифровая диагностика
Стоматология- одно из самых продвинутых направлений в медицине. В нашей отрасли новые технологии появляются постоянно. Мы гордимся тем, что идем в ногу со временем и можем предложить нашим пациентам лучшее.

Профилактика
Кариес можно предотвратить! Для этого мы предлагаем нашим пациентам профилактические меры: профгигиену, ремотерапию, герметизацию фиссур и другие эффективные методы.

Но важно отметить!
Здоровье – это невосполнимый ресурс, и какими бы новыми материалами и технологиями ни обладал врач, принципиально важно выявить и вылечить заболевание на ранней стадии. Не придумано ничего лучше профилактики, ее базовые правила очень просты:
  • меньше сладкой пищи,
  • ежедневная чистка зубов 2-3 раза в день,
  • профосмотры 2-3 раза в год для взрослых и 3-4 раза в год для детей.
Для пациентов из группы высокого риска по кариесу или пародонтиту рекомендаций больше, но они носят индивидуальный характер и их составляет лечащий стоматолог.
Одно из направлений работы клиники NEW SMILE – детская стоматология.
Отличительной особенностью детского приема является командная работа: ребенок – врач – родитель. Мы ждем от родителей полного понимания, доверия и правильного настроя ребенка на лечение. Неверно пугать ребенка стоматологом или обманывать, что «ничего делать не будем». Качественный результат возможен только при добровольном лечении!

Хотелось бы отметить, что ответственность за стоматологическое здоровье ребенка полностью лежит на родителях. Гораздо проще и важнее предупредить кариес, чем лечить пульпиты и периодонтиты, удалять зубы детям. От родителей нужно немного: давать детям меньше сладкого, помогать чистить зубы и выполнять рекомендации стоматолога.

Поздравляем коллег с международным профессиональным праздником!

Желаем нашим пациентам крепкого стоматологического здоровья!

НАШИ КОНТАКТЫ
г. Калуга, ул. Суворова, д. 77, корп. 3

8 (910) 047-00-07
8 (4842) 74-247-80
8 (4842) 74-24-82

www.newsmile-kaluga.ru
График работы: с 9-00 до 21-00 без выходных.

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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ShevelevClinic
Мы рады приветствовать Вас!
Мы - команда врачей, независимых художников и мастеров своего дела, работающих в стоматологической клинике ShevelevClinic.
Каждый день мы приходим на работу, где нас ждут люди, пришедшие за решением своих проблем. Каждый день жизнь ставит нам новые задачи, с которыми мы обязаны справляться. Мы посвятили себя врачебному делу. Стоматология - это наша жизнь!
Путь врача это путь непрерывного обучения. Очень точно это можно описать цитатой из книги Льюиса Кэролла: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!»

Конечно, наличие современного высокотехнологичного оборудования и материалов это замечательно! Развитие технологий произвело революцию в стоматологии. Но все это - всего лишь инструменты! Даже самый лучший инструмент бесполезен, если к нему не приложить человека, умеющего работать руками, головой, а главное - сердцем. Любой инструмент изготавливается на конвейере вместе с сотнями таких же. А каждый человек проходит личный, уникальный путь становления до того, как станет мастером. Из этого следует: инструмент можно заменить, человека - нет!
Не бывает серьезных и несерьезных случаев. Для пациента, который пришел к нам за помощью, его проблема всегда самая серьезная. Понять пациента, привить ему свою веру в то, что любую проблему можно решить, насколько бы тяжелая она ни была - вот первоочередная задача врача. Это и есть работа сердцем.

Составление четкой и логичной, понятной пациенту стратегии лечения с учетом всех факторов, в том числе и его финансовых возможностей, распределение задач между врачами нашей команды с учетом сильных и слабых сторон каждого доктора - работа головой. А вот реализация плана лечения - это работа руками.
Первичные консультации в нашей клинике бесплатны.
Мы считаем, что каждый имеет право на получение исчерпывающей информации о состоянии своего здоровья, не беспокоясь о том, что придется платить каждому врачу, чтобы выслушать его мнение.

Мы не боимся трудностей и беремся за лечение любых случаев, насколько тяжелыми они бы ни были, и всегда готовы нести ответственность за то, что мы делаем. Хорошая стоматология - это счастливая улыбка здорового человека!
НАШИ КОНТАКТЫ
Калуга, ул. Добровольского,
д. 49, оф. 1

8 (4842) 54-98-80
8 (961) 124-61-20

Shevelevclinic.ru

Shevelevclinic@yandex.ru

Лиц. № ЛО-40-01-001528 от 27.07.2018 г.
D.S. Стоматология: умное лечение
В одной из старейших частных клиник Калуги не только лечат, но и обучают.
«D.S. Стоматология» - одна из старейших частных клиник Калуги. Пациентов здесь начали принимать ещё в 1996 году. Причём все эти годы работа клиники постоянно совершенствовалась, а переход на современные методы и технологии лечения проходил под руководством доктора наук, профессора А.М. Соловьевой - заведующей стоматологическим отделением в медицинском центре при Управлении делами Президента. В течение трёх лет она лично контролировала все этапы, работая с каждым врачом индивидуально.
В клинике «D.S. Стоматология» не просто внедряют новые технологии, но и сами являются авторами инноваций. При этом помогают развиваться и своим коллегам из других лечебных учреждений.
- Мы сами проводим различные обучающие мероприятия, выступаем с докладами, - рассказал нам врач-стоматолог, специалист в области имплантологии, ортопедии, реставрации, ортодонтии Константин ПРЫГУНОВ. - За прошлый год совместно со Смоленским государственным медицинским университетом мы получили две приоритетные справки на патенты на изобретения, которые касаются медицины. У нас вышло несколько статей в научной литературе, одна из них – в зарубежном издании. Мы ведем научную деятельность, разрабатываем различные методики лечения и диагностики. И делимся всем этим с коллегами.
У клиники есть ряд преимуществ, которые позволяют успешно работать на рынке:

  • Полный комплекс услуг. Каждый пациент может решить свои стоматологические проблемы в одном месте.
  • Цифровое диагностическое оборудование (ортопантомограф, радиовизиограф, дентограф), которое позволяет снизить рентгеновскую нагрузку до 70% в сравнении с классическими аппаратами.
  • Своя зуботехническая лаборатория с фрезерным центром - это позволяет изготавливать сложные ортопедические конструкции на основе диоксида циркония и ультратонкие цельнокерамические реставрации – такие, как виниры.
  • Сложнейшие операции для подготовки к имплантации зубов - наращивание костной ткани, поднятие дна гайморовой пазухи.
Особое внимание в «D.S. Стоматологии» уделяется работе с детьми. Врачи-стоматологи принимают их в отдельном здании – на улице Баррикад, 10. Дизайн помещений специально создан так, чтобы расположить к себе маленьких пациентов.

- Зачастую бывает так, что дети приходят после негативного опыта, полученного в других медицинских учреждениях, - отмечает Константин Прыгунов. - Приходится специалисту долго находить нужный подход и общий язык с ребенком, иначе ничего не получится
НАШИ КОНТАКТЫ
Калуга, ул. Пролетарская, 51.
8 (4842) 56-78-78
дсстоматология.рф
Понедельник-пятница: с 8:00 до 21:00.
Суббота: с 8:00 до 20:00.
Воскресенье: выходной.

Лицензия ЛО-40-01-001283 от 16 января 2017г.
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Стоматология «Дента Мед»
Стоматология «Дента Мед» была открыта в Калуге в 2009 году и в мае отметит десятилетие.
Стоматология «Дента Мед» была открыта в Калуге в 2009 году и в мае отметит десятилетие. За это время команда клиники прошла большой путь и стала одной из лучших стоматологических клиник города, собрав высокопрофессиональных специалистов, чья квалификация известна не только в Калуге.

Стоматология, как и вся медицина, быстро развивается, и «Дента Мед» не исключение. Врачи клиники постоянно участвуют в различных семинарах и мастер-классах, в том числе международных, а для лечения пациентов используется только современное оборудование и лучшие препараты. При этом стоимость услуг остаётся умеренной, и цены здесь не поднимались уже 1,5 года, несмотря на инфляцию. И, что важно, пациент всегда знает, сколько точно ему предстоит заплатить – никаких навязанных услуг и «мелкого шрифта», всё максимально прозрачно. Врачи клиники всегда подробно расскажут о возможных методах лечения и помогут выбрать наиболее подходящий именно вам.
Благодаря пополнению штата клиники, время ожидания значительно сократилось.
В среднем между записью и приёмом проходит не более 7 дней, а часто удаётся пригласить пациента на лечение уже в день обращения.
Специалисты «Дента Мед» готовы оказать клиенту любые стоматологические услуги от простого отбеливания зубов до самых совершенных методов протезирования. Клиника сотрудничает с ведущими медицинскими центрами России и Европы, а дентальные имплантаты и всё необходимое для протезирования поставляется израильской компанией «Adin». Также пациент может выбрать между классическими металлокерамическими коронками и более современными и удобными безметалловыми – они более эстетичны и не погружаются под десну при обработке зуба. Кроме того, в клинике выполняют хирургические операции на альвеолярных отростках челюстей, что помогает сохранить зубы.

Так что не стоит откладывать визит к стоматологу, и тогда ваша улыбка всегда будет прекрасной.

НАШИ КОНТАКТЫ
Калуга, ул. Вилонова, д. 41, помещение 6

8 (4842) 22-83-48
8 (919) 038-40-41

http://dentamed40.ru/
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